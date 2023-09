Ömer (34) flykter fra Sverige: – Tør ikke bo her lenger

Tre personer er drept i voldshendelser i Sverige det siste døgnet, blant dem en 25 år gammel kvinne som døde etter en kraftig eksplosjon i et boligstrøk i Uppsala natt til torsdag.

Bare i september har elleve personer blitt skutt og drept i landet.

Det gjør denne måneden det til den dødeligste måneden i Sverige på sju år, når det kommer til vold med skytevåpen.

Flere av drapene kobles til konflikter mellom personer i den kriminelle gjengen Foxtrot.

DØDLIG EKSPLOSJON :Natt til torsdag ble en 25 år gammel kvinne drept, som følge av en massiv eksplosjon ved et bolighus i Uppsala. Foto: Frode Hoff/ TV 2

Rømmer fra Sverige

Nå er mange redde, og flykter fra nabolandet vårt.

En av dem er Ömer Uzun (34).

Han er svensk statsborger og har bodd i Sverige i 10 år. Men nå er han redd. Skikkelig redd.

– Uskyldige blir drept. Situasjonen nå er virkelig skremmende, jeg vil bort herfra, sier Uzun til TV 2.

Ömer Uzun ønsker ikke at hans tre barn skal vokse opp i et land der man ikke kan føle seg trygg.



Frykter for barna

Han tenker veldig mye på framtiden til sine tre små barn, døtrene på åtte og fem år og sin ett år gamle sønn.

– Jeg er svært urolig for barna mine. Jeg er nødt til å tenke på hva som er deres beste, og det er ikke å bo i Sverige, sier 34-åringen.



Uzun, som er kurder fra Tyrkia, har familie i Sveits og Tyskland og det er dit han tenker å flytte. Den enorme voldsbølgen som skyller over landet har fått han til å bestemme seg for å dra.

ÅSTED: Foto: Kriminaltekniske undersøkelser er i full gang i boligområdet i Uppsala, der en 25 år gammel kvinne ble drept i en eksplosjon natt til torsdag. Foto: Frode Hoff/ TV 2

– Jeg vil ikke bo i Sverige lenger. Vi vil bort herfra.



34-åringen påpeker at Sverige har alt for mange drap og alvorlige voldshendelser, tatt i betraktning at det er et relativt lite land.

– Vi er bare 10 millioner innbyggere i Sverige. Vi er ikke mange, men hver dag er det nye skyteepisoder der uskyldige blir drept. Det er ikke en situasjon man kan leve med, og det er flere som tenker som meg, sier Uzun.

Innfører ungdomsfengsel

Sveriges justisminister, Gunnar Strömmar, beskriver det siste døgnet som dypt tragisk.



– Det siste døgnet det verste du kan tenke deg i et åpent, fritt samfunn, sier han på TV4 Nyhetsmorgen.



RYSTET: Justisminister Gunnar Strömmer er rystet over det siste døgnets hendelser. Nå lover han kraftige tiltak. Foto: Frode Hoff / TV 2

Torsdag ba den svenske regjeringen Kriminalomsorgen om å starte arbeidet med å etablere spesielle ungdomsfengsel for ungdom mellom 15 og 17 år, skriver Dagens Industri.