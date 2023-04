Opplevde marerittet på russetreff: – Jeg ble helt hvit i øynene

Til sammen fem ungdommer ble sendt til Kalnes sykehus med pusteproblemer natt til søndag, etter å ha vært på Landstreff Fredriksten i Halden.

De ble lagt inn med sterke smerter og hallusinasjoner. Politiet har igangsatt etterforskning etter innleggelsene.

Det er ikke bekreftet hva slags stoff de har fått i seg.



Thea Helen Samuelsen har i helgen deltatt på landstreffet, og forteller selv om en dramatisk opplevelse.

– Jeg ble mest sannsynlig dopet ned, ifølge ambulansepersonellet, sier Samuelsen til TV 2.

BEVISSTLØS: Samuelsen våknet opp inne i Røde Kors sitt telt. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Kjeven min skalv

Hun forteller at hun gikk ned til sovesalen for å hente drikke, før de dro tilbake igjen til konsertområdet.

Etter ca. 15 minutter ble Samuelsen dårlig.

– Jeg ble veldig svimmel og kvalm. Jeg trodde jeg hadde drukket for mye og gikk på do.

Da svartnet det.

– Jeg hadde tydeligvis satt meg på en stein ute, før noen hadde båret meg inn til Røde Kors sitt telt.

Hun husker det ikke selv, men har blitt fortalt følgende:

– Jeg ble helt hvit i øynene og skalv i kroppen, kjeven min skalv, og dem som hjalp meg fikk ikke kontakt med meg.

BEKYMRET: Russejentene snakker med bekymrede foreldre etter den dramatiske opplevelsen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Folk snakket i løse lufta

Samuelsen skal ha vært i teltet i rundt to timer, før ambulansepersonell vurderte om hun trengte å bli innlagt på legevakt, noe hun ikke trengte.

Da hun våknet opp inne i Røde Kors sitt telt, var det mange andre i teltet.

– Det var veldig fullt. Jeg hadde ikke trodd det var så mange i teltet, etter hvert som jeg våknet så jeg at det lå veldig som mange hallusinerte, ropte til hverandre og snakket i løse lufta. Det var masse skriking og grining.

Se hele intervjuet med Samuelsen og venninnen her:

Folk lå bevisstløse på bakken

Hun tror noen puttet dop i drikken hennes.



Ifølge Samuelsen opplevde de tidligere i helgen også at drikken deres som sto igjen i et telt hadde blitt misfarget.

– Da helte vi det ut, men den ene gangen vi hadde dårlig tid, gikk det galt.

Videre forteller Samuelsen om sterke inntrykk ved konsertområdet.

– Mange lå bevisstløse rundt om kring. Vi har sett en del folk som lå og trengte hjelp, før de ble fraktet ut fra området. Det kan hende de hadde fått i seg dop, men det vet vi jo ikke.

Hun legger til:

– Det er litt ekkelt at man ikke kan føle seg trygg fordi man kan få noe i drikken sin eller bli stikket med sprøyter.

Mistenker nytt dop

TV 2 har intervjuet Dag Jacobsen, overlege ved Giftsentralen, i forbindelse med de fem ungdommene som ble innlagt etter å ha fått i seg et ukjent stoff.



– De fem har et atypisk forløp med sterke smerter og hallusinasjoner, som vi ikke kjenner igjen fra de vanligste dopmidlene. Derfor mistenker vi at dette kan være et nytt dop, men det vet vi jo ikke før vi mottar analysene, sier han.



– Du sier nytt dop, hva mener du med det?



– Det blir rene spekulasjoner, så det vi fokuserer på når slike ting skjer, er om vi kjenner igjen symptomene, behandle pasientene best mulig og å finne frem til fakta og analysere det, legger han til.

Han kommer med en tydelig oppfordring:

– Forhåpentligvis får vi raskt svar på hva stoffet kan være. Frem til det får man forebygge, og holde seg unna dop i omløp. Man må også unngå å drikke fra flasker man ikke kjenner opphavet til.



Daglig leder i Landstreff Fredriksten, Lasse Kjønigsen, sier til NRK at de var uvitende om innleggelsene.



– Bortsett fra det vi leste i avisen, så vet vi ingenting om at disse ungdommene skal ha havnet på sykehus eller brukt syntetiske stoffer. Vi venter på mer informasjon fra politiet, sier han.