Omstridt avgjørelse om Oslofjorden – regjeringen krever grep

Klima -og miljødepartementet har fått kraftig kritikk etter at de i februar ga sprengstoffabrikken Chemring Nobel tillatelse til å dumpe 200 tonn nitrogen i Oslofjorden.

Vedtaket er klaget inn av både Oslo kommune og Naturvernforbundet.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, mener vedtaket er et grovt brudd på forurensningsloven.

KLAR TALE: Truls Gulowsen, Leder i Naturvernforbunet mener regjeringen har brutt forurensningsloven. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi mener vi har en sabla god sak. Her har de gjort et hastevedtak uten å vurdere belastningen på Oslofjorden, og uten å vurdere alternativer. Det er smått utrolig at det er miljødepartementet selv som ikke følger sitt eget regelverk.

Nytt vedtak

Nå ser det ut som regjeringen gir etter for press og delvis endrer vedtaket.

Chemring Nobel vil dumpe 82 tonn nitrogen i 2026 og 29 tonn i 2027. Foto: Stein Akre/TV2

I et brev datert 13. mars ber de miljødirektoratet utrede en ny tillatelse med mindre utslipp:

«Miljødirektoratet bes om å utarbeide en anbefaling til endret tillatelse, med utgangspunkt i at den økte produksjonen av sprengstoffkjemikalier skal skje innenfor så stramme utslippsgrenser som mulig. Vi ber om at Miljødirektoratet i vurderingen innhenter innspill fra relevante aktører … »

Les hele brevet her: Bestilling til Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet viser til vedtak av 23. februar 2024 om tillatelse til forurensende virksomhet hos Chemring Nobel AS. Vi viser også til brev fra Chemring Nobel av 8. mars hvor det fremgår at det er valgt en annen løsning for produksjonsøkningen som vil gi betydelig lavere utslipp enn den løsningen som ble lagt til grunn på vedtakstidspunktet. Departementet ber Miljødirektoratet vurdere informasjonen i dialog med Chemring Nobel. Miljødirektatet bes om å utarbeide en anbefaling til endret tillatelse, med utgangspunkt i at den økte produksjonen av sprengstoffkjemikalier skal skje innenfor så stramme utslippsgrenser som mulig. Vi ber om at Miljødirektoratet i vurderingen innhenter innspill fra relevante aktører. Vi ber om at direktoratets anbefaling oversendes Klima- og miljødepartementet innen 1. mai 2024. Anbefalingen vil være grunnlag for et nytt vedtak fra Klima- og miljødepartementet om endringer i tillatelsen. Med hilsen Vidar Vik (e.f.) avdelingsdirektør Tonje Skaar førstekonsulent .

Videre står det at direktoratet bes om å utforme det nye vedtaket etter å ha vært i dialog med Chemring Nobel.

Klima -og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen(Ap) sier til TV 2 at utslippene vil bli langt mindre enn 200 tonn.

– Beslutningen ble tatt på bakgrunn av krigen i Ukraina og behovet for mer ammunisjon. Nå sier Chemring Nobel at de regner med langt lavere utslipp enn det de søkte om. Vi har hele tiden vært tydelig på at den økte produksjonen skal skje innenfor så stramme grenser som mulig. Derfor tar vi grep nå, sier statsråden.

ANSVARLIG: Klima. og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: Santiago Vergara / TV 2

Krever nullutslipp

Gulowsen i Naturvernforbundet er overrasket over hvor fort departementet har agert.

Han mener brevet til miljødirektoratet viser at de er under press. Men han er ikke imponert over innholdet.

– For det første så er denne endringen på produsentens premisser. Det er er jo derfor fjordene våre sliter. Det er miljøhensynet som skal være utgangspunktet for et vedtak. Det skal ikke være sånn at det er forurenserne selv som bestemmer.



Naturvernforbundet mener at utslippene uansett burde settes til null. Gulowsen peker på at selv om 200 tonn nitrogen er mye, så er det like vell håndterbart.

– Det tilsvarer en tankbåt i måneden. De kunne lett ha fylt dette på en båt og så kjørt det ut og dumpet det i Skagerak. Der er havet stort og dypt nok til å absorbere det. Så hadde vi sluppet å få dette inn i indre Oslofjord.