Ordfører lurte unna Cruise-motorsykler

I HOVEDROLLEN: Ordfører Jan Ove Tryggestad i Standa kommune sammen med Tom Cruise-fan nummer én på Hellesylt, Ole Arnstein Ringdal, sittende på motorsykkelen Cruise bruke under innspillingen på Hellesylt. Foto: Arne Rovick / TV 2

I all hemmelighet har ordfører Jan Ove Tryggestad tatt vare på motorsyklene som Tom Cruise brukte på det elleville stuntet i Mission Impossible 7.

Tom Cruise tok i bruk hele åtte motorsykler under innspillingen av den spektakulære actionscenen der han kjører utfor fjellet Helsetkopen på Hellesylt.

Sju av de nokså ramponerte syklene ble samlet sammen i den bratte fjellsiden av Hans Marius Ringdal og Svein Magne Frøysadal. Ringdal – som er helikopterpilot – fløy ned MC-restene.

De ble videre fraktet til gjenvinningsanlegget på Stranda der kravet fra Hollywood-produksjonen var krystallklar:

– Avtalen var at motorsyklene skulle destrueres etter at de var hentet ned fra fjellet, forklarer ordfører Jan Ove Tryggestad i Stranda kommune.

Se TV-reportasjen her:

Gjemt bort

Men ordføreren så muligheten for at han kunne bruke det som var igjen av motorsyklene i markedsføring av Hellesylt, og fikk overtalt Pål Orheim på gjenvinningsanlegget på Stranda til å gjemme vekk syklene.

– Av og til må det må det være lov for en ordfører ikke å holde seg til en avtale, gliser Tryggestad.



I all hemmelighet ble motorsyklene gjemt i en container i nærmere tre år. Først nå har ordføreren turt å hente frem den lille filmskatten.

– Jeg har fått tillatelsene av filmselskapet til å ta syklene i bruk til ulike formål. De bærer preg av å ha falt 300–400 meter og skal ikke ut igjen i trafikken, forsikrer ordføreren.

Stilles ut

Allerede i kveld skal en av syklene stå på scenen på bygdekinoen på Hellesylt når Mission Impossible har verdenspremiere.

– På grunn av pandemien har vi ikke fått gjort maksimalt ut av at actionstuntet til Tom Cruise faktisk ble spilt inn her. Nå skal vi få den ene sykkelen inn i glassmonter i sentrum og fortelle til turistene om det som skjedde her høsten 2020, forteller Jan Ove Tryggestad.



Og hva gjør man ikke for å få mest mulig oppmerksomhet rundt en filminnspilling. Tirsdag ble en av syklene fløyet opp på fjellet Helsetkopen igjen for å få tatt et historisk bilde av bygdas aller største Tom Cruise-fan, Ole Arnstein Ringdal.

TILBAKE PÅ TOPPEN: Ole Arnstein Ringdal og ordfører Jan Ove Tryggestad tilbake på Helsetkopen på Hellesylt med restene av Tom Cruise sin motorsykkel. Foto: Kristen Ringdal

På toppen av fjellet, 1200 meter over havet, stiger Ole Arnstein Ringdal opp på sykkelen og skuer ut over dalen.

– Det er helt surrealistisk å sitte på motorsykkelen til selveste Tom Cruise som han brukte på dette elleville stuntet akkurat her, gliser Ringdal.

Nå gleder ordføreren seg til at hele verdens kinopublikum skal se scenene fra Hellesylt, som i filmen er lagt til Østerrike.

– Det er vi som har den mektige naturen, og det var derfor innspillingen havnet her. Jeg tror vi får flere filminnspillinger i kommunen vår, sier ordfører Jan Ove Tryggestad til TV 2.