Opplever flere «luksusturister»: – Helt spesielle ønsker

Strålende vær og svak krone er godt nytt for reiselivet i Norge, som melder om et kjempeår. En spesiell gruppe turister er villig til å legge ekstra penger i kassa.



Ferie kan være så mangt. For noen er det telttur i marka eller strandferie på Mallorca. For andre er Norge den ultimate destinasjonen.

– Det blir en drømmesommer. Vi har vel aldri hatt så mye bookinger som nå.



Det sier konsept- og brandmanager Yngve Hansen i hotellkjeden De Bergenske.

LUKSUS I BERGEN: Mange av gjestene er i det såkalte high end-markedet, og er villig til å betale mer for luksus, forteller Hansen. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Det er kanskje ikke så rart at det blir en drømmesommer når det er en spesiell gruppe som bare bestiller mer og mer ferieturer hos hotellkjeden til Hansen.

– Det er ingen tvil om at vi ser at medium til high end-markedet vokser mest.



High end-turisme er ofte mer luksuriøse reiser, som koster en god del mer enn det folk flest bestiller.

– Helt spesielle ønsker



Det er utenlandske turister som dominerer i dette markedet, forteller Hansen. Spesielt amerikanere ser ut til å ha lagt sin elsk på Norge.

På et av hotellene til De Bergenske, Bergen Børs, har amerikanske turister for lengst bestilt sine opphold.

– Det er en overvekt av amerikanere. Nå er det såpas fullt at vi ser at når det asiatiske markedet begynner å bestille reise, er det relativt fullt i utgangspunktet.



Men turistene som ønsker seg ekstra luksus, drar ikke bare på fine hoteller. Noen henvender seg til selskaper som skreddersyr komplette ferieturer – så lenge du er villig til å betale prisen.

– De har ofte helt spesielle ønsker, som de ikke kan få andre steder, forteller Pål Cooper Eide, eier av selskapet Guided Fjord Tours.



BÅTFERIE: Noen selskaper driver kun med skreddersydde turer som kan koste skjorta. Pål Cooper Eide i Guided Tour Fjords, er en av dem. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Og prisen, den er høy.

Booker du en tur med selskapet til Eide, kan det koste alt fra noen titusener, til nærmere 100.000 kroner. De startet opp i 2019 og merker en ekstra stor pågang i år, forteller han til TV 2.

– Vi merker en betydelig økning i bookingene i år i forhold til i fjor. Nå kommer det mase bookinger hver eneste dag, forteller han.



Turistene ønsker å se alt fra Hardangerfjorden og Flåm, til brevandring med guide.

FLÅM: Mange turister ønsker å se idylliske Flåm i Aurlandsdalen. Foto: Scanpix

Hvem som bestiller disse turene, varierer veldig.

– Det er alle mulige. Det er cirka 70 prosent amerikanere. Noen ganger er det helt vanlig middelklassefolk, det kan plutselig dukke opp en minister fra India eller veldig rike mennesker.

Svak krone – billigere reise

Mens nordmenn molefonkent drar kortet i Syden, og akker seg over svak krone, er det godt nytt for utenlandske turister i Norge.

Hansen i De Bergenske tror den svake kronen spiller inn på hvorfor Norge er et så attraktivt turistmål, akkurat i år.

– Skandinavia og Norge er et trygt marked å komme til. Vi har mye natur og god kultur. De tingene sammen med svak krone er nok en god ting for turistene, sier han.



SVINDYR BÅTTUR: Tre timer i denne båten kan koste 20.000 kroner. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Også Cooper Eide har opplevd at den svake kronen er godt nytt for turistene.

– Våre gjester betaler i norske kroner. Vi ser at når kronekursen synker så avbestiller de. Da får de pengene tilbake, og så bestiller de på nytt med et avslag på kanskje ti prosent.



Nordmenn velger annerledes

Også NHO Reiseliv kan skrive under på at det ser ekstra bra ut for store deler av reiselivsnæringen i Norge i sommer.



– Sju av ti melder om et bedre eller like bra nivå på bookinger som det var i 2022. Fjoråret var et veldig godt år for reiselivsnæringen i Norge, så det lover godt, sier Ole Michael Bjørndal fra NHO Reiseliv.

De mest populære destinasjonene for utenlandske turister er Vestland, Nordland og Møre og Romsdal.



Halvparten av hotellene i Vestland venter enda flere utenlandske gjester denne sommeren enn de fikk i fjor. Det viser en fersk undersøkelse fra NHO.

GODT ÅR: Ole Michael Bjørndal fra NHO Reiseliv, sier det er et bra for dem i reiselivsbransjen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Møre og Romsdal og Nordland kan også vente seg et storinnrykk av utlendinger i sommer. Over 80 prosent av hotellene i området melder om høyere eller samme bookingnivå fra utenlandske gjester, ifølge undersøkelsen.

Norske turister derimot, de har andre preferanser når det kommer til feriedestinasjoner i eget land.

– Nordmenn velger først og fremst å dra til Østlandet, Sørlandet eller til Troms og Finnmark. Det viser i hvert fall våre tall, sier Bjørndal.



Han er ikke i tvil om at den svake krona gir viktig drahjelp for reiselivsnæringen i sommer.

– Det blir både billigere for utenlandske turister å feriere her, men blir billigere for nordmenn å feriere i Norge sammenlignet med utlandet, hvor kronekursen er veldig svak.