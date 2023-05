Oppdaget flekk på tungen – nå advarer han andre

– Jeg har ofte mareritt om dette her.



I flere år hadde Øivind Lunde (69) kjent på en spesiell, men svak svie i munnen.



For seks år siden merket Øivind at han hadde fått en grå flekk på tungen. Rundt flekken var en svak, rød ring.

Øivind stusset da han fikk øye på flekken. Han prøvde først å pirke borti det lille merket med en nål, men tenkte ikke stort mer over det.

Etter hvert ble svien sterkere. Da skjønte han at noe var galt.

Da Øivind dro til legen, fikk han sjokkbeskjeden. Det har fått ham til å endre livsstilen totalt.

GRUSOMT: Øivind sin avhengighet gikk for langt. Til slutt sa kroppen stopp. Foto: Nico Sollie / TV 2

Historien om Øivind har tidligere blitt omtalt i Romerikes Blad.

Startet som åtteåring

Øivind husker ennå da han tok sitt første trekk. Da var han åtte år gammel.

– Jeg og kameratene mine likte å utforske ting, vi likte å tøffe oss. En dag oppdaget vi at døren på lastebilen til onkelen min sto åpen. Der lå det fullt av halvrøykte sneiper. Det var noe av det beste jeg hadde fått i meg, forteller Øivind 61 år senere.



SKADELIG: Det er helseskadelig å røyke. For Øivind Lunde ble konsekvensen dramatisk Foto: Berit Roald / NTB

For at mor og far ikke skulle oppdage at Øivind røykte, pleide han å tygge på granbar på veien hjemover.

– Vi røykte så mye at vi nærmest var blå i trynet.



Siden den gang har han vært hyppig på uvanen. Å kjøpe seg en «Rød Mix 3» på nærbutikken, var en del av hverdagen til Øivind.

Til vanlig gikk det rundt 30 sigaretter hver eneste dag.

Fikk sjokkbeskjed

Sigarettene har satt sine spor.

Da Øivind først la merke til den lille grå flekken på tungen, tenkte han at dette var noe som ville gå over. Han hadde jo ikke tatt skade av sigarettene sine tidligere, trodde han.

Men da svien ble sterkere, skjønte Øivind at noe måtte være galt. Han bestilte seg derfor en time hos fastlegen. Legen syntes flekken var mistenkelig, og han ble sendt videre til en spesialist.

Sjokkbeskjeden slo røykånden ut av ham.

GIKK FOR LANGT: Røykingen til Øivind førte til dramatiske konsekvenser. Bildet er et illustrasjonsbilde. Foto: Frank May / NTB

«Du har kreft», sa legen til Øivind. Ingen kunne ikke gi noen garanti for hvordan det ville gå.



– Både jeg og legen min gråt. Det var en tøff beskjed å få.

30 strålebehandlinger

Øivind startet på strålebehandling ved Radiumhospitalet kort tid senere. Til sammen har han gått gjennom 30 behandlinger. 25 prosent av tungen har blitt operert bort.

STARTET MED PRIKK: Slik ser tungen til Øivind ut i dag. Det kunne vært unngått. Foto: Nico Sollie / TV 2

Til tross for den brutale beskjeden, fortsatte Øivind å røyke mellom strålingen.

– Røyken var min beste venn. Jeg fortsatte som vanlig og satset på det beste. Jeg klarte ikke slutte, for jeg var jo helt innrøykte.

Til slutt hadde kroppen til Øivind fått nok. Røyken måtte stumpes for godt.

Etter den ellevte strålingen startet helvetet. Jeg klarte ikke spise, røyke, eller drikke vann. Det var så vondt. Å ta seg en røyk var som å tenne på munnen med sprit. Øivind Lunde

I sju måneder måtte Øivind få i seg næring intravenøst. Hverdagen ble brutal.

Til slutt sviktet tarmsystemet, og han utviklet innvendige hemoroider.

– Når jeg skulle gå på do måtte jeg finne et toalett langt unna folk. Jeg skreik som en gris i smerter.

– Jeg har vært gjennom et helvete de luxe. Jeg trodde ikke jeg skulle overleve, forteller Øivind.

Vonde ettervirkninger

I dag er Øivind kreftfri. Han har også stumpet røyken for godt.

Hadde han vært klar over ettervirkningene han skulle få av all røykingen, ville han aldri tatt sitt første trekk som åtteåring, forteller han.

For bivirkningene er fortsatt mange, og han kjenner dem hver eneste dag.

VONDT: Øivind kjenner de vonde ettervirkningene av kreften hver eneste dag. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg har lav spyttproduksjon, og munnen min føles som sandpapir.

– Jeg har dårlig smak og luktesans, og det forandrer seg for hver dag.

– Tannkjøttet mitt har sunket én centimeter ned, og jeg har mye tannproblemer. Jeg må pusse tennene tre ganger for dagen.

– Strålebehandlingen har gjort at jeg ikke klarer å svelge ordentlig. Når jeg skal spise mat må jeg sitte foroverbøyd.



– Jeg sikler mye. Når jeg spiser må jeg bruke smekke, som et lite barn, og når jeg våkner om morgenen er puten ofte halvt bløt.



Livet er godt

I dag lever Øivind et helt annet liv. Sammen med kjæresten sin Astrid, har livet uten sigaretter gitt ham en rik hverdag.

STØTTESPILLER: Kjæresten Astrid har holdt Øivind i hånden gjennom den vanskelige tiden. Foto: Nico Sollie / TV 2

Til tross for de daglige bivirkningene, er den fysiske formen bedre. Øivind og Astrid går på lange turer hver eneste dag, oppoverbakkene går raskere og pusten er langt lettere.

På kveldene liker Øivind og Astrid å lage middager sammen og å spille musikk. Hun har vært en viktig støttespiller gjennom kreften.

Jeg setter veldig stor pris på småting, og jeg setter pris på livet. Det gjør man når man har vært gjennom et helvete som dette. Øivind Lunde

Tips for å slutte

«Røyking dreper», er en av påskriftene som står på alle tobakksvarer i Norge. Til tross for oppfordringen, er røykerne fremdeles mange.

320.000 nordmenn røykte daglig i 2022, viser tall fra Helsedirektoratet.

«RØYKING DREPER»: Mange nordmenn røyker fremdeles hver eneste dag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For å klare å slutte å røyke, bør man starte i det små, anbefaler Helse Norge. Å røyke er en vane, og det er derfor lurt å vri om på de små tingene:

Gjør om på røykevanene fram til sluttdatoen.

Røyk andre steder og til andre tider enn det du er vant til

Unngå å ta med kaffekoppen, avisen eller telefonen når du skal røyke.

Før eller siden må du stumpe røyken for godt, oppfordrer de.

Å holde seg røykfri i 28 dager femdobles sjansen for å klare å slutte for godt, forteller Helse Norge på sine nettsider.