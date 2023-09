Oppdatert TV 2-prognose: Høyre klart størst

Høyre styrer mot en historisk seier og ligger an til å bli landets største parti for første gang i et valg på 100 år, viser TV 2s ferske valgprognose.

Mandag klokken 21 stengte de siste valglokalene i Norge. Gjennom kvelden telles stemmene møysommelig opp i alle norske kommuner.

Det skjer etter en valgkamp hvor Arbeiderpartiet (Ap) startet i krise, og Høyre lå an til å endelig kunne bli Norges største parti.

Nå kan TV 2 ferske prognose gi en tydelig pekepinn på hva valgresultatet kan bli.



– En forrykende start



TV 2s første prognose ble publisert klokken 21. Ettersom stadig flere stemmer telles opp, justeres prognosen.

Klokken 22.15 ble den oppdatert med noen mindre justeringer, som gir følgende resultat:

Det ligger fortsatt an til å bli et brakvalg for Høyre. TV 2s nyeste prognose viser at partiet har en oppslutning på 26,5 prosent, som er en fremgang på 6,4 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

– Det gir Erna Solberg en forrykende start på valgthrilleren. Høyre styrer mot en historisk seier og ligger an til å bli landets største parti for første gang i et valg på 100 år, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.



VALG: Aslak Eriksrud er TV 2s politiske kommentator. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Arbeiderpartiet går tilbake 2,0 prosentpoeng og ligger foreløpig på 22,8 prosent.

Eriksrud mener både Høyre og Ap ser ut til på ha mobilisert egne velgere den siste helgen. Likevel klarte ikke Støre å holde på den samme oppdriften som han hadde håpet, mener kommentatoren.

– Det blåser en borgerlig vind over landet. Selv om Arbeiderpartiet har hatt en svakt stigende kurve, ligger Støre an til ikke bare å miste den hundre år gamle posisjonen som landets største parti, han styrer også mot historiens dårligste valg for partiet sitt, sier han.

TALTE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt tale mandag kveld, før TV 2 publiserte den første prognosen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Prognosen viser også at det ligger an til en dramatisk smell for Senterpartiet. De har en foreløpig oppslutning på 8,1 prosent, som er en tilbakegang på hele 6,3 prosentpoeng.

– Alle de rødgrønne partiene ligger an til å gjøre langt dårligere valg enn forventet, sier Eriksrud.



Fremskrittspartiet ser også ut til å gjøre et godt valg og får 11,4 prosent av stemmene, ifølge prognosen. Det 3,2 prosentpoeng mer enn ved forrige kommunevalg.

Under ser du hvordan valgresultatet ligger an til å bli, ifølge utregningen.



Dette betyr prognosen

TV 2s prognose for valget skal gi et så sikkert mulig bilde av hvor valgresultatet ender, basert på den informasjonen som er tilgjengelig.

Prognosen er utviklet av TV 2s valganalytiker Terje Sørensen. Den baserer seg i hovedsak på ferdigopptalte forhåndsstemmer.

TALLKNUSER: TV 2s valganalytiker Terje Sørensen. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Prognosen tar i tillegg høyde for en rekke andre faktorer – blant annet vanlige trender i forholdet mellom forhåndsstemmer og valgdagsstemmer.

– Senterpartiets velgere pleier i større grad å stemme på valgdagen. Høyre-velgere er derimot del av en gruppe som i større grad leverer forhåndsstemmer, forklarer Sørensen.

I år avga 1,3 millioner nordmenn en forhåndsstemme, som er rekord.

Ettersom cirka halvparten av velgerne forhåndsstemte, kan prognosen gi en ganske god pekepinn på hvor valget bærer.

FEIRER: Jubelen står i taket på Høyres valgvake. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Tilbakegang for MDG

Også blant småpartiene er det store bevegelse sammenlignet med forrige kommunevalg.

Miljøpartiet De Grønne får 3,8 prosent av stemmene, ifølge TV 2s valgprognose, som er en tilbakegang på 3 prosentpoeng.

Industri- og Næringspartiet har overrasket på meningsmålingene med oppslutning over sperregrensen. På TV 2s prognose sanker partiet 2,6 prosent.

– Dette er Støres håp

Spørsmålet om byrådsmakten i hovedstaden har gjennom valgkampen blitt beskrevet som en valgthriller.



TV 2s prognose viser et knepent flertall til borgerlig side i Oslo.

Rødgrønn side med Rødt, SV, Ap og MDG har 28 mandater. Borgerlig side sitter med 31 mandater, ifølge utrekningen.

– Støres håp er å beholde makten i noen av de fire store signalkommunene, Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, sier Eriksrud.



ALVOR: Det var en alvorstynget stemning på Arbeiderpartiets valgvake da prognosen ble klar. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Spennende blir det også i Bergen, hvor det kreves 34 mandater for flertall.

Klokken 21 viser TV 2s prognose at den borgerlige koalisjonen ligger an til å få 35 mandater.

Rødgrønn side og byrådsleder Rune Bakervik (Ap) har i prognosen 32 mandater.

Dødt løp

I Stavanger ligger Ap og H begge an til å sanke 22 mandater hver, ifølge TV 2s prognose.

Koalisjonen Ap har hatt flertall sammen med siden 2019, ser derimot ikke lenger ut til å miste dette.

Sammen med Rødt, SV, Sp og MDG får Ap nå 31 mandater. De må dermed finne tre mandater til fra et av partiene som har vært utenfor posisjon.

Stormer frem

I Kristiansand stormer Høyre frem, viser prognosen.

Partiet får 18 mandater alene, og kan velge og vrake blant samarbeidspartier på borgerlig side, for å nå opp til de 29 mandatene de trenger for flertall. De rødgrønne får totalt 18 mandater til sammen.

