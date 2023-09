Oppbevarte samboeren i fryseboks – dømt til fengsel

Det offentliggjør Värmlands tingsrett mandag ettermiddag.

Mannen dømmes til tre og et halvt års fengsel for likskjending og grovt bedrageri.

Han er også dømt til å betale halvannen million kroner i erstatning til Nav.

– Jeg har behov for å lese dommen, det har jeg ikke rukket ennå. Men min første tanke er at straffen er for høy. Straffebudet ligger ikke på tre og et halvt år, slik jeg ser det, sier domfeltes forsvarer Stefan Liliebäck til TV 2.



Forsvareren må komme tilbake til om de ønsker å anke dommen eller ikke.

FORSVARER: Stefan Liliebäck forsvarer mannen som nå er domfelt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Drapsanklage henlagt

Det var 16. mars i år at kvinnen ble funnet død i en fryseboks, i et lite rødt hus langt inne i skogen utenfor Årjäng i Sverige.

Både kvinnen og mannen som nå er dømt for likskjending, kommer fra Norge, men utvandret til det grisgrendte stedet i Värmland i 2009.

Innledningsvis var 57-åringen mistenkt for å ha drept kvinnen, men den endelige obduksjonsrapporten kunne ikke fastslå noen dødsårsak.

Dermed ble den delen av saken som dreier seg om drap henlagt.

Fikk utbetaling fra Nav

Det er lagt til grunn at nordmannen hadde sin døde samboer i fryseren siden 12. januar 2018, frem til hun ble funnet av politiet i mars 2023.

Påtaleansvarlig Linda Karlsson har tidligere sagt at hun mener fryseren har vært i bruk i tidsperioden og har argumentert for at det har vært grov likskjending hver gang tiltalte har åpnet fryseren.

FUNNET: Det var i denne fryseren avdøde ble funnet. Foto: Åklagarmyndigheten

Karlsson mener også at nordmannen har påført familien til avdøde ekstra påkjenning ved å lyve om at avdøde ikke ønsket kontakt med familien.

Hun mener også at nordmannen allerede i 2013, hadde planer om å gjemme kvinnen dersom hun skulle dø. Slik kunne han beholde utbetalingene fra Nav.



Spørsmål om tilregnelighet

I juli var saken oppe for retten, der han var tiltalt for grov likskjending, bedrageri og dokumentforfalskning. Domfelte nektet straffskyld.

Det sentrale spørsmålet under rettssaken var 57-åringens tilregnelighet. Sakkyndige har vurdert ham som tilregnelig, mens forsvareren har tatt til orde for at han er psykotisk.

AKTOR: Linda Karlsson har ført saken i retten for påtalemyndigheten. Foto: Simen Askjer / TV 2

I så fall ville han ikke kunne bli dømt til soning i vanlig fengsel.

Under aktor Karlssons prosedyre, krevde hun minst fire års fengsel. Rettssaken ble imidlertid utsatt fordi det ble besluttet at den rettspsykiatriske erklæringen skulle kvalitetssikres.

Nylig kom konklusjonen om at erklæringen om at 57-åringen er tilregnelig, står ved lag.