Oppjusterer farevarsel: Venter svært kraftige vindkast

Meteorologene har oppjustert farevarselet til oransje for vind for Østfold og ytre del av Vestfold, hvor det nå er ventet svært kraftige vindkast.

Farevarselet gjelder fra fredag klokken 11 til fredag klokken 17.

Det ventes kraftige vindkast på 25–35 meter per sekund fra sørvest, ifølge Varsom.no. De kraftigste vindkastene ventes nær kysten.



Meteorologene advarer om at det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes.

– Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, heter det i farevarselet.



Verst fredag morgen



Samtidig har Norges vassdrag- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom på Østlandet. Det er ventet storm i Skagerak, og det er ventet at Danmark vil bli truffet av stormen «Rolf». Ferger er kansellert, det er kolonnekjøring på flere fjelloverganger.



– Det er ventet mye nedbør på kort tid. Det kan bli regn og snøsmelting, og situasjonen kan bli forverret av is og snø i dreneringsveiene, sier Elise Trondsen i NVEs flomvarsel.

FLOM: Flomvarselet strekker seg over dette området. Foto: Skjermdump/varsom.no

Det kraftige regnværet kan altså føre til flom flere steder. Vann kan også trenge ned i kjellere, ifølge Trondsen.

Hun ber derfor folk holde vannveier åpne hvis de skal reise bort.

– Det gjelder takrenner, sluk og drenering.

Trondsen oppfordrer folk som skal ut og kjøre om å følge med på informasjon om stengte veier.

– Det er nok på fredag morgen at det er størst sjanse for å bli rammet, sier hun.

Stor utfartsdag

Ifølge Vegvesenet er fredag en av de utfartsdagene for de som har vinterferie neste uke.

Gamle Hordaland, Buskerud og Innlandet er blant stedene som starter ferien nå.

På grunn av dårlig vær ber Vegvesenet folk være ekstra oppmerksomme.

– Vinterveier er utfordrende å kjøre på. Det krever mye oppmerksomhet og god planlegging fra deg som sjåfør. Denne vinterferien må du være ekstra skjerpet, sier direktør for trafikksikkerhet, Guro Ranes.

ADVARER: Guro Ranes leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Ber folk vente

Det er meldt nedbør over store deler av Sør-Norge fredag.

Langs kysten blir det stort sett regn, og i fjellet blir det mye snø, ifølge meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

– Får vi i tillegg litt vind, blir det helt sikkert snøfokk i fjellet, sier hun.

Hvis du er en av de som har tenkt deg til fjell denne helgen, har meteorologen en oppfordring til deg.

VINTERFERIE: Det kan bli tøffe kjøreforhold på fjellet fredag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg ville ikke brukt fredagen som reisedag. Det blir nok bedre kjøreforhold lørdag og søndag, sier Berger.

Oppfordringer gjelder både til som vil kjøre til fjells fra Vestlandet og Østlandet.

Kansellerte ferger

Over Skagerak stormer det, og flere ferger er kansellert fredag morgen. Det er uværet «Rolf» som kaster seg over Danmarks vestkyst som er årsaken til at fergene velger å holde seg i havn.

Color Line innstiller fergeavganger mellom Kristiansand og Hirtshals og mellom Sandefjord og Strømstad fredag. Flere ferger har fått nye avgangstider. Den som har planlagt en fergetur, bør undersøke med fergeselskapet om avgangen går som oppsatt.

– Vann og varme klær

Pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, støtter oppfordringene fra Vegvesenet.

– Det er veldig viktig å være godt forberedt på slikt føre. Sjekk varsler før du kjører og planlegg utfarten i god tid, sier han.

GIR RÅD: Pressesjef, Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Meteorologene varsler at det kan bli stengte fjelloverganger og kolonnekjøring fredag.

Steen mener det derfor er viktig med nok forsyninger og utstyr i bilen.



– Hvis det blir stopp på fjellet er det dumt å bli kald. Pakk godt med klær i bilen og ha nok vann. Det er lurt å ha kjetting og spade, sier han.

Han forteller at risikoen for uhell og ulykker blir større når mange begir seg ut på veien samtidig. Vanskelig kjøreforhold bidrar også til det.

– Hold derfor avstand til andre biler. Hvis noe skjer er det fint med ekstra marginer.

Som meteorologen mener Steen det er lurt å utsette utfarten, hvis forholdene der du er, ikke er optimale.

– Hvis du ikke må kjøre, er det bedre å vente. Er det lokale varselet dårlig, er det like greit å kose seg hjemme fredag.