Om renteøkningen: – Deler av økonomien er i ferd med å kjøle seg ned

RENTEØKNING: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache redegjør for rentebeslutningen torsdag. Her fra en annen pressekonferanse. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Saken oppdateres fortløpende.

Dagens rentebeslutningen fra Norges Bank tilsvarte en ytterlige renteøkning på 0,25 prosentpoeng, opp fra den forrige styringsrenten til totalt 2,5 prosent.

Dette varslet Norges Bank i en pressemelding torsdag.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dette er målet

Sentralbanksjefen kommenterer økningen fra Norges Bank og sier beslutningen var enstemmig.

– Norges Bank har som oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som er nær to prosent, samtidig så skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling over tid, sier Wolden Bache innledningsvis.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Samtidig seer vi at deler av økonomien er i ferd med å kjøle seg ned. Prisvekster er svært høy. Mange erfarer nå hvor krevende det kan være med raske og uventende prisøkninger.

Sentralbanksjefen mener derfor kjøpekraften svekkes og gjør det vanskelig for flere å ta økonomiske beslutninger.

Det kan få ytterligere konsekvenser.

Kan økes ytterligere

Norges Bank sier inflasjonen har økt mer enn ventet og at arbeidsmarkedet har strammet seg til, noe som er grunnlaget for økningen.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i desember, står det videre i pressemeldingen.

En ytterlige renteøkning i 2022 vil avhenge av den økonomiske utviklingen i nær fremtid, og Norges Bank mener det er større usikkerhet tilknyttet dette enn normalt.

– Hvis vi ikke setter renten nok opp, er det en fare for at inflasjonen biter seg fast og at det senere blir behov for å heve renten enda mer, for å få prisveksten ned, utdyper Wolden Bache.

– Setter vi på den andre siden renten for mye opp, kan vi bremse økonomien mer enn nødvendig, legger sentralbanksjefen til.

Saken fortsetter under videoen, som viser hva økonom Cecilie Tvetenstrand mener du som forbruker bør gjøre nå.

Vil gå ut over kjøpekraft

Flere økonomer var tidlig ute med å spå at Norges Bank ville heve renten, men usikkerheten var på hvor mye økningen ville bli.

Selv med dagens renteøkning vil det ta noe tid før det vil få innvirkning på boliglånsrentene, men en økning er uansett ventet å ville gå hardt ut over kjøpekraften i Norge, noe flere økonomer mener er målet til Norges Bank.

Nyheten er ventet å bli møtt med reaksjoner fra flere hold, og du kan lese alle reaksjonene her.