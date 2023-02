Omstridt bilde: – Bidrar til å normalisere dop

KLAGESTORM: Det har stormet rundt Sophie Elise Isachsen de siste dagene etter at hun la ut et bildet på Instagram søndag. Foto: Vidar Ruud

Det har stormet rundt NRK og Sophie Elise de siste dagene etter at influenseren søndag la ut et bilde på Instagram. Særlig én detalj skapte furore.

På bildet står Sophie Elise sammen med en annen influenser, som holder en liten plastikkpose med noe som ser ut som et hvitt pulver i.

Bildet ble fjernet fra plattformen etter bare få minutter.

– Svært problematisk

Isaac Elstad Røssnes, leder i Press som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, mener innlegget er svært alvorlig, til tross for at det raskt ble fjernet.

– Uavhengig av innholdet i posen, så sender dette bildet et signal til barn og unge. Bildet bidrar til å normalisere dop, og det er svært problematisk, sier Røssnes.

– Hun har så stor rekkevidde, med utrolig mange unge som stoler på hennes vurderinger. Det er viktig at vi tar dette på alvor og ikke feier det under teppet, sier han videre.

NRK sa tirsdag at bildet ikke ville få konsekvenser for samarbeidet.

Her kan du lese hva Sophie Elise-leiren selv sier om det omstridte bildet:

I september ble nemlig Isachsen og venninnen Fetisha Williams NRK-profiler gjennom lanseringen av podkasten «Sophie & Fetisha».

Også dette reagerer Røssnes på.

PROBLEMATISK: Isaac Elstad Røssnes, leder i Press, mener det omstridte bildet bidrar til å normalisere dop. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er forståelig at NRK velger å bruke Isachsen for å nå ut til barn og unge. Det er likevel problematisk at et bilde som dette ikke får konsekvenser. NRK kunne også brukt noen som er mindre kontroversielle enn det Isachsen er.

Røssnes mener samarbeidet mellom Isachsen og NRK er særlig problematisk fordi Isachsen i 2021 mottok prisen årets Gullbarbie.

Dette er en pris Redd Barna deler ut til den aktøren som de mener er best på å få ungdom til å føle seg verst.

– Må ha fakta på bordet

Hans Petter Nygård Hansen, kommunikasjonsrådgiver og foredragsholder, er sterkt uenig med Røssnes og berømmer NRK for avgjørelsen.

– For det første holder ikke Isachsen posen selv. I tillegg vet vi faktisk ikke hva som er i den og bildet ble slettet etter bare minutter. For alt vi vet kan det ha blitt publisert med et uhell, sier Nygård Hansen.

ET PROBLEM: Hans Petter Nygård Hansen, kommunikasjonsrådgiver og foredragsholder, mener kanselleringskulturen i Norge er et demokratisk problem. Foto: Ole Thmas Halvorsen / TV 2

– Jeg vil si at dette allerede har fått konsekvenser for Isachsen. Hun får alltid mye pepper uansett hva hun foretar seg. Bare fordi dette bildet vekker følelser, betyr ikke det at vi skal styres av dem. Vi må ha fakta på bordet, sier Nygård Hansen.

Avsnittsleder for Nettpatruljen i Oslo, Anne Katrin Storsveen Oppegård, mener publisering av bilder som kan påvirke unge i en negativ retning er svært uheldig.

Oppegård presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– De som skal være gode rollemodeller, bør fortsette å være det, og ikke dele bilder eller være en påvirker til noe som ikke er greit. Vi som er voksne bør vite hva vi bør dele og ikke dele som kan påvirke unge i feil retning, sier hun.