Opplevde marerittet etter «God morgen Norge» – nå har hun fått voldsalarm

Hun ønsket å gi alle voldsutsatte kvinner et ansikt. Torsdag måtte Line Kolstad Rødseth selv tilbringe flere timer hos politiet.

Line Kolstad Rødseth (37) har følt på kroppen hvordan det er å være utsatt for vold.

Den konstante frykten for å bli utsatt.

Torsdag måtte hun selv tilbringe flere timer hos politiet, og endte opp med å få voldsalarm.

Mørk start

Dette året startet horribelt, med sju drap på årets første ni dager.

Én av de drepte kvinnene hadde voldsalarm, en annen hadde tryglet politiet om å få voldsalarm. De siktede mennene i begge disse sakene har hatt besøksforbud mot kvinnene.

Rødseth nekter å være vitne til at brudd på besøksforbud ikke får konsekvenser, og startet en aksjon.

Forrige fredag demonstrerte hun alene i kulden, utenfor Grønland politistasjon. Fredag denne uken er hun klar på ny.

VOLDSUTSATT: Rødseth opplevde selv vold i et forhold, der partneren fikk besøksforbud – som ble brutt en rekke ganger. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Men engasjementet hennes har ikke bare skapt positive reaksjoner.

Flyktet etter TV-opptreden

Onsdag morgen var Rødseth, som også er generalsekretær i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, gjest i «God morgen Norge» på TV 2.

Uvitende om hva som skulle skje like etterpå, gikk hun fornøyd ut av studioet på Aker Brygge.

Ute på gata opplevde hun at en mann fulgte etter henne.

Hun klarte å flykte, men redselen sitter fortsatt i kroppen.



– Jeg ble kjemperedd. Med de erfaringene jeg har, er det vanskelig å vite hva dette handlet om. Om det er snakk om tidligere forhold eller om det er noen som er provosert fordi jeg snakker om voldsutsatte kvinner, sier Rødseth.



– Absurd

Som tidligere voldsutsatt trigget denne opplevelsen henne kraftig. Ett døgn etter er hun fortsatt livredd og skjelven.

Torsdag gikk hun til politiet og anmeldte hendelsen.

HOS POLITIET: Torsdag anmeldte Line Kolstad Rødseth den skremmende hendelsen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Rødseth føler seg godt ivaretatt av politiet.



– Politiet tok en helhetlig risikovurdering og sier at de kommer til å ta etterforskningsskritt i saken. Jeg fikk også voldsalarm, sier hun.

Hun syns situasjonen nesten er absurd.



– Akkurat nå, mens jeg aksjonerer og gir voldsutsatte kvinner et ansikt, så strømmer det inn meldinger til meg fra kvinner over hele landet som forteller at de ikke får hjelp og ikke får voldsalarm. I samme moment må politiet sette inn tiltak for å beskytte meg.

SIKKERHETSTILTAK: Line Kolstad Rødseths telefon med voldsalarmen. Foto: Privat

TV 2 har vært i kontakt med Oslo politidistrikt. De kan ikke kommentere anmeldelsen eller saken av hensyn til personvernet.



Traff en nerve

Rødseth er helt satt ut over den overveldende responsen hun har fått etter at hun satte i gang aksjonen forrige fredag.



– Folk er opprørte og svært engasjerte. Det har truffet en nerve hos folk, og mange er tydelig på at de har fått nok av ord. Nå må det handling til.

VIKTIG KAMP: 37-åringen kjemper for å bedre rettssikkerheten for voldsutsatte kvinner. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Beskyttelsestiltaket omvendt voldsalarm, som brukes når et besøksforbud ikke overholdes, ble innført i norsk lov i 2013. Men tiltaket blir brukt i svært liten grad.

Allerede i 2019 påla Riksadvokaten påtalemyndigheten å øke bruk av omvendt voldsalarm. Men likevel har dette arbeidet gått seint.

De siste årene har det vært en eksplosjon i antall brudd på besøksforbud. Bare i fjor registrerte politiet over 3500 brudd på ilagte besøksforbud.

