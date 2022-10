«Onkel Skrue» må i retten – skal ha plaget finansmann

Ifølge et forelegg som Saber har nektet å vedta, sendte han en rekke pågående meldinger til en finansmann i Oslo.

Saber har i mange år vært en sentral figur i Oslos kriminelle underverden. I offentligheten har han hatt kallenavnene «Onkel Skrue» og «David Toskas finansminister».

Bakgrunnen for meldingene er et forretningsmessig samarbeid mellom de to og et påstått pengekrav fra Saber.

I meldingene skal han blant annet ha skrevet at han skulle «ødelegge livet ditt og moren din og selskapene dine» og at han skulle «gruse ham totalt».

Gjorde investering sammen

Ifølge politiet mottok den fornærmede mannen og hans mor 65 telefonoppringninger fra Saber fra 23. mai i år og frem til august.

FORSVARER: Advokat Ketil Magnus Berg. Foto: Lise Åserud / NTB

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Ketil Magnus Berg, som forsvarer Saber.

Politiet mener at konflikten oppstod på bakgrunn av at Saber mente den fornærmede mannen skyldte ham penger.

– Det fremstår som om tvisten hadde sin bakgrunn i en investering som fornærmede gjorde for tiltalte, som tiltalte deretter krevde tilbakebetalt, sier politiadvokat Mona Byrkjedal.

I forelegget kommer det frem at politiet mener Saber også har brutt et besøksforbud han var ilagt den fornærmede mannen.

TV 2 er kjent med at dette besøksforbudet ikke lenger er gjeldende.

Fordi Saber ikke har vedtatt forelegget, er han nå å regne som tiltalt. Saken er oversendt til Oslo tingrett for hovedforhandling den 29. november.

Sa huset hans ville brenne

Politiadvokat Byrkjedal vil ikke kommentere størrelsen på beløpet Saber mener at den fornærmede mannen skyldte ham, men det er snakk om «en høyere sum».

Det opprinnelige forelegget, som Saber har nektet å vedta, er på 14 000 kroner.

Politiet mener også at han sendte meldinger til den fornærmede mannen om at han skulle brenne ned huset hans, og kontaktet mannens jobbforbindelser og familiemedlemmer.

Ved en anledning skal han også ha lagt en håndskrevet lapp på fornærmedes bil, der det stod skrevet at det virkelig var på tide at han gjorde opp pengekravet.

– Hvorfor er han ikke tiltalt for trusler?

– Det er gjort en helhetlig vurdering av bevisene i saken og påtalemyndigheten mener at forholdet rammes av straffeloven § 266, som gjelder hensynsløs atferd, sier politiadvokat Byrkjedal.