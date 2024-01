Ordføreren: – Krevende oppgave

DRAPSALARM: Ordføreren forteller om en sterkt preget bygd, dagen etter at fire personer ble funnet døde i et røykfullt hus. Foto: Tor Lindseth

SKOGBYGDA (TV 2): Kommunens kriseteam har hatt et nytt møte for å bestemme hva de gjør videre etter drapene, sier Nes-ordfører Tove Nyhus.

– Det er en mørk sky over bygda vår, sier en kvinne, som ikke ønsker å stille med navn, til TV 2.



Hun har som mange andre møtt opp ved den lokale Joker-butikken, for å tenne lys dagen etter at det ble slått drapsalarm.

LYS: Det er lagt ned lys ved den lokale Joker-butikken. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Lokalsamfunnet i Skogbygda på Romerike er i sjokk etter at fire personer – to kvinner, et barn og en godt voksen mann – ble funnet døde i en røykfylt bolig i Skogbygda tirsdag.



Mannen er mistenkt for å ha tatt livet av de tre andre og deretter seg selv.



Ifølge TV 2s opplysninger er det en far, hans to døtre og et barnebarn som er funnet døde. Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene, men har bekreftet at alle fire er i familie.

– Økt beredskap

Nes kommune satte krisestab, koblet på et psykososialt kriseteam og åpnet kirken som følge av hendelsen. TV 2 møter Nes-ordføreren onsdag formiddag etter et at hun har vært i et nytt møte med kriseledelsen.

Hun forteller at lokalsamfunnet i Skogbygda, med sine rundt 1000 innbyggere, er sterkt preget.

– Vi bestemte raskt å åpne kirken i går, med et kriseteam der. Dette videreføres i dag. Kirken er åpen i ettermiddag. Skolenes beredskap er i tillegg økt, med tilgjengelig helsesykepleier, sier ordfører Tove Nyhus (Frp).

– Hvor vanskelig er det å ta vare på innbyggerne etter en slik hendelse?

– Det er en særs krevende oppgave. Det er en hendelse som preger en liten bygd, og Skogbygda som samfunn. Vi prøver å ta hverandre på hverandre så godt vi kan, vi ser mennesker møtes og tenner lys.

Politikollegaer i sorg

En av de drepte kvinnene var ansatt i Øst politidistrikt. Politiet i Oslo har derfor tatt over etterforskningen.



– Vi har samlet alle medarbeiderne på Eidsvoll politistasjon, som er dypt preget av hendelsen etter å ha mistet en kjær og god kollega, sa politisjef på Romerike, Terje Didriksen tirsdag.



ETTERFORSKNING: Store ressurser rykket ut til åstedet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Mange ubesvarte spørsmål

Politiet har ikke kommet med opplysninger om dødsårsak eller hvilke beslag som er gjort i huset, men har sagt at drapsetterforskningen ble iverksatt på bakgrunn av skader på de avdøde og opplysninger til politiet.

Det er ukjent hva som kan ha vært motivet til gjerningsmannen.

Politiet har enda ikke kommentert hvorfor det var røyk i boligen, men har opplyst at det ikke er mistanke om at flere personer er involvert i hendelsen.