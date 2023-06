Ønsker satsing på demenshagebyer

Nyåpnede Dronning Ingrids Hage er den første hagebyen for demente i Oslo. Her kan beboere få brygge øl, gå på restaurant og til frisør. Planene for flere lignende prosjekter i hovedstaden er allerede klare.

– Jeg gifta meg med alzheimersykdommen, men jeg vet ikke når han fridde!

Både latteren og galgenhumoren sitter løst i Dronning Ingrids Hage på Tøyen. Tidligere bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet, Jorun Valeur Bekkby, holdt tale under åpningen av demenshagebyen hun selv er beboer i.

– Alle kan bli rammet av alzheimer. Du våkner opp hver dag og tenker: Hva har jeg glemt i dag? Hva skal jeg glemme i morgen? Men dette stedet har gjort at mitt liv også fungerer, forteller hun.



FORNØYD: Både beboere og ansatte fortalte om gode opplevelser under åpningen i Dronning Ingrids Hage. Beboer og tidligere bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet, Jorun Valeur Bekkby, takket blant annet for hjelpen hun har fått etter at hun flyttet inn. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Bryggeri og restaurant

Beboerne i Dronning Ingrids Hage flyttet inn i mai i år og allerede ser man resultater, ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Allerede etter veldig kort tid kan de som jobber her fortelle om at man spiser bedre og at man bruker mindre medisin og alle de positive tingene, sier Johansen.

Dersom gjestene ønsker å ta seg en tur i kafeen for en is, til frisøren eller en tur til puben for å møte andre, så kan de bevege seg fritt mellom boenhetene og områdene. Hagebyen har til og med et eget bryggeri.

FRITT: I hagebyen kan beboere bevege seg fritt fra område til område innenfor trygge rammer. Her utenfor torget og cafeen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Prosjektet med Dronning Ingrids Hage er inspirert av verdens første demenslandsby i Nederland. I 2020 åpnet Norges første demenslandsby i Bærum, men det finnes foreløpig lite forskning på effekten bo-konseptet har på mennesker som har demens.



Den viktigste saken

En ny hageby for demente ligger allerede i planene på Furuset i Oslo. Byrådslederen forteller at eldreomsorg blir et viktig tema inn mot valgkampen.

– Det er hovedsaken vår, det er det viktigste. Det er en del av samfunnskontrakten vi har, og vi har kjempestore utfordringer framover, forteller Johansen.

OMRÅDEDELT: De 130 beboerne er fordelt på forskjellige boenheter med forskjellig eksteriør. Her et bilde av Bytorget som ligger ved siden av Parken og Hagen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Arbeiderpartiet i Oslo har det seneste året hatt flere utfordringer med eldreomsorgen i kommunen. Helsebyråd Robert Steen (Ap) gikk av i februar etter flere måneder med kritikk for håndteringen av helsehusene i Oslo.

Raymond Johansen håper å kunne satse på enda flere prosjekter som Dronning Ingrids Hage, i Oslo.

– Ja, det må vi. Det er både en satsing på flere institusjoner, og at vi må vi gjøre mer for å tilpasse oss fordi økningen av folk med kognitiv svikt kommer til å være så stor.

SKILTET: Det kan være vanskelig å finne veien innemellom, men innenfor Dronning Ingrids Hage er det lagt opp til at beboerne kan bevege seg fritt i trygge rammer. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Er det en målsetting for Oslo Arbeiderparti å få på plass enda flere hagebyer som her på Tøyen?

– Jeg tror det, for nå finner vi nyttig erfaring både her og på Furuset, og vi må bare innse at eldreomsorg framover vil være helt nødvendig fordi vi blir så mange eldre. Antallet over 80 år i Oslo kommer til å doble seg mot 2040, og 2040 er jo i morgen, forteller Johansen.