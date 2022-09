Opprørt oppdretter etter skattesjokk: – Dette er å dra håndbrekket helt opp

Familiebedriften startet med to tomme hender på 80-tallet. Nå frykter de for framtiden. Ikke bare for oppdrettsnæringen – men for hele nasjonen.

FRYKT: Geir Wenberg ved Wenberg fiskeoppdrett på Fauske frykter for framtiden med innføringen av den nye «lakseskatten». Foto: Robin Jensen / TV 2

– Denne dagen er veldig negativ, sett i et historisk perspektiv. Dette vil få store konsekvenser ikke bare for laksenæringen, men også for hele landet. Det er det viktig å forstå.

Stein for stein

Geir Wenberg er eier og styreleder i familiebedriften Wenberg fiskeoppdrett, som driver lakseproduksjon i Fauske i Nordland.

– Vi startet med to tomme hender på 80-tallet, og har bygget bedriften stein for stein, sier Wenberg.

I dag har bedriften 20 ansatte, og omsatte for i underkant av 200 millioner kroner i 2021. Overskuddet var på 30 millioner.

GOD BUTIKK: Wenberg fiskeoppdrett på Fauske omsatte for 200 millioner i 2021. Foto: Robin Jensen / TV 2

Tre typer skatter

Den sittende regjeringen har allerede økt formuesgrunnlaget for en rekke havbruksaktører, ved en økning av utbytteskatten og innføringen av den nye formuesskatten i juni.

Og onsdag kom altså statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) med nyheten om innføringen av grunnrenteskatten, eller såkalt «lakseskatt», med en effektiv sats på 40 prosent.

Slik vil regjeringen øke skatteinntektene med rundt 33 milliarder kroner årlig, ved at de store oppdrettsselskapene må betale leie for å ha anleggene sine i sjøen.

– Dette er en svært lønnsom næring som har veldig store inntekter av å høste av fellesskapets naturressurser, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2, og understreker at det er viktig at disse verdiene fordeles rettferdig.

Målet var femdobling

Wenberg i Fauske uttrykker stor skuffelse over nyheten. Han mener å ha oppfattet en klar lovnad fra regjeringen om at det ikke ville komme bli aktuelt å innføre grunnrenteskatt.

– Vi har alltid betalt skatt og forstår at vi skal bidra til Velferds-Norge. Men politikerne har snakket i flere år om å skape gode rammevilkår, med mål om en femdobling av veksten i oppdrettsnæringen, sier han.

Han sier at det kun er i noen få år at oppdrettsnæringen virkelig har tjent penger, og at inntektene i hovedsak har blitt brukt til å utvikle og investere i nye anlegg og ny teknologi.

– Det er dette som har gjort oss til verdensledende innenfor lakseproduksjon. Innføringen av denne skatten vil ødelegge motivasjonen og muligheten til å investere og utvikle ny teknologi. Norge vil sannsynligvis miste muligheten til å være et lokomotiv internasjonalt.

– Det er ikke bare å trykke på bremsen. Det er å dra håndbrekket helt opp, sier lakseoppdretteren.

SKUFFET: Geir Wenberg håper familiebedriften vil berges av et bunnfradrag på mellom 4000 og 5000 tonn. Foto: Robin Jensen / TV 2

Håper på opprør

Wenberg frykter for arbeidsplasser, og han frykter for rekrutteringen av nye arbeidstakere til en næring som har opplevd en økende pågang fra ungdom de siste årene.

– Dere gjør investeringer i andre lokale bedrifter der dere er medeiere. I tillegg gir dere støtte til det lokale kultur- og idrettslivet. Hvilke konsekvenser vil skattleggingen få for dere?

– Det vet vi ikke per nå. Vi må sette oss ned og regne ut hvilke konsekvenser dette vil få for vår bedrift. Kanskje berges vi av bunnfradraget, sier bedriftseieren.

Han viser til at reglene vil utformes slik at det det kun er de største oppdrettsaktørene – rundt 30 prosent av bedriftene – som må betale grunnrenteskatten. Dette gjennomføres ved å innføre et bunnfradrag på mellom 4000 og 5000 tonn.

Nå håper Wenberg på et opprør blant de norske oppdrettsaktørene.

– Vi må synliggjøre konsekvensene av skattleggingen. For de blir store. Ikke bare for laksenæringen, men for hele landet, sier han.