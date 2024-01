Ønsker nytt alternativ til fyrverkeri i Norge

Under årets nyttårsfeiring fikk 10 personer øyeskader etter fyrverkeri oppskytning.

Øyelege-nestor Nils Bull, avdelingsdirektør og øyelege på Haukeland universitetssykehus, har i mange år bekymret seg for risikoen privat fyrverkeri kombinert med alkohol og fyll, har for nordmenn. Etter årets nyttårsfeiring var budskapet klart:

BEKYMRET: Nils Bull, overlege ved Haukeland Universitetssykehus, frykter nye alvorlige øyeskader etter årets fyrverkeri-oppskyting. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Nå har politikerne en mulighet til å få slutt på disse meningsløse skadene, slår Bull fast.

– Eneste måten å hindre øyeskader, brannskader og ulykker knyttet til fyrverkeri, er å hindre tilgangen.

Foreslår nytt alternativ

MDGs partileder, Arild Hermstad, feiret nyttår på Skeikampen der mengden fyrverkeri som skytes opp har økt i omfang de siste årene, ifølge ham selv. MDG har programfestet at de ønsker et forbud mot privatoppskytning.

– I tillegg til skader og ulykker, fører fyrverkeri til luftforurensning og problemer for husdyr. Mange dyr har det helt forferdelig på nyttårsaften. I tillegg tyder forskning på at fuglebestanden kan bli rammet, forteller Hermstad.

FEIRING: For de fleste er nyttårsaften forbundet med raketter og fyrverkeri når klokken slår 00.00. Her fra Tøyen i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han mener regjeringen gjør klokt i å vurdere en gjennomgang av reglene.

– Et forbud betyr ikke at man skal slutte med all form for fyrverkeri. Men dette frislippet som vi har nå har større ulemper enn fordelene, som jo er at alle liker å se noe fint på himmelen nyttårsaften.

DRONESHOW: Arild Hermstad ønsker seg alternativer til det tradisjonelle fyrverkeriet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Jeg håper de andre partiene tar dette på alvor. Det er litt lettvint å bare si at dette er så populært at vi ikke kan gjøre noe med det. Det å ikke ville utrede det, er uansvarlig, mener Hermstad.

–Er du redd for at MDG blir sett på som et festbremsparti?

– Nei, vi er et parti som liker både fest, futt og moro vi! Vi ønsker bare at det skal være en fest for alle. At alle husdyr, fugler og folk skal oppleve det som trygt, forteller han.

Hermstad har også ett annet forslag til fargespill på himmelen nyttårsaften.

– Droneshow er jo et godt alternativ. Vi liker jo først og fremst et lysspill på himmelen, ingen er vel så stor «fan» av smellene? spør Hermstad.

De siste årene har interessen for droneshow på himmelen økt og ble blant annet brukt under Dronning Elizabeths platinajubileum i 2022.

DRONEKUNST: Under avdøde Dronning Elizabeths platinajubileum ble droner brukt til lysshow på himmelen. Foto: Paul Ellis/Ap/NTB

– Vil ikke være festbrems

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud feiret nyttår hjemme i Bamble, der en kombinasjon av frivillige krefter og kommunen spleiset på et felles fyrverkeri på Breviksbrua på nyttårsaften. Han tror det kan være ett godt alternativ, men ønsker ikke å frata vanlige folk fyrverkeriet.

– Nei, vi ønsker jo mindre forbud generelt, men det betyr ikke at hver og en av oss ikke har et ansvar.

MINDRE FORBUD: Stortingsrepresentant for Frp, Bård Hoksrud ønsker ikke noe fyrverkeriforbud. Foto: Terje Pedersen

Selv er ikke Hoksrud en som skyter opp fyrverkeri, særlig fordi han selv er hundeeier.

– Jeg mener at man skal ikke forby alt man ikke liker selv, eller ikke liker at andre gjør. Men det går an å tenke seg om, har naboen bikkje bør man kanskje ta hensyn, mener han.



Hoksrud mener øyelege Nils Bulls løfting av debatten fører til en bevisstgjøring rundt farene ved bruk av fyrverkeri.

POPULÆRT: I år var det utelukkende menn som fikk øyeskader etter oppskytning av fyrverkeri. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Jeg tror vi må prøve å tenke over hvilken tilstand man er i når man fyrer opp. Vi må ha god informasjon om dette. Når vi har frihet, følger det også med noen plikter og ansvar. Jeg ønsker likevel ikke å være festbrems for de som vil feire en fin nyttårsaften, sier Hoksrud.

Ønsker debatt velkommen

Flere partier på Stortinget er positive til at debatten løftes. SV mener kommunene burde få større fullmakter til å vedta restriksjoner eller forbud mot fyrverkeri etter lokale forhold.

– I dag kan kommunen bare forby fyrverkeri på bakgrunn av brannfare i tettbygde strøk. Andre hensyn, som dyrevelferd, miljø og forebygging av skader blant barn og unge, bør også kunne vektlegges, sier Kathy Lie, forbrukerpolitisk talsperson i SV.

Også helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, synes en debatt om temaet er riktig, selv om Rødt ikke har vedtatt politikk på fyrverkeri.

– Det er fint med en gjennomgang av regelverket. Det foregår en dag mange er rusa, og skadetallene landet rundt viser nettopp problemene med det. Det gjelder ikke minst dyrevelferd, miljø og hensynet til mennesker i en tid der verden er preget av krig, sier Aydar.

TV 2 har ikke lykkes med å få en uttalelse fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, men Justisdepartementet svarer i en epost at det ikke ligger noen planer om å stramme inn regelverket ytterligere.

– Kommuner kan fastsette lokale forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder, der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.