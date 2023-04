Ordføreren om avdøde: – En flott ungdom i sine beste år

SJOKK: Ordfører Anne Berit Lein forteller om et sjokk i Steinkjer første påskedag. Foto: Frank Lervik / TV 2

Ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein, forteller at bilangrepet natt til søndag preger Steinkjer første påskedag.

– Det er et sjokk i dag. En dypt tragisk hendelse med et tragisk, helt fryktelig utfall. Jeg finner ikke ord, og tankene går til foreldre, pårørende og alle ungdommene som var i gata her, sier Lein til TV 2.

Hun beskriver den omkomne gutten i 20-årene slik:

– En flott ungdom i sine beste år. En aktiv ungdom som blir frarøvet livet på fortauet i fredelige Steinkjer. Det er helt, helt fryktelig, sier Lein.

Kommunens kriseteam og legevakt har vært på stedet i natt og fulgt opp vitner og andre på stedet.

– De har også fulgt opp pårørende i dag. Og hvis flere kunne tenkt seg en samtale eller hjelp, så ta kontakt med legevakta, sier Lein.

EN OMKOM: En mann i 20-årene omkom etter å ha blitt påkjørt. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / TV 2

Tre ble påkjørt

Det var klokka 02.10 natt til søndag politiet fikk melding om at flere personer var påkjørt på et fortau i sentrum av Steinkjer i Trøndelag.

Sjåføren kjørte fra stedet, men politiet fikk flere tips om hendelsen og kjennetegn på bilen, noe som bidro til at en mann i 30-årene ble pågrepet.

Mannen er foreløpig siktet for uaktsom kjøring og mistenkes for promillekjøring.

En mann i 20-årene ble påkjørt og døde. Ytterligere to personer ble skadd, men de fikk lettere skader.

Tyder på villet handling

Ifølge politiet tyder hendelsen på at det var en villet handling.

– Etterforskningen videre vil forsøke å avdekke handlingsforløpet og vi jobber med flere hypoteser. Et sentralt spørsmål er om det er en ulykke eller en villet handling, sier påtaleansvarlig Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, og har blant annet startet med vitneavhør og tekniske undersøkelser på stedet.

– Dette er en svært alvorlig hendelse med tragisk utfall, sier Elden.

Den siktede 30-årene skal gjennom en primærpsykiatrisk undersøkelse søndag. Deretter skal han i avhør med politiet.

– Han er gjort kjent med siktelsen og fremstår fortvilet og undrende og vet ikke helt hva han skal si til det, sier siktedes forsvarer, advokat Anne Marstrander-Berg.