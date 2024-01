Ordføreren: – Dypt tragisk

De tre er en kvinne og en mann i 40-årene, samt en mann i slutten av tenårene. Det var også et skadd barn på adressen som ble sendt til sykehus i helikopter, i tillegg til et barn som er uten fysiske skader.

Politiet har bekreftet at det er en familiær relasjon mellom de avdøde, og at den antatte gjerningspersonen er blant dem.



Kommunen har satt krisestab, og tar imot pårørende og berørte på rådhuset.

– Det har vært en alvorlig hendelse i kommunen som er dypt tragisk, sier ordføreren i Sørfold kommune, Kolbjørn Mathisen (Ap).

– Vår oppgave er å ta vare på befolkningen i Sørfold. Våre tanker går først og fremst til etterlatte og pårørende, sier han.

– Liten kommune

Sørfold kommune har om lag 1900 innbyggere.

– Vi er en liten kommune der alle kjenner alle, og jeg oppfordrer alle til å vise medmenneskelighet i denne triste situasjonen, sier ordføreren.

– Sørfoldsamfunnet må stå samlet nå, sier han.

Mathisen forteller at kommunen får bistand fra nabokommuner og fra Røde Kors.

TV 2 har snakket med en nabo til huset der de drepte ble funnet.

– Det er jo en tragedie. Det er forferdelig det som har skjedd, forteller naboen.

Naboen legger til at han ikke hørte noe fra huset om natten, og at han først ble gjort oppmerksom på hendelsen da han ble vekket av politiet påfølgende morgen.

DRAPSETTERFORSKNING: Politiet har sikret åstedet og startet etterforskning. Kripos er også varslet. Foto: Lise Berntzen / Saltenposten

Ikke andre involverte

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.52. Første politipatrulje var på stedet en drøy halvtime senere, klokken 05.25.

Barnet som ble sendt til sykehus skal ikke være livstruende skadd, opplyser politiet i en pressemelding.

Det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet skriver at det er for tidlig å si noe om motiv for hendelsen. Barnet som er uten fysiske skader har forklart seg for politiet.

– Den antatte gjerningspersonen er blant de døde. Politiet har ikke grunn til å tro at det er andre mistenkte som har vært involvert, opplyste stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent Are Eilertsen, i en pressemelding tidligere mandag.

Politiet har sikret åstedet og startet etterforskning. Kripos er også varslet.