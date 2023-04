Oppsving for Arbeiderpartiet

PÅ GLID: Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre (Ap) kan glede seg over framgang for Arbeiderpartiet i TV 2s aprilbarometer. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi skal videre opp.

Det er nestleder Bjørnar Skjærans umiddelbare reaksjon når han får se tallene i Kantars aprilbarometer for TV 2.

Målingen gir Arbeiderpartiet en oppslutning på 18,0 prosent.

«Ørnen blant partiene» lander dermed 1,5 prosentpoeng høyere enn i mars. Det var til gjengjeld Aps dårligste TV 2-måling gjennom tidene.

– Nå handler det om trygg og rettferdig styring, sier Skjæran.

– Så håper jeg folk ser at politikken begynner å virke, at vi får bukt med prisveksten, at rentebanen ser ut til å flate ut, og at vi greier å holde så mange som mulig i arbeid.

Innenfor feilmarginen

Men det er én strek i regningen: Endringen er innenfor den statistiske feilmarginen.

Om framgangen er reell, er dermed vanskelig å si. Den kan også skyldes tilfeldigheter ved utvalget av velgere som er spurt.

Samtidig er det fremdeles et stykke opp til den symboltunge grensa på 20 prosent.

VIL VIDERE OPP: Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran, her sammen med partileder og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

TV 2s tallknuser og valgekspert Terje Sørensen trekker fram bakgrunnstallene fra målingen. De viser at nesten halvparten av Aps velgere fra 2021 nå har forlatt partiet. Når Ap likevel går fram i april, mener Sørensen det i stor grad forklares med at lekkasjen til Høyre er mindre i denne målingen enn i forrige.

– Men når du får så lave tall som dette, så får du ofte litt ustabile målinger, sier Sørensen.

– Det er ikke uvanlig at partier som har opplevd en sterk tilbakegang gjennom måneder, får en reaksjon oppover. Om det blir en varig trend, gjenstår å se i neste måling.

Høyre over 30 prosent

Høyre kommer godt ut av målingen med en oppslutning på 30,6 prosent, opp 0,7 prosentpoeng fra mars.

De siste ti årene har Høyre kun én gang ligget høyere i TV 2s partibarometer – i desember 2022.

Høyre-leder Erna Solberg er godt fornøyd, men understreker at hun ikke tar noe for gitt framover.

– Vi skal slåss hardt for å beholde velgerne, sier Solberg til TV 2.

SVEVER HØYT: Høyre klatrer over 30 prosent i TV 2s aprilbarometer. Her er partileder Erna Solberg på Høyres landsmøte i slutten av mars. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi nærmer oss en valgkamp, og da begynner flere å tenke seg ekstra godt om. Men dette har vart lenge, og vi har ligget over 30 prosent i snitt siden før jul.

Solberg tror misnøye med regjeringspartiene er en viktig del av forklaringen på at Høyre nå går fram. Men at Høyre bare sitter stille i båten og tar imot velgere uten å gjøre noe, det avviser hun.

– Vi fører en konstruktiv opposisjonspolitikk. Vi kritiserer ikke regjeringen hvis vi ikke har alternativer og mener ting burde ha vært annerledes, sier Solberg.

Hun understreker at mye av det som har skjedd i verden det siste året, ville ha vært det samme om det var Høyre som regjerte.

– Da syns ikke vi det er noe poeng i å stå i første rekke og kritisere, sier hun.

Samlet sett gir målingen flertall til borgerlig side med 87 mandater i Stortinget, mot 81 for de rødgrønne partiene.

Partiet som går mest tilbake i målingen, er Fremskrittspartiet, som får en oppslutning på 12,6 prosent (-1,9).

– Vi registrerer at stortingsmålingene svinger litt rundt 13 prosent for Frp, men uansett er det høstens kommunevalg som er viktigst nå, sier 2. nestleder Terje Søviknes.

Velgere på vandring

Bakgrunnstallene fra målingen vitner om store bevegelser i velgermassen siden forrige stortingsvalg.

Anslagsvis 260.000 av velgerne som stemte på enten Ap eller Sp i 2021, har satt seg på gjerdet. I tillegg har de to regjeringspartiene tapt 151.000 velgere til Høyre.

I tillegg er hele 79.000 Ap-velgere fra 2021 gått til SV, mens 35.000 Sp-velgere er gått til Frp.

Senterpartiet må tåle et nytt fall i april med en oppslutning på 5,6 prosent, ned 1,0 prosentpoeng fra mars.

NEDTUR: Senterpartiets oppslutning er mer enn halvert siden valget i 2021. Bildet viser parlamentarisk nestleder Geir Pollestad. Foto: Marte Christensen / TV 2

Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad forklarer tallene med den økonomiske usikkerheten mange velgere nå føler.

– Vi tar ansvar i krevende tider. Det er vanskelig, men vi tror det også vil gi økt oppslutning over tid, sier han.