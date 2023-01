– Oppleves som yrkesforbud

Debatten har rast etter at Venstre i forrige uke la frem et forslag i Stortinget som skal gjøre det forbudt for influensere å bruke egne barn til å tjene penger på sosiale medier.

En praksis som har blitt mer og mer normalisert de siste årene, men som også er svært omdiskutert.

Ikke bare for «influenserbarn»

Firebarnsmor og influenser Monica Nyhus er en av dem som selv har brukt bilder av familien og barna i annonse-innlegg.

– Vi styrer mye unna reklame for barn. Det er litt på grunn av stempelet man ofte får: «Åja, hun tjener penger på barna sine», forteller Nyhus.

Nyhus har tidligere vært å se sammen med familien sin i serien Bloggerne på TV 2. Hun forteller at hovedinntekten hennes kommer fra annonser og samarbeid på sosiale medier, særlig Instagram der hun har over 140.000 følgere.

Nyhus er ikke negativ til et regelverk for bruk av barn i reklame, men mener det må komme med ett viktig forbehold.

– Det er viktig at vedtaket gjelder barn generelt sett og ikke bare influenserbarn. Man tar jo valg på vegne av barna sine uansett om det er til sosiale medier eller tradisjonell reklame. Alle som tar bilde av ungene sine bør være forsiktig, sier Nyhus.

Feil fokus

Nyhus poengterer at barn brukes i reklame for merkevarer hele tiden, og at det i følge hennes oppfatning ikke er noe som tilsier at barna er tryggere i ukjente omgivelser i et reklamebyrå enn hjemme hos mamma og pappa foran kamera.

Det er influenser Julianne Nygård, også kjent som Pilotfrue, enig i.

– Jeg tror influensere er blant dem i samfunnet som tenker mest over hva vi faktisk deler offentlig av barna våre, sier hun til TV 2.

UENIG: Julianne Nygård mener et totalt forbud vil være svekkende for virksomheten til influensere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Som mamma-influenser mener Nygård det er naturlig å dele bilde av barna sine og familielivet. Hun mener at et totalt forbud ikke er løsningen.

– Forbud er ikke den rette veien å gå. Det burde være retningslinjer om eksponering av barn generelt og det burde gjelde alle, ikke bare influensere. Jeg er lei av at influenserne alltid skal være de store, stygge ulvene fordi vi tjener godt, sier hun.

Yrkesforbud?

Forbudet mot bruk av barn på egne sosiale medier er ett av punktene i et mer omfattende forslag for å sikre barns rettigheter, forteller leder for familie-og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V).

– Barn har selvstendige menneskerettigheter. Det er ikke sånn at foreldre kan overstyre alt knyttet til barna sine, forteller han.

Mamma-influenser Monica Nyhus mener Venstres forslag begrenser influenseres virksomhet.

– Den økte bevisstheten rundt denne problemstillingen er veldig bra, men forslaget oppleves som en pekefinger mot influensere. Det oppleves litt som et yrkesforbud, sier hun.

Ufrivillig reklamekampanje

Almeland forklarer at forslaget hovedsakelig er fremmet for å beskytte barn mot at hverdagen blir preget av eksponering.

– Det er en stor forskjell på å være en del av et profesjonelt rom, og det at hverdagen din blir en del av en ufrivillig reklamekampanje, sier han.

FORSKJELL: Grunde Almeland og Venstre er bekymret for at skillet mellom jobb og hverdagsliv for barn blir vasket ut Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Han presiserer at Venstres motivasjon ikke er å legge ned noe yrkesforbud.

– Men dersom det eneste du tjener penger på er å bruke ditt eget barn som reklameplakat i hverdagssituasjoner, så blir det vanskelig å fortsette slik med vårt forslag, sier han.

– Lite gjennomtenkt

Monica Nyhus kunne godt tenke seg et retningslinjer for bruken av barn i kommersiell sammenheng, men understreker at det må gjelde alle barn.

– Tradisjonell markedsføring har byttet plattform, så regler for markedsføring bør tilrettelegge for det, sier hun.

Julianne Nygård mener det er vanskelig å se for seg hvordan et slikt forbud skal håndheves.

– Jeg er redd et forbud vil føre til mer skjult reklame enn det allerede er og dermed virke mot sin hensikt, dersom det er kun det kommersielle som skal tas tak i, sier Nygård og legger til:

– Det er typisk norsk og lite gjennomtenkt å angripe bare det økonomiske rundt dette.