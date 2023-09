Oppvaskmøte i Ap: Krever lederdebatt før valget i 2025

TV 2 kjenner til at det foran møtet blant sentrale medlemmer ble diskutert om det er nødvendig med en bredt sammensatt havarikommisjon.

Samtidig utrykkes det sterk frustrasjon med at partileder Jonas Gahr Støre ikke har har fått fram alvoret i at Ap fikk sitt dårligste resultatet noensinne i et kommunevalg.

Støre ga uttrykk for at Ap allerede er på vei tilbake da han kommenterte valgresultatet.

I følge kilder er det det et ønske fra flere om at en evaluering skal vurdere også spørsmålet om et lederskifte fram mot valget i 2025, men det er opp til sentralstyret å avgjøre hvor omfattende evalueringen blir.

– Velgerne er skuffet over oss

I verste fall blir Ap sittende igjen med makten i kun én av de 15 største kommunene i landet.



– Det er et valgresultat som vi må ta på alvor. De lokale kandidatene har virkelig stått på, og det er takket være dem at vi har klart å løfte oss i valgkampen, sier stortingspresident og representant fra Buskerud, Masud Gharahkhani.

– At vi blir nest største parti for første gang på 99 år viser at velgerne er skuffet over oss. Det må vi erkjenne for at vi skal komme oss videre og se mot valget i 2025, sier han.

Evalueringen bør handle om hvorfor Ap ikke treffer folk i hverdagen, og om strategiske valg opp mot stortingsvalget i 2025, sier Gharahkhani.

– Er det naturlig å diskutere partiledelsen?



– Jeg tenker at dette skal vi nå diskutere i sentralstyret, og der har sentralstyret et stort ansvar for å stake ut veien videre.



Preget Raymond Johansen

Helseminister og stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, Ingvild Kjerkol sier det er vanskelig å kommentere valget, uten å framstår som unødvendig optimistisk eller gravalvorlig, men sier:

– Det er klart dette er er et veldig dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Vi har en stor jobb å gjøre, og den må vi starte på fortest mulig, sier Kjerkol.

Aps byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sitter på oppsigelse, og er preget av nederlaget i hovedstaden.

– Det er klart vi har gått på mange nederlag rundt i landet, og også i min by, og det er klart det er en alvorlig situasjon, fastslår han.

– Når du hører på Støre så sier han at Ap er på vei opp og tilbake, er det en riktig beskrivelse av situasjonen?

– Nå får vi høre hva slags ord det blir brukt på møtet, men fakta er at vi har tapt mange steder. Så får vi håpe vi er på vei opp, men velgernes dom denne gangen var jo hard, sier Johansen.

Statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen etter sentralstyremøtet klokken 16.45 i ettermiddag.