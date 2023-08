Oppfyller alvorlig syke sine siste ønsker – nå kan tilbudet ryke

NÆRBØ (TV 2): Ønsketransporten har oppfylt ønskene til over 200 alvorlig syke mennesker. Nå har de mistet all statlig støtte. Det får Olaug Bollestad (KrF) til å se rødt.

– Det var det beste som kunne skjedd, at han døde på turen, sier Belinda Pedersen.

I fjor sommer var hun og mannen Per Erik på tur til Atlanterhavsvegen. Det var en livslang drøm for ektemannen.

Det ble det siste de noensinne gjorde sammen. På turen døde Per Erik.

SISTE TIMER: Belinda hadde forsøkt å reise til Atlantershavsvegen med ektemannen på egen hånd, i bobil, men uten kontinuerlig helsehjelp var det ikke mulig å gjennomføre. Foto: Ønsketransporten

– Jeg så at han var lykkelig og fornøyd under turen, sier enken.

Reisen ble gjort i samarbeid med Ønsketransporten, et tilbud for syke og pårørende som ikke har mulighet til å reise på egen hånd.

– At dette skulle bli hans siste ønske gjør meg glad å tenke på, sier Pedersen.



– Det må være for alle



De kan da søke om å få hjelp av Ønsketransporten, deres utstyr og frivillige.

– Det være seg for eksempel å delta i begravelse, bryllup eller komme seg ut i naturen eller på hytta, sier Christian Christensen.



Han er utdannet sykepleier, og er en av grunnleggerne av Ønsketransporten. I år har de gjennomført 72 oppdrag, som er gratis for de som ønsker seg en reise.

– Ellers ville man kanskje kunne oppleve noen av forskjellene vi har i samfunnet. Vi har sagt det vi gjør må være økonomisk forsvarlig, men det må være for alle, sier Christensen.



Gaver og donasjoner i etterkant er det dog åpent for, forteller han.

– Vi har vært så heldige å ha øremerkede midler i statsbudsjett frem til i fjor.

Tidligere har Ønsketransporten fått fem millioner kroner i støtte gjennom statsbudsjettet. Etter fjorårets kutt er beløpet nå 0 kroner.

KUTT: Ønsketransporten får 0 kroner i støtte. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I prinsippet er Christensen enig i kuttet.

– Dette er i henhold til et rettferdighetsprinsipp. Det skulle komme nye søknadsbaserte tilskudd. De er mindre, og de passer ikke for en organisasjon som ikke er tradisjonell eller kjent fra før. Per i dag har vi ikke falt inn under noen tilskuddsordninger, sier han.



Christensen anslår at de skal klare seg ut året og litt inn i 2024. Ønsketransporten har oppsparte midler, og prøver nå å fri til næringsliv og private sponsorer.

– Hvis ikke noe endrer seg, har vi nok ikke livets rett, sier sykepleieren.

Trenger en Else Kåss

Nasjonalt Pårørendesenter, som også ble strøket fra statsbudsjettet da regjeringen kuttet øremerkede midler, var nylig i en lignende situasjon.

– Pårørendesenteret er også en kjempeviktig bidragsyter der det offentlige ikke har nok ressurser til å hjelpe alle. De faller også mellom stolene, men har brukt utestemmen sin, og fått drahjelp og har vært så heldige og kommet tilbake på budsjett.

Else Kåss Furuseth kom nemlig på banen etter Pårørendesenteret mistet støtten, og det funket. På revidert statsbudsjett var senteret tilbake i varmen.

– Vi skulle kanskje sagt ifra tidligere. Det hadde hjulpet med en kjendis som kjempet vår sak, sier han.



PREIKESTOLEN: Det tok 13 timer og 70 frivillige å frakte ALS-syke Bjørn opp til Preikestolen og ned igjen i 2020. Foto: Ønsketransporten

– Smålig og vanvittig



Leder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, har kjent til organisasjonen fra Nærbø i hennes hjemfylke lenge.

– Det betyr mye for pasientene, det betyr mye for den pårørende som ønsker å oppfylle det siste ønsket til sine nære, sier hun.



Selv har Bollestad vet hvordan det er å stå som pårørende i en kritisk situasjon, og har fått kjenne det på kroppen denne sommeren.

– Det betyr mye at pårørende blir sett. Det er det Ønsketransporten handler om. Da har du gjerne hatt et sykt familiemedlem i årevis, og ønsker å gjøre noe fint når det går mot slutten, sier Krf-lederen.



SINT: KrF-leder Olaug Bollestad går hardt ut mot regjeringens prioriteringer. Hun mener det å kutte tilbud som Ønsketransporten er å «spare seg til fant», og at det kun vil skape flere pasienter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun tordner mot at Ønsketransporten, som har bedt om 2,5 millioner kroner i støtte, ikke lenger får midler fra statsbudsjettet.

– Så trenger Ønsketransporten noen få kroner fra staten for å administrere det, og så er det «piskede» det de får nei til. Det er smålig, og det er helt vanvittig, raser Bollestad.

Krf-lederen er ikke den eneste som reagerer. Stortingsrepresentant Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet har stilt spørsmål til helse- og omsorgsministeren på Stortinget:

«Hvorfor har regjeringen kuttet alle midlene til Ønsketransporten, og vil Statsråden garantere at det opprettes en pott denne viktige organisasjonen i det minste kan søke på?»



Svaret er ventet å komme i løpet av fredagen.

28,5 millioner fordelt på 81 organisasjoner



Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen i Helse og Omsorgsdepartementet svarer TV 2 skriftlig.

Hun forklarer at målet med kuttene er å skape en mer rettferdig fordeling.

– En fjerning av øremerkede tilskudd, sammen med tydeligere tildelingskriterier, sikrer en mer rettferdig fordeling av fellesskapets midler, skriver statssekretæren.

I år har Helsedirektoratet mottatt søknader for 2,8 milliarder kroner fra 559 ulike organisasjoner, opplyser hun.



MANGE OM BEINET: Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen forklarer at det er harde prioriteringer departementet må gjøre i statsbudsjettet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er likevel ikke mulig å gi til alle, og regjeringen har ønsket å prioritere bevilgningen til pårørendetiltak rettet mot personer med omfattende omsorgsoppgaver, og pårørendeperspektivet vil ivaretas godt og grundig i alle stortingsmeldingene vi legger frem i året som kommer.

Tilskuddsordningen som Ønsketransporten har søkt om tilskudd fra er på 28,5 millioner kroner, men det er søkt om tilskudd for i overkant av 170 millioner kroner fra 81 organisasjoner.