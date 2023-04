Oppsiktsvekkende funn om hvor mye du bør trene

En norsk forskningsgruppe har gjennomført et av verdens største forskningsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet.

Gjennom 36 år har de fulgt 250.000 mennesker for å kartlegge hvor mye, eller lite, man trenger å trene for å oppnå helseeffekt.

– Funnene var svært overraskende, sier Hans Johan Breidablik, som har ledet forskergruppa.

Breidablik er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, og fagdirektør i Helse Førde.

Kan halvere dødsrisiko

Voksne anbefales i dag av Folkehelseinstituttet å være fysisk aktive i 150 til 300 minutter hver uke, med en intensitet som tilsvarer rask gange.

Funnene i den nye studien viser derimot at du kan komme godt unna med kun 60 minutter trening i uka.

– Dette er betraktelig mye mindre enn dagens anbefalinger, og mye mer overkommelig for mange, sier Breidablik.

OVERRASKENDE: Hans Johan Breidablik mener studien viser overraskende resultater. Foto: David Zadig / Helseforsking Sogn og Fjordane

Formålet med forskningsprosjektet var å se hvor mye fysisk aktivitet man trenger for å minske risikoen for tidlig død.

– Med 60 minutters fysisk aktivitet hver uke blir risikoen for tidlig død nærmest halvert. Det viser hvor lite som skal til. Ti minutter om dagen er nok.

Breidablik forklarer at hva slags form for trening du velger å gjøre, ikke har noe å si.

– Det viktigste er bare at du får opp pulsen. Det er det som gir effekt.

En forutsetning er også at du klarer å holde på kontinuiteten i treningen.

– Aldri for sent å begynne

De som deltok i undersøkelsen ble delt inn i tre grupper.

Gruppe én hadde nærmest aldri vært fysisk aktive, gruppe to var aktive av og til, og gruppe tre hadde vært i mye fysisk aktivitet gjennom hele livet.

– Det vi fant ut av er at det er aldri for sent å begynne. De som begynte med trening i sen alder hadde svært god effekt de også, sier Breidablik.

SAMME HVORDAN: Studien viser at det ikke spiller noen rolle hvordan du trener, så lenge du får opp pulsen. Foto: Alf Simensen / TV 2

For folkehelsen mener Breidablik at det kunne vært nyttig å sette ned anbefalingene, slik at det blir lettere for folk å opprettholde gode treningsvaner.

– Andelen av befolkningen som klarer å gjennomføre ti minutter med aktivitet hver dag er syv ganger større enn de som klarer å gjennomføre 150 minutter i uka, sier Breidablik.

Det er likevel ikke noen ulempe å trene mer, om du klarer.

– Det er selvfølgelig mange gode grunner til å trene mer enn 60 minutter, men i et folkehelseperspektiv vil jeg tro at man oppnår god effekt av å redusere anbefalingen noe.

– Ser tydelige forskjeller

Bjørge Herman Hansen er professor ved Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Agder. Han mener studien tydeliggjør hvor stor helsegevinst bare litt fysisk aktivitet kan gi.

– Dette er en veldig spennende undersøkelse som bekrefter hva man har sett i nyere, lignende studier, sier Hansen til TV 2.

REGELMESSIGHET VIKTIG; Professor Bjørge Herman Hansen mener studien viser at regelmessighet er viktigere enn mengden trening. Foto: Universitetet i Agder

– Dose-respons-forholdet mellom fysisk aktivitet og helse ser ut til å være sterkere enn vi har sett i tidligere undersøkelser, sier han.

Hansen mener studien viser tydelig at regelmessig fysisk aktivitet er viktigere enn mengden, for å ha betydning for helsen.

– Her ser man tydelige forskjeller mellom inaktive og de som regelmessig har minst en time i uka med moderat aktivitet.

– Er det trygt å oppmuntre de minst aktive i samfunnet til å følge denne 60-minutter-i-uka-modellen?

– Ja. Dette understrekes også i de nyeste anbefalingene for fysisk aktivitet, som blant annet sier at all bevegelse teller. Så om du har et aktivitetsnivå som er lavere enn 60 minutter i uka kan dette være en god start, sier Hansen.