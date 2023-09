Ønsker forbud: – Det har irritert oss

– Man er veldig kritisk til folk som kjører dieselbil, kritisk mot cruiseskip, og så er man mer forherliget av superyachtene. Det har vi irritert oss over, sier Robert Næss.

Både han og sønnen er siviløkonomer, og valgte å skrive et debattinnlegg i BT.

Nå ønsker de et forbud og en mer kritisk holdning til superyachtene.

Fascinerende beregninger

De synes yachtene er flotte å se på, men mener de ødelegger for at andre skjerper egne klimagassutslipp.

Bare i Bergen meldte 27 superyachter denne sommeren sin ankomst, ifølge Bergen Havn.



Robert Næss sier det er store forskjeller på vanlige og rike menneskers utslipp.



– Vi har regnet på karbonavtrykket til disse båtene, og det er ganske fascinerende beregninger.

I MOT: Robert Næss bretter opp armene. Han ønsker en mer kritisk holdning til superyachter. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

De har kommet fram til at hver eneste bergenser, både voksne og barn, kan kjøre hver sin bil i cirka 5000 kilometer, noe som tilsvarer avstanden fra Bergen til USA, før vi klarer å slippe ut like mye CO₂ som en av de største yachtene gjør på bare ett år.

– Det er litt paradoksalt at andre former for prangende forbruk, ekstrem ulikhet og lite skattebetaling, ser samfunnet ganske negativt på. Men når det kommer til disse superyachtene, så får de positiv oppmerksomhet, mener Ole-Andreas Elvik Næss.



ØNSKER FORBUD: Ole-Andreas Elvik Næss og Robert Næss vil forby superyachter i norske havner. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Nei takk til superyachter

Far og sønn Næss håper at klimaverstingen vil bli et tema i valgkampen.

– Drømmescenarioet vil være at Bergen setter foten ned for disse yachtene, og at det blir mer omtale rundt det, også internasjonalt.

Thor Haakon Bakke fra Miljøpartiet De Grønne i Bergen mener superyachtene slipper billig unna.

Han synes Bergen legger til rette for en ekstremt klimafiendtlig turisme.

NEI TAKK: Thor Haakon Bakke (MDG) støtter forslaget om å forby superyachter i norske havner. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Vi tillater at superyachtene får legge til havn i Bergen, og de betaler veldig lite for det. De tar mye plass som kunne blitt brukt til andre ting.

Bakke ønsker å si nei takk til dette i Bergen, og gå foran som et eksempel for andre havner ellers i verden.

– De kommer jo til Bergen for å bruke bryggen som en kulisse, men de overnatter og spiser på skipet, før de reiser videre, sier han.

Et forbud vil ødelegge

Tredjekandidat for Fremskrittspartiet i Bergen, Marius Jonsterhaug, mener derimot at et forbud vil ødelegge for Bergen som turistdestinasjon.

– Det har en egenverdi at mennesker som vekker internasjonal oppmerksomhet besøker byen vår, reiser rundt i fjordene våre, og bygger merkevaren Norge. Da mister vi den muligheten.

POSITIV: Martin Jonsterhaug (Frp) ser mange positive sider ved at superyachtene kommer til norske havner. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Jonsterhaug synes det flott at mange ønsker å besøke Norge, og tror bergensere liker å se store båter i byen.

– Jeg ønsker heller å bruke en støttende gulrot, fremfor Robert Næss sin pisk.

Mener de er misunnelige

Robert og Ole-Andreas Næss synes superyachtene er et symbol på ulikhetene som finnes i verden.

– Deler av indrefileten i Bergen er helt avstengt, fordi én person skal bruke båten sin, sier Næss.

I tillegg til utslippstallene, er de også misfornøyd med hvor lite restriksjoner superyachtene møter når de kommer til Norge.

– De drar rundt og benytter seg av våre naturressurser bortimot helt gratis. Vi burde pålagt dem en skatt tilsvarende det de får av oss ved å bruke naturen vår.

LUKSUSTURISMEN: Ole-Andreas Elvik Næss og Robert Næss tar et oppgjør mot luksusturismen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

De to forteller at de har fått flere forskjellige tilbakemeldinger etter de skrev debattinnlegget om forbudet.

– Det er noen som er støttende, mens det er andre som mener at vi i bunn og grunn er litt misunnelige, sier Robert Næss.

– Er dere det?

– Nei, sier de begge og ler.