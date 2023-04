Oppdragsrekord i påskefjellet

– Været er jo helt fantastisk, føret er nydelig, utbryter Cathrine Bang Hellum, som er vaktleder ved Lillehammer Røde Kors hjelpekorps sin hytte på Nordseter og peker ut over hvite vidder som ligger badet i sol.

VENNEGJENG: Vennegjengen koser seg i sola ved hytta på Reina nord for Nordseter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Men det er mye folk i fjellet og jeg tenker at der folk er, der skjer det jo dessverre både skader og sykdomstilfeller, så det er nok en del av forklaringen for oss her på Innlandet, i alle fall.

82 oppdrag og 130 skader så langt

Røde kors sin oppsummering for palmehelgen, lørdag og søndag, viser at de gjennomførte 64 oppdrag.

– Det er det høyeste antallet vi har sett siden vi startet denne registreringen i 2008, oppsummerer rådgiver for strategi og ledelsesstøtte i Røde Kors, Bjørnar Berntsen til TV 2,

– Nærmest er 2018 med 58, 2009 med 55 og 2019 med 52.

– I tillegg har Røde Kors behandlet 91 skader. Det er behandlet mest brudd, forstuinger, sår og kutt.

Da er ikke skredene med tragiske utfall i Troms regnet med.

For påsken så langt, til og med mandag kveld, er de oppdaterte tallene 82 oppdrag og 130 skader. Se oversikten for hvert distrikt nederst i saken.

Tredobling fra i fjor

I Opplands-delen av Innlandet hadde Røde Kors hjelpekorps i palmehelgen i år hele fjorten oppdrag mot bare fire på samme tid i fjor.

– I vinterfjellet er det nok mest ledd- og bruddskader vi ser. Vi har mange deler av kroppen som kan få vondt i et fall, sier Cathrine Bang Hellum.

KJENT: Oppdrag på kryss og tvers i fjellet gjør at mannskapene fra Røde Kors hjelpekorps blir godt kjent i området de har ansvar for. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

I tillegg har hjelpekorpset bistått ved tilfeller av utmattelse, solbrenthet og snøblindhet.

Bang Hellum oppfordrer påsketuristene til å ta sine forholdsregler.

– Det viktigste da er at man har med seg klær og utstyr også i tilfelle uhellet skulle være ute, at folk vet hvor du er og at man har lagt en plan dersom noe skulle oppstå som gjør at man trenger hjelp for å komme seg ned igjen.

Stor snøskredfare

Hun er glad for at man i hennes område og helt sør i Innlandet er skånet for den store skredfaren som de ser i andre deler av landet men vil likevel advare.

– Og det tenker jeg kanskje er viktigst at vi gjør oppmerksom på akkurat nå, det er at vi er i en tid av året sånn som fagfolkene vurderer det, i store områder av landet vårt så er det stor snøskredfare nå.

Og det må folk som ferdes i naturen være oppmerksom på og følge med på både varsom.no og de lokale varslene og informasjonskanalene som finnes.

– Nyt fjellet!

Cathrine Bang Hellum oppfordrer likevel folk til å komme seg ut og nyte fjellet.

NYTER: – Kom deg ut i fjellet, oppfordrer Cathrine Bang Hellum. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det som er veldig hyggelig, er å se at etter to koronapåsker og en påske som i hvertfall her lokalt hos oss på Lillehammer var veldig snøfattig, så har vi endelig en ordentlig snørik, tidlig og aldeles vakker påske, sier hun.

– Vi har nok en god del helsefagfolk som er klare i anbefalingene der, Det er bedre å komme seg ut enn å sitte i sofakroken og lure.

Distriktsvis oversikt over oppdrag i palmehelgen:

Akershus 0

Agder 2

Buskerud 12

Finnmark 0

Hedmark 6

Hordaland 0

Møre og Romsdal 3

Nordland 0

Nord-Trøndelag 3

Oppland 14

Oslo 4

Sør-Trøndelag 7

Telemark 7

Troms 0 (ikke medregnet skredaksjonene på fredag)

Vestfold 1

Østfold 0