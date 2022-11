Omstridt klimaaktivist forlater organisasjon

FERDIG: Joachim Skahjem (24) gjestet Debatten torsdag. Her kom han med uttalelser om vold som nå gjør at at han er ferdig i organisasjonen Stopp oljeletinga. Foto: Skjermdump

– Om man bruker molotovcocktail eller fyrstikk er jeg ikke så opptatt av. Poenget er at Equinor driver med massedrap som er støttet av staten. Det må folk få kjempe mot, sa klimaaktivist Joachim Skahjem (24) i Debatten på NRK torsdag kveld.

– Det jeg definitivt ikke kan utelukke, er at vold vil skje, og det tror jeg kommer til å skje. Jeg håper at den volden er målrettet mot eiendom, og at det ikke er vold i samfunnet generelt sett, sa Skahjem videre.

Den siste tiden har Skahjem stått i spissen for en rekke omstridte klimaaksjoner med organisasjonen Stopp Oljeletinga.

Etter uttalelsene om bruk av vold på Debatten, forlater Skahjem organisasjonen.

– Jeg er enig i avgjørelsen om at jeg går ut av organisasjonen, fordi vi har ulike ideer om metoder, sier Skahjem til TV 2.

– Jeg vil presisere at jeg aldri har tatt til orde for vold mot mennesker. Jeg vil aldri skade et menneske, og det er nettopp derfor jeg tar til orde for sabotasje av objektene som skader mennesker, forteller han videre.

AKTIVIST: Aksjonisten Joachim Skahjem fra gruppen Stopp Oljeletinga under aksjonen mot Monolitten tidligere i november. Foto: Javad Parsa / NTB

– Forstår du at folk blir sinte og at du oppfordrer til vold som kan ramme mennesker?

– Jeg forstår at folk blir sinte, og at det kan fremstå sånn, men jeg håper at folk forstår at det er en forskjell på å oppfordre til vold mot mennesker, og at uforutsette handlinger kan føre til uønskede konsekvenser, svarer han.

Klimaaktivister griste til monolitten: – Blir ikke tatt på alvor

– Metoder vi ikke er enige i

Organisasjonens talsperson, Astrid Rem, forteller til TV 2 at årsaken til at Skahjem forlater Stopp Oljeletinga er utsagnene hans på Debatten.

– Sammen med Skahjem har vi blitt enige om å skille veier. Det er på grunn av det Joachim sa, og at han kan se for seg at han vil ta i bruk metoder vi ikke er enige i. Da har han ikke en plass i organisasjonen, forklarer Rem.

– Joachim sa rett ut at han villig til å være en sabotør. Det er ikke linja til organisasjonen. Vi er alle venner, men siden det ble sagt, så er vi enige om at han ikke er med i organisasjonen lenger, forteller hun videre.

Sint og lei seg

Etter uttalelsene til Skahjem hos NRK har det kommet mange sterke reaksjoner.

Statsminister Jonas Gahr Støre er blant dem som reagerer på saken.

– Det er helt uakseptabelt, og jeg advarer veldig mot det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Frederic Hauge, grunnleggeren av miljøorganisasjonen Bellona, deltok på Debatten.

– Jeg sitter igjen med en trist og sinna følelse. Vi har jobbet så mye for å unngå denne type ekstremisme, forteller Hauge til TV 2 fredag ettermiddag.

Han tar avstand fra uttalelsene fra Skahjem.

TRIST OG SINT: Bellona-leder Frederic Hauge ble sjokkert over uttalelsene til Skahjem under "Debatten" torsdag kveld. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX) Foto: Roald, Berit

– Vi har stolte tradisjoner i miljøbevegelsen for å bruke sivile ulydigheter som på en måte er forsvarlig. Det som skjer, er en form for ekstremisme vi ikke vil bli knyttet opp mot, sier han videre.

Kontroversielle aksjoner

Den siste tiden har en rekke klimaaktivister gjennomført ulike aksjoner rundt om i verden, også her hjemme har gruppen «Stopp Oljeletinga» markert seg.

Først forsøkte aktivister fra gruppa å lime seg fast i Munch-maleriet «Skrik» på Nasjonalmuseet i Oslo.

I forrige uke tilgriset den samme gruppen Monolitten i Vigelandsparken med oransje maling. Skahjem var en av flere aktivister som ble båret bort etter hærverket.