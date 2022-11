Om å fly i dårlig sikt: – Mister totalt orienteringsevnen

Det var dårlig vær i området da redningsmannskapene kom frem til stedet der et helikopter styrtet tirsdag formiddag. Eksperter peker på at det er svært krevende å fly når sikten er dårlig.

Roar Henning Stein (68) og Inger Eline Gaundal Stein (68) omkom, og en ble hardt skadd etter den tragiske flystyrten i Verdal tirsdag.

Politiet bekreftet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at det var tykk tåke og dårlig sikt på ulykkesstedet da redningsetatene ankom kort tid etter ulykken, men det er uklart nøyaktig hvordan været var da helikopteret havarerte.

– Helikopteret hadde havarert på en åker cirka 150 meter fra nærmeste vei. Det gjorde at redningsetatene var raskt på stedet. Det var da tykk tåke og dårlig sikt, bekrefter politiet.

De understreker at været ikke skapte problemer for redningsarbeidet.

HAVARI: Flystyrten til helikopteret i Verdal krevde to menneskeliv. Slik så det ut på jordet hvor helikopteret styrtet. Foto: Jan Arne Austad.

Dårlig sikt kan være krevende

Ulykkeshelikopteret var av typen Eurocopter/Airbus AS350B3, noe den pensjonerte flyveren Per Gram sier er et trygt helikopter å fly.

Gram uttaler seg på generelt grunnlag, og på bakgrunn av egne erfaringer mener han det kan være særs krevende å fly i dårlig sikt.

– Hva er det som skjer ved dårlig vær? Hvorfor er det så avgjørende?

– Det som skjer er at man totalt mister orienteringsevnen, hvis ikke man har de nødvendige sertifikatene i orden, og at helikopteret er slik utstyrt at man kan fly uten å se bakken eller terrenget for øvrig.

– Fløy i ukontrollert luftrom

Årsaken til ulykken er fremdeles ikke klar, men ulykken vil bli gransket videre av Havarikommisjonen.

Avinor bekreftet til TV 2 at helikopteret som havarerte i Verdal, ikke hadde kontakt med flygelederne før styrten, noe som ikke er uvanlig.

– Helikoptret har flydd i ukontrollert luftrom og ikke vært i kontakt med våre flygeledere. Vi har derfor ikke ytterligere informasjon å komme med, sier kommunikasjonssjef Cathrine Framholdt i Avinor.

Det er generelt sett ikke krav til radiokommunikasjon i områdene utenfor de største flyplassene i Norge, så lenge man flyr under en viss høyde.

Dette betyr «whiteout» Om sikten blir dårlig mens man flyr og man plutselig mister de utvendige referansene kalles dette ofte en «whiteout». Dette kan skje i snøvær, ved kraftig regn eller om man skulle fly inn i skyer eller tåke. Om dette skulle skje må flygeren navigere ved hjelp av instrumentene om bord. Det er ikke vanlig å fly ved hjelp av instrumentene med innlandshelikoptere i Norge, med unntak av for eksempel søk- og redningstjeneste, ambulanseflyginger og politihelikopterene.

Derfor er man helt avhengig av å ha god nok sikt til å kunne navigere visuelt. Det er ikke på det rene om dette kan være årsaken til denne ulykken.

– Ikke alltid slik det ser ut

Tore Strid, tidligere flygesjef i Pegasus Helikopter på Gardermoen kjenner denne helikoptertypen godt. Men han vet ikke hva som kan ha skjedd.

– Det jeg kan si er at det er ikke alltid sånn som det ser ut. Det å spekulere i dette er altfor tidlig. Vi må la Havarikommisjoen gjøre jobben sin, sier Strid til TV 2.

– Dette er forferdelig trist, siden alle som driver innlandshelikoptere har jobbet iherdig i mange år for å bedre sikkerheten. Og statistikken har lenge pekt i riktig retning, legger flygesjefen til.