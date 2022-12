Oppsiktsvekkende «Slutta»-tall: – Handler trolig om økonomi

– Økonomi er absolutt en sentral faktor. I tillegg ville jeg ikke identifisere meg selv som en som snuser, sier Ørjan Sande (21).

Han er student i Bergen og kuttet snusen for cirka en måned siden. Han har også inngått et veddemål med romkameraten hvor han må gi bort 500 kroner hvis han tar en snus.

– For en student er det litt penger, så det sitter langt inne å begynne igjen, sier Ørjan.

SLUTTER: 70 prosent av brukerne av Slutta-appen bruker den til å slutte å snuse. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han lastet ned Slutta-appen da han skulle slutte. Det gjorde over 35.000 andre også i august, september og oktober.

Appen fra Helsedirektoratet gir motivasjonsmeldinger, råd og tips til dem som prøver å slutte å snuse eller røyke.

Den viser også hvor mye penger du sparer på å kutte snus eller røyk.

Lenger ned i saken finner du tips til hvordan du kan lykkes med snus- eller røykeslutten.

– Kan handle om økonomi

Både strømpriser, renter og matvarepriser har gått utover økonomien til folk i høst. I august, september og oktober var unge blant de som strammet inn mest på pengebruken.

I de samme månedene har Helsedirektoratet sett en økning i antall nedlastninger av Slutta-appen.

– Det har vært en ganske stor økning, sier Erlend Bø, fungerende avdelingsdirektør for miljø og helse i Helsedirektoratet.

HELSE: Erlend Bø er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

– Vi har ikke hatt noen kampanjer eller lignende for å få til det. Derfor spekulerer vi i at dette kan handle om økonomi, forklarer Bø

Appen lastes ned mest i januar og i oktober hvor de pleier å kjøre en kampanje. I 2019, 2020 og 2021 har appen vært lastet ned under 25.000 ganger i august, september og oktober hvert år.

I 2022 er appen lastet ned over 35.000 ganger de samme månedene.

Sparer til reise

Så langt har Ørjan spart litt over 1000 kroner på snusslutten, ifølge Slutta-appen.

– Jeg legger alt inn på en reisekonto, så jeg får brukt det på noe fornuftig.

Helse er en annen viktig grunn til at Ørjan ville slutte. Han ville ta vare på tenner og tannkjøtt.

DAGLIG BRUK: 21 prosent av unge i alderen 16–24 år sier at de bruker snus daglig, ifølge tall fra SSB i 2021. Foto: Terje Bendiksby

De første dagene var de verste, forteller Ørjan. Det er også da han har sprukket når han har forsøkt å slutte tidligere.

Fakta: Røyk og snus i Norge Rundt 8 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2021.

Det er flest som røyker daglig blant dem over 45 år, færrest blant de yngste.

Andelen som røyker daglig er halvert de siste ti årene.

Rundt 1 prosent av ungdom mellom 16 og 24 år røykte daglig i 2021.

Rundt 15 prosent av befolkningen 16–74 år sier at de bruker snus daglig i 2021.

21 prosent av unge i alderen 16–24 år sier at de bruker snus daglig. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

– Men etter fem-seks dager føltes det mye bedre og som om jeg hadde litt momentum. Etter det har det gått greit.

Motiveres av penger

Bø forteller at direktoratet har hatt undersøkelser tidligere hvor spesielt unge sier at økonomi er en motivasjon for å slutte å snuse.

Det er rundt 70 prosent av app-brukerne som bruker det til snusslutt.

– Vi vet også at flere unge snuser enn røyker, sier Bø.









Det har også blitt solgt mindre snus i norsk handel enn i fjor i perioden 15. august til 6. november, ifølge salgstall fra analysebyrået Nielsen. Det har vært en nedgang på 13 prosent.

Tallene er gjengitt av Swedish Match, som er en av snusleverandørene i Norge.

– Vi ser at det er litt lavere salg i norsk handel, og vet at pengebruk er folks hovedgrunn til å slutte å snuse, sier Erlend Wessel Carlsen, kommunikasjonssjef i Swedish Match Norge.

– Snus er dyrt, så det er forståelig hvis folk i disse tider ser at snus er en post i budsjettet de vil gjøre noe med, sier kommunikasjonssjefen videre.

Men han er ikke overbevist om at salgstallene betyr at folk slutter.

