Omfanget øker: 200 har status som fornærmet

De siste to ukene har 159 kvinner fått den samme telefonen fra politiet: Den tidligere kommuneoverlegen i Frosta har snikfilmet dem under gynekologiske undersøkelser.

Onsdag formiddag bekrefter etterforskningsleder Eivind Guldseth at den tidligere kommuneoverlegen i Frosta nå er anmeldt for totalt 200 forhold.

– Vi er nettopp ferdig med en aksjon som gikk ut på å ringe opp 159 personer og informere om at de er identifisert på beslaglagt video, sier Guldseth til TV 2.

Resultatet er at 107 nye kvinner har valgt å anmelde den tidligere kommuneoverlegen.

Siktede har helt siden saken ble kjent i fjor nektet straffskyld.

Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

– Har vært forberedt

Av de 159 kvinnene som er oppringt de siste ukene, har 42 anmeldt legen for filming under gynekologiske undersøkelser.

Ytterligere 65 kvinner har de siste to ukene også anmeldt ham for overgrep.

Disse anmeldelsene gjelder per i dag ulike brudd straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd. Slik TV 2 forstår det dreier de fleste av forholdene seg om enten seksuell omgang eller seksuell handling.



LEDER: Eivind Guldseth leder etterforskningen mot den siktede legen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Seksuell handling har en strafferamme på ett års fengsel, mens seksuell omgang har en strafferamme på opp til seks års fengsel.

– De aller fleste har vært forberedt på at de kanskje kom til å bli oppringt, men samtidig har de håpet at de ikke skulle bli det, sier Guldseth.

Ved inngangen til september hadde 93 kvinner status som fornærmet i den enorme etterforskningen.

Politiet mener at 34 av disse sakene igjen gjelder voldtekt.

Skal sortere sakene

Guldseth forteller at det neste steget i etterforskningen blir å sortere de 107 ferske anmeldelsene.

Foreløpig har de altså ikke konkludert endelig når det gjelder hvilke straffebud de mener de nye sakene faller innunder.

– Nå skal vi sortere. Vi må gå gjennom hver enkelt sak og se på de typetilfellene vi har. Deretter vil det, senere på høsten, bli oppnevnt en gruppe sakkyndige som vil få et mandat, sier Guldseth.

RANSAKING: Politiet gjennomførte tidligere i år en ransaking på siktedes eiendom. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Uten at mandatet til de sakkyndige er ferdig utarbeidet, vil det i hovedsak dreie seg om hvorvidt de gynekologiske undersøkelsene er gjennomført i henhold til de medisinske rammene en lege har.

– Vi har bevis for det som er filmet og vi vet at det er straffbare hendelser, men det et vidt spenn på hva de ulike kvinnene er utsatt for, sier etterforskningslederen.

6000 timer video

Det er ikke sikret video i alle sakene, men slik TV 2 forstår det skal det finnes video i langt mer enn halvparten av de 200 tilfellene.

Videoene som inngår i etterforskningen stammer fra 2016 og frem til 2021.

Siktede har jobbet som allmennlege i Frosta siden 1997, og har hatt opptil 1700 pasienter på listen sin.

I Frosta kommune bor det i dag om lag 2500 mennesker.

FROSTA: Det bor om lag 2.500 mennesker i Frosta. Her er kommunehuset avbildet. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Det registreres at politiet angir at det er 200 som har status som fornærmet. Utover det har vi ingen kommentar til opplysningene, sier siktedes forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen til TV 2.



TV 2 er kjent med at siktede skal ha filmet med flere ulike kameraer, og at disse skal ha vært plassert på ulike steder inne på hans kontor.

– Det jeg kan si er at videoene er av en slik karakter at vi ser godt hvordan undersøkelsene er gjennomført, sier Eivind Guldseth.

Totalt er det beslaglagt om lag 6000 timer med video. Politiet har nå sett gjennom alt sammen.