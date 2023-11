Ordførere slår alarm:

ØYSAMFUNN: Bømlo kommune har bosatt over 200 ukrainere siden krigsutbruddet i fjor. Foto: Elias Engevik / TV 2

Klasserommet er fylt til randen av voksne i alle aldre. Samtalene går på flere språk. Noen snakker arabisk, noen ukrainsk og noen norsk.

– Det er vanskelig. Men jeg er veldig glad for å gå på norskkurs, sier ukrainske Olga Turik, som er tre måneder inne i introduksjonsprogrammet for ukrainske flyktninger.

LÆRER NORSK: Ukrainske Olga Turik har deltatt på voksenopplæringen i Bømlo i tre måneder.

Voksenopplæringen i Bømlo kommune ble snudd på hodet etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022. Nå er om lag 80 prosent av de som mottar undervisning her nettopp ukrainere.

– Bømlo har lenge hatt tradisjon for å både ta imot og bosette mange flyktninger, sier ordfører Morten Helland (KrF).

Det har aldri vært noe særlig debatt om dette, forteller den nyvalgte ordføreren. Det har vært bred politisk enighet om at flyktninger er en berikelse for kommunen, som er den raskest voksende kommunen i Sunnhordland.

Nå er det annerledes.

VIL HJELPE: Ordføreren i Bømlo merker presset på kommunens tjenester.

– Et stort press

Bømlo har, med sine drøye 12.000 innbyggere, bosatt over 200 ukrainere siden krigsutbruddet. Det merkes.



– Nå er det et ganske stort press på de kommunale tjenestene. Vi kjenner at vi ikke klarer å hjelpe flyktningene så mye som vi vil, fortsetter Bømlo-ordføreren.

Til neste år vil de bosette langt færre flyktninger enn de har gjort i år.

VOKSENOPPLÆRING: Det er stor pågang fra innflyttere som lærer seg norsk på Bømlo.

– Det er et stort press fra sentrale myndigheter om å ta imot flere. Men da må ordningene, også de økonomiske, stemme med det. Og vi har gjort en kartlegging i våre tjenester, og funnet ut at vi ikke kan ta imot mer enn 60 i 2024, men vi skulle gjerne tatt imot enda flere.

Her trykker skoen Kommunesektorens organisasjon (KS) har lenge varslet om presset på kommunenes tjenester. Styreleder Gunn Marit Helgesen forklarer hvor skoen presser mest: Bolig: Det er en stor utfordring for kommunene å finne egnede boliger i et sprengt boligmarked. Personell: Mange kommuner har allerede store utfordringer med å finne nok, kvalifisert personell til å fylle viktige roller. Dette er nå forsterket. Kommunene har også ansvar for å tilby nødvendige tjenester til de som bor på asylmottak i kommunen, men som ennå ikke er bosatt. Helse: Særlig innen helse er det behov for kvalifisert personell. Mange kommuner mangler fastlege til store deler av egne innbyggere. Samtidig kommer det flyktninger fra krig og traumer, som trenger enda mer oppfølgning. Språk og tolketjenester: Mange er overrasket over at langt færre ukrainere snakker engelsk enn først antatt. Det er derfor behov for både tolketjenester og enda mer omfattende norskundervisning enn det er lagt til rette for fra statlige myndigheter.

Flere ordførere slår alarm

Så langt har Norge bosatt totalt nesten 60.000 ukrainere, og flere skal det bli. Nylig ba regjeringen om at kommunene må forberede seg på å bosette hele 37.000 nye til neste år. Det er det høyeste tallet noensinne.

I høst har det kommet rundt 1000 ukrainere til Norge hver uke. Det er flere enn Sverige, Finland og Danmark har mottatt til sammen.

Samtidig er vi dårligere enn nabolandene når det kommer til å få flyktningene ut i arbeid.

Dette bildet uroer mange kommuner.

STORINNRYKK: Norge tar i mot flere flyktinger enn nabolandene. Mange har fått plass å bo her, i Bømlo kommune.

TV 2 har snakket med flere ordførere om situasjonen, og flere forteller den samme historien: Viljen er der, men smerteterskelen er snart nådd.

