Tungt bevæpnet politi er utenfor Stortinget etter at det ble mottatt en bombetrussel rettet mot Stortinget.



Politikerne får ikke komme inn eller ut mens situasjonen pågår. Samtidig som dette foregår er politikerne i gang med Stortingets spørretime, som foreløpig fortsetter som normalt.

Leder i Venstre, Guri Melby, sier situasjonen er alvorlig.

– Vi er midt i kanskje den åpneste dagen på Stortinget, det er spørretime med journalister til stede og vanligvis kan publikum komme og følge med fra galleriet, sier hun i en sms til TV 2.

PARTILEDER: Venstres Guri Melby har ikke opplevd en slik situasjon før. Her avbildet i en annen sammenheng. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

En situasjon som dette har hun ikke opplevd før.

– Vi har tidligere fått meldinger om stengte innganger på grunn av aksjonister, men at det er en uavklart situasjon som nå har jeg ikke opplevd tidligere. At bygget stenges er også noe jeg opplever for første gang.

Kjenner på ubehag

Trusselen ble plukket opp i sosiale medier. Det bekrefter Stortingets sikkerhetsseksjonsleder Pål Munck til TV 2.

De som oppholder seg på Stortinget har fått en ny SMS om at det ikke er noen indikasjoner på at det er farlig å oppholde seg inne på Stortinget.

– Jeg har ikke opplevd noe sånn før, og tror ikke dette er noe som har forekommet særlig før, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marianne Sivertsen Næss til TV 2.

Som tidligere nevnt har spørretimen pågått som normalt.

– Men vi kjenner på et ubehag rundt dette her. Det er ikke noe vi ønsker og ikke en bra situasjon, sier hun videre.

Skaper forstyrrelser

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier som de andre at hun har fått beskjed om å bli på Stortinget inntil videre.

– Det er ikke riktig av meg å vurdere verken trusselen eller situasjonen, det er PST og politiet som må vurdere dette sammen med Stortinget, sier hun til TV 2.

MÅ BLI: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må i likhet med de andre på Stortinget holde seg inne. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV2

Men hun er tydelig på at det situasjonen er alvorlig og at det skaper forstyrrelser.

– Bare se nå, hvor dette har kommet midt under gjennomføringen av spørretimen, som er alvorlig. Hvorvidt det er fare for liv eller helse må PST svare på