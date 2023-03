Om noen måneder vil dette bli mye dyrere

På nett har det allerede blitt dyrere. En svak krone gjør at mange varer kan bli dyrere i butikken også.

Til sommeren kan du merke at flere varer blir dyrere.

– Kronekursen påvirker alt vi importerer. En tredjedel av prisveksten, skyldes varer som er importert. Kursen har veldig mye å si på prisen som folk møter her hjemme, sier Dane Cekov, seniorstrateg i Nordea.

Kronekursen er nesten 15 prosent svakere sammenlignet med for ett år siden.

DYRT: Dane Cekov, valutastrateg i Nordea tror mye kan bli dyrere til sommeren. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det betyr at importørene vil få høyere kostnader når de inngår nye avtaler på varene de kjøper fra utlandet.

Varene som kan bli dyrere er klær, sportsutstyr, klær, frukt og grønnsaker. I tillegg vil teknologi og elektronikk kunne bli dyrere fremover.

Dyrere til sommeren

Trolig rundt sommertider vil du merke den svake kronekurs på lommeboka.

– Skal du for eksempel kjøpe klær, så kommer du til å merke det. Ikke nå, men til sommeren.

Grunnen til at du vil merke det til sommeren, er en forsinkelse mellom kronekurs og importerte varer.

Forsinkelsen er på seks til ni måneder fra da krona ble svak, til det går utover prisene her hjemme. Dette skjer fordi butikker gjør avtaler i forkant, men når varene først kommer, må de justere opp prisen.

Cekov tror det blir mindre forsinkelse i år.

– Når noen butikker skal bestille varer for sommeren, så ser de at kronekursen er svak. Da blir det dyrere, fordi de må justere opp prisen, slik at de ikke taper penger, forklarer han.

Dyrere netthandel

Rune Wiksnes, sjefanalytiker i Virke, sier en svak krone har gjort netthandelen dyrere.

– Nesten alt vi kjøper er fra utlandet. Svakere krone gjør varene dyrere, og veien siste måned er at krona er 13 prosent svakere. Du får mindre for pengene, sier Wiksnes.

MERKET FORSKJELL? Hvis du handler mye på nettet har du kanskje allerede merket en forskjell i prisene Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix

Ifølge tall fra Virke gjør nordmenn over 30 millioner netthandelskjøp i utlandet hvert år.

– Prisen på varene i utlandet har allerede blitt dyrere. Det startet i 2021, og den trenden har fortsatt. Nå er handlekurven ute over ti prosent dyrere, forklarer han.

Det finnes ikke tall for 2023 ennå, men ved å sammenligne trenden og prisveksten, ser man at veksten til utlandet har avtatt.

– Nå har norske nettbutikker tatt en større andel av handelen siste årene, sier han.

Økning hjemme

Tall fra Klarna, en betalingstjeneste, viser at varer allerede har blitt dyrere. De har en prisguide-tjeneste som viser at prisene på nett har steget med nesten 6,5 prosent på ett år.

Dette gjelder i butikker fra Norge.

– Det store bildet viser at mye har blitt dyrere, 6 av 10 produktkategorier har økt i pris siden februar i fjor, sier markedsdirektør i Klarna, Thomas Elvestad.