Vil revurdere kollektiv beskyttelse



Flere tar også til orde for innstramminger, som KrF-ordføreren på Bømlo.

Helland er usikker på om Norge kan fortsette å ta imot like mange flyktninger i tiden som kommer.

STERK VILJE: Ordføreren vil hjelpe så mange som mulig.

– Jeg tror at tiden er inne for å se på den kollektive beskyttelsen i sin helhet, og at man må se på kriteriene på nytt igjen, sier Helland.

TV 2 har også tidligere omtalt de mange utfordringene som er knyttet til vedtaket om kollektiv beskyttelse.

Skien: – Ser mørkt på framtiden

I Skien kommune har situasjonen vært krevende lenge.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å gjøre det vi kan for de vi er bedt om å motta. Men så har vi gjennom to år nådd en maksgrense, sier ordfører Marius Roheim Aarvold (H).

MAKSGRENSE: Ordfører i Skien, Marius Roheim Aarvold, sier det ikke blir mulig å ta i mot like mange som før.

Kommunen har, i likhet med andre kommuner, mangel på fastleger og boliger.



– Det er ikke nok boliger i markedet, som gjør at vi ser veldig mørkt på framtiden, hvis vi skal fortsette å ta imot det antallet vi har til nå, fortsetter Roheim Aarvold.

Etterlyser to grep

Høyre-ordføreren etterlyser spesielt to ting fra sentrale myndigheter.

Det første er at det bør bli lettere å ansatte ukrainske flyktninger midlertidig.

– Og så er det hvordan Norge har lagt seg til rette nå. Utfordringen nå er at Norge har tatt imot like mange flyktninger som det våre naboland har gjort til sammen.

Mange av de som kommer til Norge nå, kommer fra andre europeiske land. Skien-ordføreren mener at innretningene må justeres.

– Norge blir et land hvor man får bedre goder enn andre europeiske land. Det gjør at man ønsker å komme til Norge. Det legger et ekstra press på kommunene og på mottakene, som gjør dette krevende.

Askøy: – Ikke kapasitet

Også på Askøy er situasjonen presset. Det forteller den nyvalgte Høyre-ordføreren Yngve Fosse.

– Vi begynner å se effekten av at denne situasjonen har vedvart i et par år. Det vi ser er at vi sliter med å tilby tjenestene vi ønsker, både til innbyggerne våre og flyktningene som kommer, sier Fosse til TV 2.

STORT TRYKK: Ordfører i Askøy kommune, Yngve Fosse, ser kommunen sine begrensninger.

Særlig et vanskelig boligmarked gjør at kommunen har sett seg nødt til å bosette langt færre enn det de først så for seg.

– Vi har sagt at vi ønsker å ta imot 190 flyktninger i år. Nå ser vi at vi kommer til å stoppe på mellom 120 og 130. Det er rett og slett fordi at vi ikke har kapasitet i tjenestene våre til å håndtere det.

KS: – Et større alvor

Kommunesektorens organisasjon (KS) forteller også at situasjonen preger mange kommuner.



– Norske kommuner har gjort en imponerende innsats med å ta imot flyktninger, og har vist enorm vilje, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

STOR VILJE: Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sier at det fortsatt er stor vilje til å ta imot flyktninger.

Det er mange kommuner som melder om de samme utfordringene som på Bømlo, Askøy og i Skien.

Kommunene etterlyser flere grep, dersom man skal klare å bosette så mange som regjeringen ønsker.

– Man trenger å se på de virkemidlene som er her. Det kan være økonomiske insentiver, og det kan være raskere godkjenningsordninger på medbrakt kompetanse.

Helgesen sier at det også kan være logistikkproblemer knyttet til transport.

– Jo mer vi må ut i periferien for å finne boliger, jo større problemer får man med transport og kommunikasjon.

KOMMUNENES HUS: KS representerer alle landets alle norske kommuner og fylkeskommuner

KS-lederen understreker at det fortsatt er stor vilje blant kommunene til å ta imot og bosette flyktninger, men at stadig flere kjenner på alvoret i situasjonen.

– Det er unisont over hele kommunesektoren at det er et større alvor knyttet til det nå. Det er press på alle tjenester, som også kan fortrenge andre sårbare grupper, sier Helgesen.