I desember i fjor vedtok Stortinget en lovendring om omvendt voldsalarm. Endringen skulle egentlig ikke tre i kraft før 1. juli i år.

Men justisminister Emilie Enger Mehl uttalte denne uken at de jobber på spreng, og har som mål om å iverksette endingen før påske.

LITE BRUKT: Omvendt voldsalarm er et beskyttelsestiltak, for å flytte belastningen fra voldsutsatte til voldsutøveren. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Rødseth syns det er uholdbart at det har hatt så lang tid med lovendringen, men er glad for at noe endelig skjer.

– Dersom lovendringen ikke skjer før i sommer, og vi ser på statistikken, så kan flere kvinner bli drept før lovendringen trer i kraft, sier 37-åringen.

Oppringt av Mehl på Kiwi

Onsdag fikk Rødseth en overraskende telefon. Mens hun sto i kø i kassen på Kiwi ble hun oppringt av justisminister Mehl.

Etter at de begge deltok i debatten på NRK tirsdag, inviterte Rødseth Mehl til å delta på aksjonen utenfor Grønland politistasjon fredag ettermiddag.

– Det var litt absurd å bli oppringt av justisministeren på Kiwi, men jeg er veldig glad for at hun tok imot invitasjonen, sier Rødseth.

DELTAR: Justisminister Emilie Enger Mehl stiller på aksjonen fredag. Hun sier at de jobber intenst med lovendringen om omvendt voldsalarm. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nå ser hun fram til å snakke ytterligere med Mehl om hva som kan gjøres for å gi trygghet og oppfølging til voldsutsatte kvinner.



For 37-åringen har en drøm.

– Metoo-kampanjen i 2017 førte til at vi fikk et forbud mot seksuell trakassering. Håpet mitt er at aksjonen og det sterke engasjementet vi nå ser i samfunnet, kan føre til en holdningsendring hos alle.

Rødseth viser til at mange før Metoo tenkte at seksuell trakassering var noe vi måtte forholde oss til, før kampanjen så viste noe annet.



– Jeg håper virkelig alle tar innover seg hvor absurd det er at kvinner blir drept, og at vi alle nå reiser oss og sier at nok er nok.

Mens Rødseth forrige fredag satt alene og aksjonerte utenfor Grønland politistasjon, blir hun garantert ikke alene denne fredagen.

Svært mange har tatt kontakt med henne de siste dagene og sagt at de ønsker å delta.

– Uansett hvor redd jeg er, så nekter jeg å la meg skremme. Alle tilbakemeldingene fra folk gjør at vi nå blir en kjempestor gjeng som sammen skal kjempe.

– Hvor lenge kommer du til å fortsette å aksjonere?

– Jeg lover å fortsette helt til en reell endring skjer.

– Modig

Daglig leder Ane Fossum i Krisesentersekretariatet kaller Røseths aksjon «veldig virkningsfull».

– Jeg skjønner godt at det treffer en nerve, og det er modig av henne å stå frem. Hun blir et eksempel til etterfølgelse, sier Fossum til TV 2.

TROR PÅ ENDRING: Ane Fossum tror på bedring for voldsutsatte, viss det er politisk vilje. Foto: Krisesentersekretariatet

Hun håper samfunnsengasjementet den siste uka setter i gang en bredere debatt om vold i nære relasjoner og vold mot kvinner.

– Partnerdrapene vi har sett den siste drøye uka er grusomme, men de er også et ekstremt symptom på et større og mer omfattende problem.

Fossum mener det må legges inn en større innsats i forebygging av partnervold, som i verste fall kan ende opp i drap.

– Mange må leve veldig begrenset og får livet sitt ødelagt selv om de ikke blir drept. Det er utrolig psykisk belastende å stå i det over tid, sier hun.

Skal holde appell

Søndag skal Fossum holde appell på en støttemarkering for voldsutsatte og etterlatte i Oslo.

Hun håper den pågående debatten kan gi politiske resultater, og etterlyser blant annet bedre støtte til kommunene for å lage og følge opp handlingsplaner, og mer ressurser til krisesentrene.

– Dette er et myndighetsansvar, og vi som stemmeberettigede borgere må holde dem ansvarlig.