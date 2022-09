Omstridt selskap konkurs – influensere med pengekrav

Selskap bak kjent nettbutikk er slått konkurs, og skylder over 10 millioner kroner. Flere influensere sier nå at de har utestående betalinger fra selskapet.

I august skrev TV 2 om at enkelte kunder ikke var fornøyd med nettbutikken We are fit, som har solgt treningsklær.

Flere kunder opplevde å ikke få varene bestilt fra nettbutikken levert hjem. Lise Lindøe Larsen sa til TV 2 at hun følte seg lurt av nettbutikken.

TRENINGSKLÆR: Nettbutikken har solgt treningsklær og turtøy. Foto: Skjermdump/Wearefit

Daglig leder i Bodyshapes, Yvonne Haveland Evensen, sa da at selskapet skulle utbedre rutinene sine.

Bodyshapes, som står som eier av We are fit, selger treningstøy og er registrert på Straume i Øygarden kommune.

For to uker siden ble selskapet slått konkurs av Skatteetateten.

Bostyrer Andreas Brown opplyser til Bergens Tidende at Bodyshapes så langt har mottatt krav på til sammen 13,5 millioner kroner.

Daglig leder i Bodyshapes har ikke svart på TV 2s gjentatte henvendelser om konkursen de siste dagene, men har uttalt følgende i en SMS til Bergens Tidende:

«Dessverre så gikk selskapet konkurs. Det er sterkt beklagelig at leverandører og samarbeidspartnere taper penger som et resultat av det», skriver Evensen.

Hevder hun skyldes femsifret beløp

Selskapet har hyppig brukt influensere for å promotere produktene sine på sosiale medier.

Linnea Løtvedt er en av flere influensere tilknyttet managementet Ad sales som nå sier hun ikke har fått utbetalt lønn for promotering, og krever penger fra selskapet.

– Det stemmer at Linnea og flere av våre influensere er berørt av konkursen til Bodyshapes, opplyser daglig leder i managementet, Caroline Kvamme, til TV 2.

Også influenser Anna Marie Rabben har promotert selskapet på Snapchat.

Rabben sier til BT at Bodyshapes skylder henne et femsifret beløp, og er kritisk til at selskapet skal ha fortsatt å gi nye oppdrag til influensere mens de hadde betalingsproblemer.

– For dårlig

Influenser Anna Rasmussen sier til TV 2 at selskapet skylder henne over 70 000 kroner for reklame som er laget og postet.

– De har også booket kampanjer for over 100 000 kroner utover det, som ikke har blitt noe av på grunn av konkursen, hevder hun.

MISFORNØYD: Anna Rasmussen raser mot Bodyshapes fordi hun ikke har fått betalt for promoteringsoppdrag. Foto: Vegar Wivestad Grøtt/NTB

– Dette er for dårlig, legger hun til.

Ikke betalt moms

Bodyshapes ble slått konkurs fordi de blant annet ikke har betalt moms og arbeidsgiveravgift, ifølge kjennelsen fra Hordaland tingrett.

I tillegg til at selskapet skylder penger til diverse kreditorer, skylder selskapet også over fem millioner kroner til Skatteetaten.

TV 2 har gjentatte ganger denne uken kontaktet daglig leder Yvonne Haveland Evensen om kritikken fra influenserne som sier de har store utestående betalinger. Evensen har ikke besvart våre henvendelser om dette.