– Erfaring fra tidligere nedgangstider viser at det ikke er da folk velger å kutte ut snusen, men det kan hende folk gjør noe med mengden eller handler andre steder enn i Norge, sier Carlsen.

Selger også mindre Onico

Carlsen påpeker at salgene i Norge var lavere enn dagens nivå i slutten av normalåret 2019.

Tall: Salg av snus Tallene på salg av snus er hentet fra analysebyrået Nielsen og gjengitt av Swedish Match.

De viser salg av antall snusbokser fra dagligvarekjeder, kiosker og bensinstasjoner i Norge.

Tallene viser snussalg for alle leverandører, ikke bare Swedish Match.

Tallene viser cirka 90 prosent av totalmarkedet i Norge.

– Før korona skjedde rundt 40 prosent av salget på svenskegrensa og på taxfree. Salget økte i Norge da koronapandemien gjorde det vanskelig å reise. Men jeg tror folk gjør tiltak rundt hvor de handler nå når de har trangere økonomi, sier Carlsen.

Nikotinfri snus som Onico brukes av noen til å slutte å snuse. Også der har salget gått ned fra 2021, men kun 4,4 prosent.

FORSTÅELIG: Erlend Wessel Carlsen i Swedish Match sier det er forståelig dersom folk ser på snus som en budsjettpost de vil gjøre noe med. Foto: Swedish Match

Jevnt salg av nikotinerstatning

Antall pakninger av nikotinerstatningsprodukter solgt fra apotekene har vært veldig stabilt i høst sammenlignet med tidligere år, opplyser Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen.

Slike produkter er reseptfrie og skal lindre abstinensene man får etter å ha sluttet med røyk eller snus.

– Så det ser ikke ut til at slutte-lysten har vært noe større i år enn de to foregående årene, skriver han med utgangspunkt i salgstallene.

Tallene er hentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk, og inkluderer alt salg fra apotek, og gjelder antall pakninger av alle de ulike nikotinerstatningsproduktene som selges i apotekene.

– Kutt helt ut

Bø fra Helsedirektoratet har følgende anbefalinger til de som ønsker å slutte:

– Finn motivasjon, vær litt forberedt og kutt helt ut når du slutter, sier han.

– Det er viktig, fordi man skal gjennom en ubehagelig periode når man slutter. Det går over, men ikke hvis man ikke slutter helt, ifølge Bø.

HJELPEMIDDEL: Flere bruker nikotinerstatningsprodukter til å slutte å snuse eller røyke. Foto: NTB

– Også kan man bruke nikotinlegemidler i overganger.

Han anbefaler også å skaffe seg en liten heiagjeng og å bruke Slutta-appen som en digital heiagjeng.

Anbefaler veddemål

Nå er Ørjan midt i eksamenslesing, en periode hvor det tidligere kunne gå mye snus.

– Det har egentlig gått helt fint. Jeg tror man lager seg noen sånne historier om at man ikke kan slutte når det er eksamensperiode for eksempel, men de fysiske reaksjonene går over ganske fort.

Ørjans beste sluttetips er å legge litt konkurranse i snusslutten. Å ha veddemål med kompisen motiverer. I tillegg er det viktig å være bestemt.

Slik lykkes du med røyke-/snusslutten Tips til å slutte Forbered deg: Hva er din motivasjon. Skriv ned grunnene dine og se på dem ofte, sett en dato for å slutte, trapp ned og legg en plan for hvordan du skal oppføre deg de første dagene etter at du har sluttet (i fristende situasjoner eller når du får nikotinsug).



På sluttedagen: Kutt helt! En snus i ny og ne gjør at abstinensene ikke gir seg. Spis ordentlig, beveg deg.



Bruk hjelpemidler. Snakk med venner som har klart å slutte, med fastlegen eller frisklivssentralen. Da kan du blant annet få råd om nikotinlegemidler som kan være til god hjelp.



Ta en dag av gangen. Det blir bedre! Gjør hyggelige ting, gi deg selv en belønning og fokuser på de positive tingene du oppnår! Å slutte er tross alt en bragd. Kilde: Helsedirektoratet

– Tenk over motivasjonen din og legg til rette for at du skal klare det. Ikke bare si at du skal gjøre det og vær fornøyd med deg selv. Gjør noe med det.