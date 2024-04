Opphever sperringene

Stortinget i Oslo har åpnet igjen, etter at to trusler stengte ned nasjonalforsamlingen onsdag. En av dem ble plukket opp på et nettforum.

Oppdateres.

Stortinget ble onsdag stengt ned, etter at det ble rettet to trusler mot nasjonalforsamlingen.

I en oppdatering klokken 12.30, forteller politiets innsatsleder, at Stortinget har åpnet opp igjen og at sperringene er nede.

– Vi er trygge på at det nå er trygt å ferdes i området rundt Stortinget og at Stortinget åpner og har vanlig drift, sier innsatsleder Sven Bjelland og legger til:

– Nå jobbes det iherdig inne for å få komme til bunns med hvem som har framsatt truslene. Vi har nå i en situasjon der vi ikke tror truslene er reelle, men det er ikke dermed sagt at de ikke er alvorlige.



INNSATSLEDER: Politiets innsatsleder på stedet, Svend Bjelland. Foto: Martin Leigland / TV 2

Det var tirsdag kveld Stortinget mottok én av de to truslene.

– I går kveld mottok Stortinget en mail med en trussel. Den ble vurdert til å ikke være reell, men i etterkant ble det mottatt en ny trussel. Trusselen kom til Oslo-politiet litt etter klokken 10.00, sier politiets innsatsleder til TV 2.



Det skal klokken 11.38 ikke være noen dramatikk, ifølge innsatslederen:

– Truslen sier ikke så veldig mye, men ble fremsatt på en slik måte at vi ikke kan ta sjansen på at det bare er tull.

Trussel på nettforum

Den siste meldingen skal være den som fikk politiet til å slå alarm. Det var også den som ble plukket opp i sosiale medier.

Det var en melding på forumet 4chan som fikk politiet til å agere.

«Noen av dere er greie. Ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen».

– Vi fanget opp denne meldingen i dag morges, sier sikkerhetssjef ved Stortinget, Pål Munck.



Meldingen ble så sendt videre til PST, forklarer han. – Dette er ikke vanlig, sier han videre.



Aftenposten omtalte meldingen først.



PÅ FORUM: Denne meldingen ble snappet opp og sendt til politiet. Foto: Martin Leigland / TV 2 / Skjermdump 4chan

– Vi vet hvem

Politiets innsatsleder ønsker ikke å kommentere hvor langt de har kommet i arbeidet med å finne mistenkte, men sier følgende:

– Vi vet hvem som fremsatte den ene trusselen i går. Vedkommende har vi kontroll på, men vedkommende er ikke pågrepet, forteller Bjelland.

Videre opplyser han at det ikke er avklart hvorvidt det er sammenheng mellom de to truslene.

– Akkurat nå kan det se ut som det er to forskjellige trusler og to forskjellig trusselutøvere. Vi vet hvem som har utøvd den ene trusselen og det var den jeg nevnte innledningsvis som egentlig var lite bekymringsfull da den kom, forteller Bjelland.



Stort oppbud

– Politiet er på stedet for å ivareta sikkerheten til Stortinget. Parallelt jobber vi med å undersøke innholdet i bombetrusselen, sier operasjonsleder Gabriel Langfeldt ved Oslo politidistrikt til TV 2.

– Vi har ingen opplysninger som tilsier at det er fare for tredjeperson, legger Langfeldt til.



– Trusselen påvirker trikken og bussen i Stortingsgata og Prinsens gate. Det er fire busslinjer og to trikkelinjer som berøres, opplyser pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til ABC Nyheter.



Leder Marie Melgård i Stortingets presselosje sier ved 11.00-tiden til TV 2 at det er sendt ut en oppdatert melding:

«Situasjonen er fortsatt uavklart. Alle inn- og utganger på Stortinget er stengt. Vi har ingen indikasjoner på at det er farlig å oppholde seg inne på Stortinget. Administrasjonen jobber med å få mer informasjon og kommer tilbake».

– Ifølge administrasjonen trenger ikke vi som er inne i selve bygningen forholde oss til dette på noen spesiell måte, sier hun.



Via sosiale medier

Stortingets sikkerhetsseksjons leder Pål Munck bekrefter til TV 2 at bombetrusselen ble plukket opp i sosiale medier.

På spørsmål om det er den andre av de to truslene som ble plukket opp i sosiale medier, svarer han «Ja».

– Vi er kjent med situasjonen. Vi jobber sammen med Oslo politidistrikt for å avklare hva dette er for noe, og bistår dem ved behov, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i PST til TV 2.



Foto: Martin Leigland / TV 2

– Politiet har mottatt en trussel mot Stortinget, dette er en trussel vi reagerer på. Vi vil komme tilbake med ytterligere opplysninger når dette foreligger, sier politiets operasjonsleder Sven Christian Maximilian Lie.

Det vil være synlig politi i området, opplyser han.

Fikk SMS: – Mye usikkerhet

Det er sendt en SMS fra administrasjonen til ansatte på Stortinget der de opplyser situasjonen. Alle innganger inn til bygningen skal være stengt.

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad bekrefter at han fikk SMSen.

– Den fikk vi midt under spørretimen hvor jeg utfordret justisministeren på at kriminaliteten stiger i Norge og det er for få politifolk. Så dukker det opp en hendelse her på bygget, så det forteller litt om hvilke tider vi lever i, med mye usikkerhet, og dette føyer seg inn i den rekken, sier Njåstad til TV 2.



Foto: Skjermbilde

Han mener det har blitt «mer bekymring og kriminalitet» i samfunnet.

– Dessverre har dette blitt litt av hverdagen vår, med innganger som sperres og folk som oppsøker representanter på vei til jobb. Det er dessverre en endring de siste månedene sammenliknet med hvordan ting har vært tidligere her på huset, fortsetter Frp-politikeren.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Publikum skal ifølge Dagbladet ha blitt bedt om å forlate Stortingssalen. Sendingen fra Stortingets spørretime viser at seansen forløper som normalt.

Politiet er på plass på stedet, og patruljerer gatene rundt Stortingsbygnignen.