Operasjon Spiderweb legges ned: – Gladmelding til mishandlere

3. oktober i år ble det kjent at Sør-Vest politidistrikt legger ned Operasjon Spiderweb.

Gruppen har siden 2019 jobbet for å avdekke nettovergrep, og har over 100 domfellelser.

TV 2 var i februar med etterforskere fra gruppen på en pågripelse.

Nedleggelsen er omtalt i en rekke artikler i Stavanger Aftenblad.

Onsdag kveld arrangerte Stine Sofies Stiftelse og Barnevakten fakkeltog i Stavanger.

PROTEST: Demonstranter viste sin misnøye med politiets vedtak i Stavanger onsdag kveld. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

– Vi anser nedleggelsen av Spiderweb som en gladmelding til mishandlere og de som begår nettovergrep, sier Ada Sofie Austegård.

– Skjer ikke bare på skjermen



Toget går fra gamle Stavanger brannstasjon, forbi politihuset og til Torget. Der skal det holdes flere appeller.

– Det er veldig spesielt at politimester Hans Vik velger å omprioritere et område hvor de har fått klare restriksjoner om at dette skal prioriteres, sier Austegård og legger til:

– Hva er viktigere enn dette? Vi må ikke glemme at dette ikke bare skjer på skjermen, dette er overgrep og voldtekter mot barn i virkeligheten.

Hun retter krass kritikk mot Sør-Vest politidistrikt og politimester Hans Vik.

MANER TIL KAMP: Stifter og leder av Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegård (t.h), var med å arrangere fakkeltoget mot oppløsning av Operasjon Spiderweb. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

– Grunnen til at vi går i dette fakkeltoget er for å sende signaler til Hans Vik om at han må snu, sier Austegård.



Hun trekker frem milepælen på hundre domfellelser Spiderweb har nådd, og sier effekten kan være at flere hundre barn er beskyttet. På samme måte frykter hun avviklingen kan sette hundrevis i fare.

– Det er barna som taper, gang på gang

Olaug Bollestad: – Talentløst

Blant dem som holder appell onsdag er KrF-leder Olaug Bollestad.

– De forgriper seg på ungene våre, og barna og samfunnet betaler prisen, bare for å spare noen skarve millioner kroner, tordner KrF-lederen.

Bollestad har tidligere sagt til Aftenbladet hun håper det blir «opprør i regjeringen» som følge av nedleggelsen.



RASER: KrF-leder Olaug Bollestad var en av flere hundre som møtte opp for å vise sin misnøye med vedtaket. Foto: Hakon Vårhus Sagen / TV 2

– Det er en kjempealvorlig nedleggelse. Vi vet at nettovergrep mot barn og kriminalitet på nett er noe av det viktigste vi må ta tak i, sier hun.

Bollestad mener det er regjeringens ansvar at Sør-Vest politidistrikt velger å avvikle spesialgruppa. Justisminister Emilie Enger Mehl har tidligere måttet svare for Stortinget om nedleggelsen.

– Det er en fallitterklæring for regjeringen. Det er de svakeste som taper, sier hun og utdyper:

– Å kutte dette, og bruke penger på å opprette lensmannskontor ingen vil ha, mot å bruke pengene på å sikre en enhet med dedikerte folk mener jeg er talentløst.



PÅGREPET: I februar fulgte TV 2 Operasjon Spiderweb under pågripelse av en mann siktet for å oppbevare ulovlige filer. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Sør Vest: – Deler engasjementet



Sør Vest politidistrikt presiserer at måten gruppa er organisert på avvikles, men at innsatsen ikke er lagt ned.

– Politiet er naturligvis enige i at vold og overgrep mot barn skal prioriteres høyt, og engasjement rundt bekjempelse av denne typen kriminalitet er viktig, sier politimester Hans Vik til TV 2.

– Vi deler engasjementet som fakkeltoget er uttrykk for. Det er viktig å understreke at Sør-Vest politidistrikt sin innsats mot vold og overgrep mot barn, inkludert internettrelaterte, prioriteres høyt.

PRIORITERES HØYT: Politimester Hans Vik er klar på at avviklingen av Operasjon Spiderweb ikke betyr at arbeidet for å motarbeide nettovergrep. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ifølge Vik er det i all hovedsak en endring av organiseringen av arbeidet for å motarbeide nettovergrep.

– Det er de samme tjenestepersonene som skal håndtere innkomne tips og vurdere behovet for nødvendige etterforskningsskritt.

Gjennom arbeidsrutiner, hvor ytterligere kompetanse skal bli tilført saker hvor det er behov, mener politiet de skal sikre at de mest alvorlige sakene blir prioritert først.

– At internettrelaterte overgrep mot barn er en økende kriminalitetsutfordring er en realitet. Samtidig er det viktig å understreke at politiet aldri har hatt kapasitet til å håndtere alle tipsene om disse sakene. Vår oppgave er å sørge for at vi prioriterer de mest alvorlige sakene med de ressursene vi har tilgjengelig. Det har vært, og er fortsatt vårt viktigste mål, sier Vik.