Ordførar trer til side - blir byrårdskandidat

I dag blei det klart at ordføraren i Bergen, Rune Bakervik, er aktuell som byrådsleiarkandidat for Arbeiderpartiet. I så fall vil han tre av som ordførar.

– Eg utelukkar ikkje å vere Arbeiderpartiets sin første kandidat. All den tid eg ikkje utelukker det, så meiner eg det blir feil at eg skal plukke ut kven som blir ny byrådsleiar i Bergen, seier Bakervik til TV 2.

Det var BT som først melde at ordføraren no trer til side.

Politisk kaos

Det er nok ein gong politisk kaos i Bergen. Fredag gjekk byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) av, etter å ha fått eit mistillitsforslag mot seg.

Det skjedde etter at ein sju år gammal gut blei funnen fastbundet og mishandla, og det blei avdekka grove svikt i barnevernstenesta.

GJEKK AV: Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) trakk seg som byrådsleiar etter eit mistillitsforslag mot han før helga. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

No startar jobben med å samle eit styringsdyktig byråd i Bergen. Det er ikkje gitt kven som vil ta over.

Arbeidet med å finne arvtakar etter Valhammer tilfalt opprinneleg Ap-ordførar Bakervik, men ettersom han sjølv no er kandidat, vil varaordførar Linn Engø (Ap) ta jobben med å peike på ny byrådsleiarkandidat.

– Eg ser fram til møta eg skal ha med gruppeleiararne for partia i bystyret. Eg håpar at partia har tatt dei naudsynte avklaringane i eigne parti innan den tid, slik at byen raskast mogleg kan få på plass eit styringsdyktig bystyre, seier Engø til TV 2.

VARAORDFØRAR: Linn Engø (Ap) kan rykke opp til ordfører, dersom Rune Bakervik blir byrådsleiarkandidat for Arbeiderpartiet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Klar til å takke ja

Bakervik seier han stiller seg til disposisjon for partiet, og er klar for oppgåva, dersom Arbeiderpartiet blir sittande i byrådet. No skal han ha samtala med nominasjonskomiteen for å finne vegen vidare.

– Dersom det er semje i partiet om at eg er den som skal stå på førsteplassen, og dersom det er semje om at Arbeiderpartiet bør leie byrådet vidare, så vil eg takke ja til det, seier Bakervik.

Det betyr at dersom Ap vil halde fram med å styre i Bergen, kan det bli med Rune Bakervik som byrådsleiar.

Byrådet som sit i dag, blir sittande som eit forretningsministerium fram til eit nytt byråd er på plass.

– Ei av dei største oppgåvene som ligg foran oss, er å skape ro og orden og tillit i barnevernet. Det er ein jobb som er påbegynt, og som held fram for fullt med byrådet som sit no, seier Bakervik.