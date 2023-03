Ordføreren våknet til politiaksjon: – Forsto det var alvor

– Mer tilsyn og kontroller på fiskebrukene er jo en villet politikk, og noe man må forvente.

Dette sier ordfører Mona Benjaminsen (Ap) i Karlsøy kommune i Troms.

Fiskerikommunen med omlag 2200 innbyggere er i søkelyset etter meldingen om at Troms politidistrikt etterforsker personer og selskaper for brudd på fiskerilovgivningen og regnskapsovertredelser.

– Vi har satt inn betydelige ressurser, sa kommunikasjonsrådgiver Erik Lieungh ved Troms politidistrikt til TV 2 tirsdag morgen, i forbindelse med at politiet aksjonerte mot flere lokasjoner – deriblant på Vannøya i Karlsøy –, med bistand fra Kystvakten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim.

Det var avisen Nordlys som først omtalte saken.

To pågrepet

Verken Lieungh eller de andre etatene vil si så mye om den pågående aksjonen, men bekrefter at det er aksjonert mot flere fiskeribedrifter i løpet av morgenen.

– Hvor mange bedrifter er det snakk om?

– Vi ønsker ikke å gå ut med antall. Men flere titalls er det ikke.

– Vi har ganske mange i aksjon på flere lokaliteter, sier Lieungh fra politiet.

To personer er pågrepet i henholdsvis Troms og i Møre og Romsdal, mens politiet har tatt ut siktelse mot fire selskap som et ledd i etterforskningen.

Det skyldes mistanke om brudd på fiskerilovgivningen i forbindelse med ilandføring av fisk, samt regnskapsovertredelser.

– Vi henter nå inn mer informasjon gjennom ransaking på fiskemottak, fartøy og diverse kontorlokaler, samt gjennom avhør av personer, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i en pressemelding.

– Målet er at vi skal få dannet oss et godt grunnlag for videre etterforskning. Vi kan ikke utelukke at siktelsene blir utvidet til flere bestemmelser eller flere personer.

Kommunikasjonsrådgiveren opplyser at det gjøres både taktiske og tekniske undersøkelser.

– Hva går man etter i slike aksjoner?

– Det må vi komme tilbake til. Men dette er ikke en vanlig kontroll, sier Lieungh .

Varslingsfare

Ifølge iTromsø er det aksjonert på Vannøya, hvor de to fiskemottakene Torsvågbruket og Karlsøybruket holder til.

Torsvågbruket ligger på vestsiden av Vannøya, som har rundt 750 innbyggere. Dette fiskebruket er en del av Norfra-konsernet, mens Karlsøybruket på nordøstsiden er en del av Fjordlaks AS, som har sitt hovedkontor i Ålesund.

– Grunnet varslingsfare, starter kontroller av denne typen samtidig på de stedene hvor de ønsker å sjekke, sier daglig leder ved Torsvågbruket, Ola Henrik Telebond til Fiskeribladet.

Han avkrefter at det er kontroll hos dem nå, men at de ønsker kontrolletatene velkommen også til dem.

Forsto det var alvor

Ordfører Mona Benjaminsen sier til TV 2 at hun faktisk er på Vannøya tirsdag, hvor hun har overnattet i forbindelse med arrangementet «Fiskens dag 2023».

Hun forteller at hun så kystvaktskipet KV «Barentshav» komme inn mot Vannavalen på nordøstsiden av Vannøya tidlig i morges.

KV «Bison» la seg ved Karlsøybruket i Vannavalen. I tillegg lå KV «Barentshav» der, og Fiskeridirektoratets kontrollbåt «Fjorgyn».

– Det er jo ikke så uvanlig å se kystvakta, men vi forsto vel at det var alvor da vi så båten til Fiskeridirektoratet også. De kom inn med ribbåter, sier Benjaminsen.

FISKENS DAG: Ordfører Mona Benjaminsen (Ap) i Karlsøy kommune er med på et fiskeriarrangement for næringsliv og politikere på Vannøya tirsdag. Foto: Fiskens Dag

Hun forteller at politiet varsler kommunen i denne type saker, men at hun ikke vet mer enn det som kom i pressemeldingen fra politiet i formiddag.

– Det er store ressurser i sving under en slik aksjon?

– Det er det jo. Men dette er altså en villet politikk fra regjeringen, og man må forvente at man kan bli sett i kortene. Og særlig i en bransje hvor det omsettes så enorme verdier, sier ordføreren.

– Kystvakten la til utenfor Karlsøybruket. Hva tenker du om det?

– Det kan jeg ikke mene så mye om.

Kilde: BarentsWatch / Kystverket

Avgjørende med bistand

Aksjonen har bakgrunn i det tverretatlige a-krimsamarbeidet, som politiet og Skatteetaten er en del av, og som samarbeider med Fiskeridirektoratet.

Sjømatnæringen er blant risikoområder innen a-krim som blant annet Skatteetaten har fokus på.

– Dette er en bransje som omsetter for mange milliarder kroner, og hvor det tidligere er avdekket regelverksbrudd, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten i pressemeldingen.

Han utdyper at det er derfor svært viktig at Skatteetaten og andre kontrollmyndigheter er tett på for å avdekke lovbrudd og sikre like konkurransevilkår

– For vår del er det helt avgjørende for politiet å ha bistand fra blant annet Skatteetaten og Fiskeridirektoratet og andre etater når vi går inn i en slik etterforskning, sier enhetsleder i Troms politidistrikt Ståle Luther.

– Rammer verdiskapningen

Seniorrådgiver Anne Tove Sivertsen i Fiskeridirektoratet sier fiskerikriminalitet på generelt grunnlag rammer fellesskapet, som unndras inntekter fra verdiene i fiskeriene.

– Samtidig vil kriminaliteten særlig ramme verdiskapningen i kystsamfunnene og føre til konkurransevridning i næringen til fordel for aktører som driver med kriminalitet.

Troms politidistrikt, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten holder felles pressekonferanse om aksjonen og etterforskningen på politihuset i Tromsø klokken 19 i kveld.