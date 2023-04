Operert etter spontanabort:

I midten av mars viste graviditetstesten til influenser Stina Bakken (30) to streker.

Gleden var stor, men etter noen dager oppdaget hun at noe var galt.

– Cirka en uke etter begynte jeg å blø og jeg hadde kramper. Det er jo vanlig å blø og ha kramper i starten av svangerskap, men jeg tenkte og at det kunne være en spontantabort, forklarer Bakken.

Kan blø ut

Etter litt tid, en tur på legevakten og deretter til akuttmottaket ble det klart at hun måtte opereres.

TESTER: Etter flere tester ble Stina Bakken lagt inn på sykehus og operert. Foto: Privat

Hun opplevde at det tok tid før hun fikk vite hva som var galt.

– Det var ikke før kvelden før jeg opererte at jeg fikk beskjed om hva som var ståa.

Bakke hadde spontanabortert på grunn av et svangerskap utenfor livmoren.

Hun forteller at svangerskap utenfor livmor var noe hun hadde hørt vagt om før hun erfarte det selv.

– Når vi fikk lyst til å bli gravide begynte jeg å lese om hva som kan skje de første ukene, men jeg fikk ikke noe særlig innsyn i at man kan bli gravid i eggleder og at det kunne være dødelig. Du kan bokstavelig talt blø ut, sier hun.

Ved et svangerskap utenfor livmoren fester det befruktede egget seg utenfor livmorhulen. Egget kan være i eggleder, eggstokk, livmorhalsen eller i sjeldne tilfeller i bukhulen, i følge NHI.

I noen tilfeller kan livstruende blødning oppstå.

Gjennom en kikhullsoperasjon har Bakke nå fjernet høyre eggleder og blodet som lå igjen i buken.

Vil være ærlig

Bakken har i etterkant av spontanaborten og operasjonen valgt å være åpen om det hun har opplevd, både på egen blogg og i sosiale medier.

Denne saken er også omtalt av Nettavisen.

– Jeg har fått meldinger fra lesere som har blødd ut to liter i buken. Det er dritskummelt, sier hun og fortsetter:

TIDLIGERE BLOGGERNE-PROFIL: Bilde fra da Stina Bakken og samboeren Pelle K var på lanseringsfesten til programmet Bloggerne tilbake i 2018. Foto: Line Haus

– Jeg skjønner at man ikke får all mulig info om hva som kan skje med kroppen, man vil ikke drive med skremselspropaganda, men jeg synes det er viktig å være obs på hva som kan skje.

I følge NHI er en til to prosent av alle svangerskap utenfor livmoren.

Hun forteller at flere at følgerne hennes har fortalt at de har gått gjennom spontanabort og samme operasjon, og at de har blitt gravide ved senere anledning.

– Det er veldig fint å få høre at det er håp. Jeg har jo fortsatt den andre egglederen igjen, sier hun.

Hun forstår at mange holder igjen fordi det kan være sårt å fortelle venner og familie i etterkant dersom man har spontanabortert.

– Men så er det fint å få støtte og omtanke så man ikke sitter alene med det. I de aller fleste tilfeller har en abort skjedd fordi det er noe galt med fosteret. Det er ikke den gravide sin skyld, men bare kroppen som ordner opp. Det er det få som vet, fordi det blir ikke pratet om.

– Tøft

Spesielt bekymrer hun seg over de som sitter alene med følelsen.

– De må være utrolig tøft å sitte alene med det. Det synes jeg er grusomt å tenke på. Om man klarer og orker, synes jeg det er viktig å snakke om den første tiden.

Til tross for at hun føler det er lite informasjon og oppfølging i de første ukene man er gravid, var støtten stor da hun virkelig trengte hjelp fra helsevesenet.

– Jeg følte meg veldig godt tatt vare på både av de på legevakten og akuttmottaket. De på sykehuset gjorde en utrolig god jobb. Det synes jeg var veldig fint.