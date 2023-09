Ordfører etter dødsulykken: – Dette er en forferdelig tragedie

ULYKKESSTEDET: Lys og blomster er lagt ned på ulykkesstedet i Florø sentrum, etter at tre unge mennesker døde i en trafikkulykke fredag kveld. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Tre unge mennesker døde etter en trafikkulykke i Florø fredag. Lørdag ettermiddag møtte hundrevis opp på ulykkesstedet for å hedre de avdøde.

Saken oppdateres.

Tre unge voksne døde etter at to biler kolliderte i Florø sentrum i Kinn kommune sent fredag.

Ordfører Ola Teigen (Ap) i Kinn kommune er svært preget etter ulykken.

– Dette er en forferdelig tragedie. Dette er unge mennesker som sto på terskelen til voksenlivet, som brått ble revet vekk. Dette preger oss alle, og tankene mine går til de pårørende, sier han til TV 2.

Del av et bilmiljø

To biler, med til sammen fem personer, var involvert i ulykken.



Politiet opplyser at den ene bilen tok fyr umiddelbart etter kollisjonen. En kvinne og to menn, som befant seg i bilen, omkom i ulykken.

ULYKKEN: Tre unge mennesker døde etter at to biler kolliderte i Florø sentrum fredag kveld.Foto: Firdaposten / NTB

De avdøde var i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene. De var hjemmehørende i Bergen, Florø og Sunnfjord kommune.

– De tre unge var sannsynligvis en del av et råne- og eller bilmiljø. Kriseteamet følger opp de pårørende, sier Teigen.

Hundrevis deltok på minnestund

Ordføreren forteller at det på lørdag ettermiddag ble holdt en spontan markering på ulykkesstedet.

– Flere hundre mennesker kom sammen og delte sorgen. Det gjorde stekt inntrykk på meg og mange, sier Teigen.

Han forteller at det var ungdommene selv som tok initiativ til å samles.

I 16-tiden vil alle som deltok få servert pizza i Florø Kulturhus.

BEØRER MANGE: Ordfører Ola Teigen forteller at mange ungdommer er berørt av ulykken. Foto: Privat

– Der kan alle som har behov for å snakke med noen møte profesjonelle fra kriseteamet, sier ordføreren.

Kirken vil også holdes åpen fra klokken 18.

Teigen har et budskap til alle som er preget av tragedien.

– Ta vare på hverandre og snakk om det som har skjedd. Dette er tungt for mange, så det kan være godt å ha noen å lene seg på og snakke med.

– Ufattelig trist

Ordfører Jenny Følling i nabokommunene til Florø, Sunnfjord, bekrefter overfor TV 2 at en av de døde var hjemmehørende her.



– Det er ufattelig trist. I dag er vi et bygdesamfunn i sorg. Vi har mistet én av våre ungdommer og tre ungdommer er døde i en ulykken.

Følling sier at kommunens kriseteam ble aktivert natt til lørdag og har vært i sving gjennom dagen for å bistå pårørende og dem som måtte ha behov for det.

– Først og fremst går vår medfølelse og tanker til dem som får denne tunge beskjeden og som må stå i denne situasjonen.



POLITI: Ulykkesstedet er sperret av lørdag ettermiddag. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Kommunen vurderer også fortløpende om de skal opprette et eget mottak i forbindelse med ulykken.



– Det er et sjokk når ungdommer blir rammet så meningsløst i en ulykke, og brenner inne i bilen. Ord blir på mange måter fattige. Vi har ingen ungdommer å miste, sier Følling.