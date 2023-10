Opprør i Oslo Ap mot Støres Raymond-vraking

Statsminister Jonas Gahr Støre valgte fredag kveld å sparke Anniken Huitfeldt som utenriksminister, forteller TV 2s kilder.

Huitfeldt fikk fortsette etter at hun i august gikk ut med sin egen habilitetsskandale som følge av ektemannens aksjehandler. Men nå har Støre ombestemt seg og gitt henne beskjed om at hun er ferdig i jobben.



Den soleklare favoritten til å overta posten hvis Huitfeldt må gå av, er tidligere utenriksminister og nåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide - 59 år og fra Oslo vest, sier kilder til TV 2 – men det faller ikke i god jord hos alle.

For det er en annen med erfaring fra Utenriksdepartementet, som statssekretær, som ikke er tiltenkt en statsrådspost nå: Avtroppende byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen - 62 år og fra Oslo øst.



Mer populær enn eget parti

Internt i Oslo Ap vekker det oppsikt og til dels sterke reaksjoner at partiets frontfigur i Norges hovedstad gjennom åtte år ikke får plass i regjeringen.

Raymond Johansen er regnet for å være en svært populær Ap-politiker, og flere målinger har vist at han har vært langt mer populær enn sitt eget parti i Oslo.

AP VS AP: Støre og Raymond på Arbeiderpartiets landsmøte 4. mai i år. Foto: Torstein Wold / TV 2

Mens Johansen, som opprinnelig var rørlegger før han ble karrierepolitiker og er fra Groruddalen, ikke ser ut til å få plass i regjering har TV 2 snakket med flere sentrale personer i Oslo Ap som reagerer på at Støre beholder og forfremmer Espen Barth Eide - som attpåtil kommer fra samme lokalområde som Støre selv: Ris i Oslo.

– Mest folkelige vi har



For den tidligere LO-kjempen Sture Arntzen (75) er det ingen tvil hvem Støre bør satse på som ny utenriksminister.

– Raymond Johansen er en person som kan virke samlende i partiet. Han er en bunnsolid politiker og bør være hyperaktuell for å gå inn i regjeringen nå når det skal komme endringer, sier Sture Arntzen til TV 2.



LO-TOPP: Sture Arntzen (t.v.) var leder for LO-forbundet Handel og Kontor fra 1994 til 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arntzen fremhever Johansens tidligere roller i partiet, som mangeårig partisekretær, byrådsleder i Oslo og statssekretær i Utenriksdepartementet.

– Raymond er kanskje den mest folkelige politikeren vi har nå, som er veldig aktuell for en plass i regjeringen.

Også Anders Røberg-Larsen, som er leder for bydelsutvalget i Grorud Ap og leder for Grorud Ap, mener postens om utenriksminister bør gå til Johansen.

– Raymond bør hentes inn i regjeringen. Han er en av våre fremste politikere, folkelig og populær. Med erfaringene hans kan han fylle flere roller. Han hadde blitt en veldig bra utenriksminister, sier Røberg-Larsen.

For Arntzen er det åpenbart at Arbeiderpartiet trenger et folkelig alibi for å klatre på de dystre meningsmålingene.

– Jeg har stor sans og respekt for Espen Barth Eide, men hvis vi nå skal legge litt vekt på å tiltrekke oss gamle og nye velgere, så er Raymond rett person, sier han.