Oppdaget mystiske prikker på himmelen – dette er forklaringen

Natt til torsdag så Sidsel Kristine Hansen i Vågå noe hun aldri før har sett. Klokken var 00.30 da hun så en lang rad med lysende prikker lyse opp nattehimmelen.

Hun rakk så vidt å filme, før de lysende prikkene plutselig forsvant fra himmelen.

– Vi tenkte vel først at det var en naturlig forklaring på det, men vi bor tross alt i et uendelig univers, så det hadde vært fett om det var en UFO, sier Hansen.

Google ga svar

Hansen tok til internett for informasjon, og det tok ikke lang tid før hun fant svar og skuffelsen inntraff – det var ikke UFOer hun hadde sett på himmelen over Vågå.

Elon Musk og hans romselskap SpaceX er en del av forklaringen bak lysfenomenet, som også har blitt omtalt av internasjonale medier.

– Når jeg først googlet så tok det ikke mange minuttene før jeg fant ut at det var SpaceX sine Starlink-satellitter.

SPACEX: Starlink-satellitter som passerte over Uruguay i februar 2021. Foto: Mariana Suarez/AFP

Det man kan se i videoen er nemlig sollys – som reflekteres i et sett med Starlink-satellitter som svever over jorden, bekrefter Håkon Dahle, forsker ved UiOs institutt for teoretisk astrofysikk.

Skal i bane over Nordpolen

Satellittene er en del av et stort nettverk av av satellitter som skal gi internettdekning over hele verden.

– Dette er ganske unikt. Det finnes mange satellitter man kan se til enhver tid, men det er mer sjelden at man kan se såpass mange på en gang, sier Dahle.

FORSKER: Håkon Dahle ved UiO sier det er gode muligheter for satellitt-spotting fremover. Foto: Privat

Han forteller at satellittene er noe man vil kunne observere på himmelen i Norge regelmessig fremover.

Forskeren sier man har gode muligheter for å få øye på satellittene etter mørkets frembrudd – dersom det er klart vær.

– SpaceX har sendt opp satellitter som vil dekke polområdene. De skal gå i bane rett over Nordpolen. Tidligere har de kun sendt opp satellitter ved lavere breddegrader, sier han.

Han sier siste Starlink-oppskyting var i slutten av august.

– Med tiden vil de bevege seg lenger vekk fra hverandre, men nå kan de bli sett som perler på en snor. De er lettest å få øye på rett etter oppskyting, sier han.