– Om kokken kutter seg i fingeren eller vi kræsjer med et tankskip, det er jeg som har ansvaret

Den tidligere skipssjefen på KNM Helge Ingstad sier han sliter med å akseptere at det er vaktsjefen og ikke ham selv som sitter på tiltalebenken etter fregatt-ulykken.

FORKLARING: Skipssjef Preben Ottesen ankommer rettssal V1 i Hordaland tingrett for å vitne. Foto: Marit Hommedal / NTB

Saken oppdateres!

– Jeg vil bare ha sagt det høyt og tydelig - det er jeg som har ansvaret for alt som skjer på den båten, sier Preben Ottesen.

Han var skipssjef og øverstkommanderende da KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS, 8. november 2018.

Ottesen lå i lugaren og sov da ulykken skjedde midt på natten, kl. 04.01 for over fire år siden.

Da sammenstøtet skjedde, ble han kastet ut av køya.

– Jeg tok meg selv i å rope «nei», og ble først redd fordi jeg skjønte det var sinnssykt alvorlig. Deretter kom adrenalinrushet, og da våkner du kjapt.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Sliter med å akseptere

På broen sto en den gang 29 år gammel mann som hadde blitt klarert for vaktsjef-tjeneste rundt åtte måneder før.

Selv om vaktsjefen hadde ansvaret på broen under sammenstøtet, understreker Ottesen at det er han som står for absolutt alt.

– Hvis kokken skjærer seg i fingeren eller båten kræsjer med et tankskip, det er jeg som har ansvaret. Skal jeg være helt ærlig så sliter jeg med å akseptere at han (tiltalte journ. anm) sitter der, og jeg sitter her, sier Ottesen.

– Men hva hvis noen på din vakt navigerer feil? Hva hvis vaktsjefen gjør noe du ikke er enig med? spør aktor Magne Kvamme Sylta.

– Det er slikt som ikke skal skje. Jeg har tenkt på dette så mange ganger - hva kunne jeg gjort annerledes? sier Ottesen.

VITNEBOKS: Skipssjef Preben Ottesen sier besetningen på Helge Ingstad fikk glimrende resultater på flere øvelser, og at han var fornøyd med mannskapet. Foto: Marit Hommedal / NTB

«Grillet» av sjefene

I retten avviste skipssjefen at tiltalte, som nå har blitt 33 år, ikke var kompetent nok til å føre Helge Ingstad.

– Jeg opplevde ham som veldig dyktig. Det var også en av grunnene til at jeg gav ham stillingen som navigasjonsoffiser. Han var en flink fyr jeg stolte på, sier Ottesen i retten.

Han sier tiltalte gjennomgikk tøffe kurs og en opplæring som endte med en muntlig eksamen, der skipssjefen med egne ord beskrev det som at vedkommende ble «grillet» av sjefene på fregatten.

– Det er et bredt spekter av ting man skal kunne. Alt fra havarisituasjoner til søk og redning, full krig, sonar og navigasjonstekniske ting.

HEKTISK: Ifølge besetningen som har vitnet i Ingstad-rettssaken, var det høyt stressnivå på broen da de skjønte at fartøyene var på kollisjonskurs. Her fra befaring på en av Forsvaret sine andre Nansen-fregatter. Foto: Geir Olsen / POOL

– Kjenne på ansvaret

Når en vaktsjef blir klarert, pleide Ottesen å annonsere dette på en høytidelig måte over høyttaleranlegget, med skriftlig erklæring til ledelsen i Sjøforsvaret om at vedkommende er godkjent.

– Når man er klarert - betyr det at man er fritatt fra sjefens blikk? spør aktor.

– Nei, ikke i det hele tatt. Likevel er det viktig at vaktsjefen får være på bro mutters alene. Det er viktig at vedkommende får kjenne på det vanvittige ansvaret og at man nå ikke har noen å støtte seg på, sier Ottesen.

Han sammenligner det med nylig godkjente sjåfører som får kjøre bil alene for første gang.

UTSPØRRING: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta. Foto: Frode Hoff / TV 2

Roser dagens kadetter

Skipssjefen avviser plent at vaktsjefen ble klarert for raskt.

– Jeg har hørt at noen har argumentert med dette, men jeg er uenig. Kadettene som har kommet ut fra sjøkrigsskolen de siste 10 årene er mye flinkere navigatører enn gjengen min som ble uteksaminert på 90-tallet.

Han begrunner det med at sjøkrigsskolen har fått vanvittig gode simulatorer som gir mer mengdetrening. I tillegg har digitaliseringen gitt helt nye muligheter for opplæring.

– De tar ting kjappere grunnet overgangen fra papir til elektroniske kart, og manuell til digital radar. Mens vi satt og plottet med fettstift, kan man nå bare klikke på radartrekk for å få dataen man trenger, sier Ottesen.

Skipssjefen beskriver livet til navigatører som veldig mye bedre, med mye flinkere kadetter enn før.

– Jeg har hørt om presset for klarering, men det kjenner meg ikke igjen i. Jeg er selv om bord i båten og sover, og det er meningsløst å klarere noen jeg ikke stoler på, sier han.