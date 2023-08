Opprør i Sp og Ap: Ber om hastemøte for å vurdere regjeringssamarbeidet

HAMMERFEST/OSLO (TV 2) Senterungdommen krever at landsstyret i Senterpartiet kalles inn for å vurdere regjeringssamarbeidet med Ap etter at regjeringen i dag går inn for å elektrifisere gassanlegget på Melkøya.

– Det fremstår som enda tydeligere at Ap har pusha dette gjennom. Elektrifisering av Melkøya er ikke Senterparti-politikk og heller ikke et klimatiltak, sier leder Andrine Hanssen-Seppola i Senterungdommen til TV 2, og legger til:

– Konsekvensene vil være enorme for hele Nord-Norge. Å sikre nok og billig strøm er en kjernesak for Senterpartiet, og vi mener at landsstyret må samles og drøfte saken og regjeringssamarbeidet hvis ikke regjeringa snur, sier Hanssen-Seppola.

Regjeringens samarbeidsparti i Stortinget, SV, er også opprørt over vedtaket.

– Her settes Equinors interesser høyere enn interessene til natur, reindrift, husholdninger og fremtidsretta næring og industri i Nord-Norge. Utslippene på Melkøya må bort, men her setter de i gang et gigantisk prosjekt uten å nevne konkret ny kraftproduksjon, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Fylkesnes mener regjeringens kraftpakke mangler nettopp kraft.

– Regjeringen overser Stortingets utredningsvedtak om karbonfangst og -lagring, og vi er overraska over at flytende havvind og Barents Blue ikke er en del av løsningen. Disse ville gitt betydelig mengder kraft til landsdelen og skapt nye, grønne næringsmuligheter, sier Fylkesnes.

Melkøya-anlegget er i dag regnet som det største enkeltpunktet for klimagassutslipp i Norge og regjeringen mener at en elektrifisering av anlegget vil bety en markant reduksjon i Norges klimagassutslipp.



Regjeringen har nå gitt godkjenning til at Melkøya-anlegget skal elektrifiseres. Samtidig legger regjeringen frem det de omtaler som en plan for utbygging av strømnett i Finnmark.

Regjeringen har satt som mål at:

Ny infrastruktur for strøm i Finnmark skal være i drift innen 2030, forutsatt konsesjon.

Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal innen 2030 øke minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG, forutsatt konsesjon.

– Dette er en viktig dag for industribygging og arbeidsplasser i nord, og for klimaet. Vi legger til rette for at Hammerfest LNG kan opprettholdes til 2040 med alle de positive ringvirkningene det har i nord. Dette utløser det største, enkeltstående klimatiltaket besluttet av en norsk regjering, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Uten elektrifisering av Melkøya kan det bli svært vanskelig å nå regjeringens mål om at utslippene av klimagasser skal kuttes med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030 – og at hele dette kuttet skal tas hjemme i Norge.



Elektrifiseringen er beregnet å gi et utslippskutt på hele 850.000 tonn CO 2 i året – tilsvarende 1,7 prosent av totalen i Norge.

Investeringene i Snøhvit Future er anslått til 13,2 milliarder kroner.



Senterungdommen kaller beslutningen et brudd på Hurdalsplattformen.

– Dette er dyr symbolpolitikk, og elektrifisering vil tappe hele Nord-Norge for kraft. Det er usannsynlig at de planene regjeringa skal legge fram for kraftutbygging vil la seg gjennomføre, og elektrifisering kan heller ikke forsvares i et miljøperspektiv da vi først og fremst flytter utslipp ut av landet, sier leder i Senterungdommen Andrine Hanssen-Seppola i en uttalelse.

Også Frp-leder Sylvi Listhaug rister sjokkert på hodet av regjeringens begrunnelse.

– Senterpartiets regjeringspolitikere i Oslo må ha mistet fullstendig kontakten med virkeligheten ute i distriktene. Vedtaket er ikke bare et gigantisk løftebrudd, men et klarsignal fra Vedum om nedbygging av Nord-Norge. Konsekvensene vil bli enorme for hele regionen med høye strømpriser og massiv utbygging av vindkraft mot lokaldemokratiets vilje. På denne pressekonferansen markerte Senterpartiet startskuddet for enda større fraflytting sørover, sier Listhaug.