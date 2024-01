Oreo (7 mnd.) har vært savnet siden nyttårsaften: – Gir ikke opp håpet

Det gikk ikke helt som planlagt da Oreo på sju måneder skulle feire sin første nyttårsaften.

Rundt klokken 20 søndag kveld skulle han få sin siste luftetur for kvelden.

– Jeg ville lufte han tidlig, slik at vi slapp å gå ut senere på kvelden når rakettene skytes opp, sier Oreos eier, Visar Habibi.



Rev seg løs

Men da det smalt på himmelen etter at noen startet feiringen tidlig, rev Oreo seg løs fra båndet og løp sin vei.

Siden har Habibi lett etter det firbeinte familiemedlemmet, foreløpig uten hell.

– Det er utrolig trist, og det har vært veldig vanskelige værforhold å lete i, sier han til TV 2.



Både frivillige og en sporhund har vært i sving for å finne valpen, som forsvant i Larvik for over to døgn siden.

– Jeg lette hele nyttårsaften, og mange har hjulpet meg de siste to døgnene, men sporene etter han har snødd helt bort.

SAVNET: Oreo er en av mange hunder som er savnet etter nyttårsaften. Foto: Privat

Det siste tegnet på hvor Oreo befinner seg fikk Habibi i 21-tiden søndag kveld.

– Der var noen bilister som hadde sett Oreo på veien. Etter det har jeg ikke fått noen flere hint om hvor han kan ha tatt veien, sier han.

– Men jeg gir ikke opp håpet. Jeg skal fortsette å lete til jeg finner han.

Røynet på

Men Oreo er langt fra den enste hunden som er savnet etter nyttårsaften.



– Det begynte å røyne på i løpet av kvelden, spesielt rundt klokken halv ti, forteller Bente Samuelsen til TV 2.

Hun er administrator i Facebook-gruppen «Rømlingen», som er den største i Norge for savnede hunder.

Totalt kom det inn meldinger om 60–70 savnede hunder på nyttårsaften, forteller hun. Det er omtrent like mye som året før, og året før det igjen.

– I tillegg er det langt fra alle som legger ut hos oss. Mange bruker også lokale grupper, legger hun til.

TIKKET INN MELDINGER: Mellom 60 og 70 hunder ble meldt savnet på Bente Samuelsens Facebook-gruppe på nyttårsaften. Foto: privat

Selv om mange av hundene er blitt funnet, er det fremdeles flere som er meldt savnet to døgn etter nyttårsaften, ifølge Samuelsen.

– Det er vanskelig å lete. Det har snødd veldig mye flere steder, og det gjør at alt av spor forsvinner. Det er spesielt vanskelig å finne de små hundene, sier hun.

Vil forby privat oppskyting



Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, forteller at det ikke finnes noen samlet oversikt over hvor mange kjæledyr som forsvinner på nyttårsaften.

At det er snakk om mange, er hun likevel ikke i tvil om.

– Det viser seg gang på gang at folk ikke er verdige den tilliten de har fått når det gjelder oppskyting av fyrverkeri. Det er veldig skadelig for både folk og dyr, sier hun til TV 2.

Roaldset mener det er mange som bryter reglene.

– De fleste som mister kjæledyrene sine, gjør det når det skytes opp fyrverkeri utenom den lovpålagte tiden. Og det skjer jo hele tiden, hevder hun.

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Organisasjonen er blant flere som har tatt til orde for å forby privat oppskyting av fyrverkeri i Norge, og de lanserte nylig en underskriftskampanje som har fått 50.000 signaturer.

Roaldset trekker frem en nylig undersøkelse gjennomført av Norstat, der over halvparten av nordmenn svarte at de ønsker å forby privat fyrverkeri.

– Vi mener omfanget av skader og forvunnede dyr hadde vært helt annerledes dersom det kun var profesjonelle som holdt på med dette her, sier hun.

Denne uken har ekstreme snømengder skapt problemer i Sør-Norge, og det er meldt rekordlave temperaturer flere steder i landet.

Det gjør ikke letearbeidet noe lettere, understreker den daglige lederen.

– Det er masse snø og bikkjekaldt. Da er det vanskeligere for husdyra å overleve ute, og vi regner med at dyr på avveie kommer til å fryse i hjel, sier Åshild Roaldset.