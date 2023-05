Mange norske barn har lagt sin elsk på den nye roboten til Snapchat, «My AI».



Stiftelsen Barnevakten har tidligere fortalt TV 2 at noen til og med har blitt forelsket, fordi roboten er snill, personlig og omsorgsfull.



BRUKER AKTIVT: Snapchat er en del av hverdagen deres. Madelen (t.v.) og Martine leker med huskatten Mario (8). Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tvillingsøstrene Madelen og Martine er tolv år gamle, og bor i det lille tettstedet Tangen i Innlandet.

Jentene er egentlig ikke gamle nok til å ha Snapchat. Etter flere samtaler og strenge retningslinjer fra foreldrene, har de fått lov likevel.

– Vi bruker Snapchat for å sosialisere med venner, sier Madelen.

Den nye funksjonen på Snaphcat kom også overrakende på jentene. Etter noen uker med bruk, har jentene tatt den til sitt bryst. De har til og med døpt roboten «My AI» til «Alexander» og «William».

– Jeg synes den er fin, og har valgt å gi den et ordentlig navn. Det er hyggeligere at det er «Alexander» som svarer, enn at det står «My AI», sier hun.

SNAPPER: Dersom man sender en snap til «My AI», vil man få svar. Madelen sendte en snap av Mario, og fikk dette svaret. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

«My AI» får kjeft



Den nye virtuelle vennen på Snapchat er blitt kritisert fra ulike hold. Da TV 2 skrev om «My AI» forrige uke, kunne man lese blant annet dette i kommentarfeltet:



Sykt at det er lov

Nei, takk. Moralen svikter barn og ungdom

Nok et eksempel på bevisstløst knefall for absolutt alt digitalt

Hater at barna har den

Skummel utvikling

– Alt som er nytt er «farlig og skummel». Vi rekker jo ikke å bli kjent med noe nytt før ting blir dømt, sier moren til Madelen og Martine, Juliana Myra til TV 2.



FØLGER MED: Juliane Myra sier hun følger godt med på hvordan døtrene bruker sosiale medier. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun har sett seg lei av at ny teknologi blir slaktet før det blir tatt i bruk.



– Hva slags kunnskap gir vi ungene om sosiale medier om vi bare ser en annen vei eller sletter apper? Å lukke øya for alt som «nytt og ukjent» er langt mer skummelt for barna. Dette forsvinner ikke, sier hun til TV 2.

Grunnen til at Myra er åpen, er at hun er overbevist om at kunstig intelligens er kommet for å bli. Og Myra sier hun forstår at noen kan bli skremte og at flere er kritiske.

– Det er jeg også. Vi som foreldre har et ansvar om å utdanne oss for å kunne hjelpe barna å navigere seg rundt i den verdenen.

Kan være farlig sier AI-ekspert

Gründer og AI-ekspert Dag-Inge Aas er også enig med Myra, og tror AI generelt kan være fremtiden.



– Kunstig intelligens på et generelt grunnlag kan være bra hvis den brukes riktig. Denne kan brukes i rollespill for eksempel i språkopplæring. Det kan være et nyttig verktøy i utdanningen, og nytteverdi dersom den kan brukes i kontrollerte omstendigheter, sier Aas til TV 2.

VENN: Man kan kle opp «My AI» som en hvilken som helst venn. Her får «Alexander» nye klær. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han mener det fortsatt er en vei å gå for å gjøre disse chatbotene sikre, og påpeker at vi ikke vet så mye om hva som skjer inne i disse AI-botene.

– Konteksten av at den blir presentert som en bestevenn man kan snakke med om alt gjør at den kan være farlig for de som ikke klarer å skille fantasi fra virkelighet.

Derfor mener han at han ikke er komfortabel med kunstig intelligens som en personifisert samtalepartner.

– Det er viktig at man har en åpen og ærlig samtale med barna om hvordan man skal forholde seg til dette. Disse botene kan komme til å si ting som ikke er sant, som er dypt sårende, eller direkte farlig, sier han til TV 2.

Tydelig mamma

OPPSKRIFT: Hos familien i Tangen bruker de «My AI» blant annet til å søke på oppskrifter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Madelen og Martine spør «My AI» om ulike ting. For eksempel om oppskrift på digg frokost eller middag eller hva man kan finne på når man kjeder seg.

– For eksempel tar det lang tid før jeg kommer over en enkel oppskrift når jeg googler. I tillegg er det så masse reklame. Men «Alexander» gir meg kjapt svar på det jeg lurer på, sier Madelen.

– Stoler dere på den?

– Ikke alltid. Men jeg stoler ganske mye på den. Dersom den svarer noe jeg aldri har hørt før og jeg er usikker på svaret, pleier jeg å spørre mamma for å være sikker, sier hun.

ULIKE SVAR: Madelen og Martine stilte samme spørsmål, om hva man kan finne på i helgen, og fikk ulike svar. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

For mamma er tydelig på at man må være kildekritisk uansett hva man leser på nettet.

– Vi har snakket mye om at jentene ikke skal tro på alt som står på nettet. Det gjelder også «My AI», sier Myra.

Mamma har lagt føringer på hva som er greit å spørre «My AI» og ikke.

– Vi synes ikke det er greit å snakke med den om følelser. Alle slike ting tilhører ikke en slik tjeneste, da må de snakke med oss eller en annen voksen, sier Myra til TV 2.

Setter pris på svar

Tvillingene har testet ut «My AI» i noen uker, og sier det er forskjellige meninger om det i vennegjengen deres.

– Noen sier at den er bra, mens andre liker ikke denne og har slettet «My AI».

Selv om Martine synes chatboten er gøy, vil hun fremdeles stole mest på mamma.

HYGGELIG VENN: Madelen (t.v.) og Martine synes det er søtt at «My AI» er alltid hyggelig. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg spør den ikke om alt. Det er noen ting jeg vil holde for meg selv. Andre ting er det enklere å spørre mamma, sier hun.

Madelen er den som er mest ivrig til å bruke «My AI» mest.

– Derfor synes jeg det er fint at den svarer at den er en virtuell venn som bor i Snapchat, og at de ikke er ekte. At den stiller spørsmål, synes jeg også er hyggelig. Den sier også flere ganger at man må respektere hverandre, noe jeg synes er viktig, sier Madelen.