Ordførerkandidat i Oslo Frp kan bli anmeldt etter nachspiel-skandale

Tre journalister fra Dagbladet og Nettavisen anklager Oslo Frps førstekandidat, Lars Petter Solås, for å ha befølt en mannlig journalist i skrittet, kommet med trusler og tatt kvelertak på en annen på et nachspiel på Frps landsmøte forrige helg.

– Jeg fikk i meg altfor mye alkohol denne kvelden. Jeg fikk i meg mer alkohol enn at jeg hadde kontroll. Det og alt dette kan ha medført beklager jeg på det aller, aller sterkeste. Jeg ønsker også å gjøre dette direkte til de berørte, sier Lars Petter Solås i en uttalelse sendt til TV 2 fra Frps assisterende generalsekretær Helge Fossum.

Solås skriver videre:

– Jeg vil ta ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fullt og helt, sier Solås.

Solås ble på Oslo Frps nominasjonsmøte i november valgt som førstekandidat ved høstens kommunevalg i Oslo.

Nachspiel

Fredag kveld fortalte Dagbladet at Frp behandlet et varsel fra journalister som deltok på et nachspiel på Fremskrittspartiets landsmøte på Clarion Hotel på Gardermoen forrige helg.

Ifølge TV 2s kilder er saken nå løftet til formell behandling og partiets organisasjonsutvalg er orientert om saken. I henhold til Frps vedtekter kan medlemmer som blir funnet å ha brutt partiets retningslinjer bli ekskludert.

TV 2 har snakket med flere kilder som var til stede og som kjenner til de ulike versjonene av hva som skjedde. TV 2 har ikke lyktes med å få oversikt over hva Solås selv sier om hendelsesforløpet eller hvordan han stiller seg til anklagene.

På nachspielet skal Solås blant annet ha tatt en mannlig journalist i skrittet.

Slik TV 2 forstår det, oppsto det også en form for basketak.

Politikeren skal i tillegg ha fremsatt trusler mot en annen journalist. En tredje journalist skal også ha blitt tatt kvelertak på, får TV 2 opplyst.

Til slutt skal Solås ha blitt kastet ut av nachspielet.



Nettavisen vurderer anmeldelse

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen sier hans journalister gir uttrykk for at de opplevde hendelsen som uprovosert.

– På landsmøtet til partiet gikk han til fysisk angrep på flere journalister, blant annet vår journalist. Han opplevde å bli tatt kvelertak på fra Solås. Jeg var ikke der, så dette er annenhånds informasjon.

– Hvorfor skjedde det?

– Jeg vet ikke, men det virker å være ganske uprovosert. Jeg har ikke fått informasjon om noen klar foranledning. Våre journalister oppfattet det ganske skremmende. Det er høyst unormalt at en ledende politiker går til fysisk angrep på en journalist, sier Gunnar Stavrum til TV 2.

Nettavisen vil mandag vurdere om de skal politianmelde hendelsen, forteller han.

– Jeg forventer at partiet og politikeren kommer med en uforbeholden unnskyldning. Så får vi for vår del se om det holder med det eller om saken er så alvorlig at den bør politianmeldes. Det er en ting vi ikke har tatt stilling til ennå, sier Stavrum.

LANDSMØTE: Frps landsmøte foregikk på Clarion Hotel ved Gardermoen forrige helg. Foto: Annika Byrde

Derfor identifiserer TV 2: Lars Petter Solås er en fremtredende politiker og er Frps listetopp og ordførerkandidat i Oslo ved kommunevalget i september. Han er en folkevalgt politiker med betydelig makt og innflytelse, og han har selv søkt offentligheten. Hendelsen som er beskrevet i saken er svært alvorlig. Vitner beskriver at han tok en journalist på skrittet og var trakasserende og voldelig mot andre. Alt dette skjedde under Frps landsmøte, og han var der i kraft av sin rolle som folkevalgt og medlem av partiet. Solås selv har bekreftet at han drakk svært mye og har beklaget sin oppførsel overfor de berørte. TV 2 vurderer at hendelsens alvorlighet, kombinert med Solås fremtredende rolle og at han ber om velgernes tillit ved det kommende valget, tilsier at det er rett at offentligheten får vite hvilken fremtredende politiker dette gjelder.

Sykmeldt

Assisterende generalsekretær i Frp, Helge Fossum, opplyser til TV 2 at «Solås er sykmeldt, sterkt preget og at han angrer på situasjonen, først og fremst fordi han tenker på de berørte».



Fossum sier at de ikke kan gå nærmere inn på hva som har skjedd så lenge saken undersøkes.



TV 2 har gjentatte ganger både lørdag og søndag vært i kontakt med Fossum og bedt om intervju, men han har avvist alle TV 2s forespørsler.

OPPRØRT: Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

To av journalistene er ansatt i Nettavisen, opplyser avisen selv i en artikkel.

– Vi reagerer på oppførselen til Frps politiker. Journalister må kunne dekke et årsmøte til et politisk parti uten å bli trakassert eller fysisk angrepet, sier Nettavisens sjefsredaktør Gunnar Stavrum til sin egen avis.



Den tredje journalisten er ansatt i Dagbladet.

Sjefredaktør i avisen, Alexandra Beverfjord, sier til egen avis at «politikerens oppførsel var helt uakseptabel».



TV 2 har vært i kontakt med alle de involverte journalistene. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.



– Uakseptabel

TV 2 har lørdag vært i kontakt med partileder Sylvi Listhaug, som henviser til assisterende generalsekretær Helge Fossum.Det samme gjør lederen i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen.

PARTILEDER: Sylvi Listhaug under åpningstalen til landsmøtet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi har fått varsel/bekymringsmelding og tar dette på alvor. Adferden som beskrives i enkelte medier er fullstendig uakseptabel og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte, og i partiet. Vi undersøker nå saken i samarbeid med de berørte. Saken behandles av Fremskrittspartiets hovedorganisasjon, skriver Fossum til TV 2.

TV 2 har forelagt opplysningene som kommer fram i denne saken overfor partiet og Solås. Solås er også informert om at TV 2 omtaler hans navn.