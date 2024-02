Omkamp om sprenging av omstridt skjærgård

– Saka er slett ikkje avgjort. Me er ikkje ferdige med denne kampen, seier Jan Terje Nielsen.

Nielsen er blant dei som kjempar mot sprenging av deler av skjærgården i Mandal.

Han er ein av drivarane i gruppa «La Sodevika leve». Ei Facebook-gruppe som no nærmar seg tre tusen følgjarar. Det viktigaste for motstandarane har vore å fått ei endra kommunestyresamansetning for å få omgjort vedtaket.

NEGATIV: Jan Terje Nilsen er skeptisk til at kommunen får særleg med positive effektar av å skulle sprenge skjærgården til fordel for næringsareal. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det er også viktig for oss at dei som innser at dette er eit alvorleg feilgrep får ei stemme.

Før kommunevalet var fordelinga 26 representantar for, og 13 for mot sprenging.

No ser det ut som 20 mot 19, ifølgje Nielsen, og dermed ligg det an til å bli ein neglebitar.

– Me har fått signalar om at nokon kan kome til å bryte sitt tydelege løfte frå valet, seier mandalitten spent.



SKAL SPRENGAST: Dette er Sodevika. Bebuarane i husa ein ser på biletet blir flytta få heimen sin om vedtaket blir ståande. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Me håper utfallet blir at det feilaktige vedtaket frå juni blir stemt ned. Vi er spente på kva som kjem opp av alternative forslag, seier Nielsen.

Han fortel at familiane som bur i området har hatt det hardt med å ikkje vite om dei får halde på heimen sin eller ei.

– Det å gå så lenge i uvisse utan avklaring, og med så sterkt ønske om det. Det er ein håplaus situasjon, seier han.

TV 2 møtte Martine Kjerulf Narum i mai, kort tid før saka skulle avgjerast i kommunestyret.

Står politikarane same stad som i juni mistar ho heimen sin.

STÅR PÅ SPEL: Heimen til Martine er del av området som skal jamnast med jorda om vedtaket frå juni blir ståande. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Verre enn «Oppsynsmannen»



Jan Terje Nielsen meiner det som kan skje i Sodevika vil vere «naturvaldtekt».

I lys av den mykje omtalte NRK-serien med Bård Tufte Johansen, meiner han vedtaket står seg dårleg.

– Dette er kvintessensen av det Oppsynsmannen tar for seg, seier Nielsen.

Mandalitten meiner Sodevika-saka er verre enn eksempla som blir trekt fram i serien.

– Det som er spesielt med Sodevika samanlikna med til dømes utbygging av veg, er at me her snakkar me om naturøydelegging som ikkje har ein avklart samfunnsnytte når sprenginga er over.

Ordføraren: – Håper me kan legge det bak oss

– Dette området har vore regulert sidan 70-talet, og me har gått til val på at vi ønsker å legge til rette for sjøretta industriareal, så eg går for at vedtaket blir ståande, seier ordførar i Lindesnes kommune, Alf Erik Andersen.



VIL SPRENGE: Ordførar Alf Erik Andersen kjem til å stemme for å la vedtaket frå juni 2023 bli ståande. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Andersen stadfester at det står mellom tre alternativ, anten står vedtaket frå juni, eller så blir det oppheva. Den tredje vegen er eit kompromiss.

Kompromissforslaget omfattar eit betydeleg mindre området enn den opphavlege planen.

– Det er ein betydeleg reduksjon som vil vareta nokon av de interessene som har vore for å stoppe dette, men ikkje fullt ut.



Ordføraren er klar på at uansett kva utfallet blir, håpar han innbyggjarane kan slå seg til ro med valet som blir tatt.

– Eg håpar me kan bli ferdige og legge det bak oss, seier Andersen.

KAN SJÅ SLIK UT: Det er planlagt uttak av stein i fleire år for å rydde plass til sjøretta næringsareal. Like ved Sodevika ligg Strømsvika, som ser slik ut. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Debatten stod på i over eit år før juni 2023, og har ikkje slutta sidan. Omtrent dagleg er nye debattinnlegg på trykk i Lindesnes Avis.

Derfor er det ekstra spenning knytta til kompromisset som kjem til å bli lagt fram.

– I det kompromissforslaget bor det ingen, bortsett frå grunneier sjølv, men han bor ikkje der. Husa som ligg inne i området har hatt den reguleringsplanen hengande over seg i så mange år, at eg føler det er viktig å kome videre så dei kan få ro med den eine eller andre avgjerda, seier ordføraren.

Dersom planane blir lagt heilt vekk trur Andersen det vil sende feil signal om utviklinga i kommunen.

– Då seier me eigentleg at me er ein kommune som ikkje har lagt til rette for sjøretta næring, og de nye arbeidsplassane vil vanskeleg finne vegen til vår kommune.



– Og dersom planane blir gjennomførte, då er du trygg på at dei arbeidsplassane kjem?

– Ja, svarar ordføraren.