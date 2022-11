Oljeprosjekt settes på pause: – En seier for klimaet

Selv om miljø ikke er årsaken til at prosjektet settes på pause, sier miljøorganisasjonene at de likevel jubler.

Equinor og partnerne i Wisting-prosjektet utsetter beslutningen om de skal investere med fire år. De skulle egentlig ha fattet en beslutning i desember i år.

Prosjektet går ut på å pumpe olje opp Barentshavet gjennom oljefeltet Wisting.

Det er økte kostnader som er årsaken til avgjørelsen fra rettighetshaverne Equinor, Aker BP, Petoro og Idemitsu. Selskapene selv beskriver Wisting som et teknisk og miljømessig forsvarlig prosjekt som kan produsere sikkert i Barentshavet.

– En utbygging vil skape betydelige verdier for samfunnet og ringvirkninger i nord og nasjonalt. I vårt oppdaterte investeringsgrunnlag for prosjektet ser vi at kostnadene har økt på grunn av global inflasjon og kostnadsvekst i leverandørindustrien nasjonalt og internasjonalt, skriver Equinor.

Oljefeltet ble ligger i Barentshavet, 300 kilometer nord for finnmarkskysten og bare 50 kilometer fra iskantsonen. Det ble påvist i 2013.

Kostnadsvekst og usikkerhet

Den norske olje- og gassgiganten fastslår at det er usikkerhet rundt rammebetingelsene for prosjektet og gjennomføringskapasitet i leverandørmarkedet. Kostnadene for prosjektet har økt fra 75 til 104 milliarder kroner.

Global inflasjon og utfordringer i energimarkedene som følge av krigen i Ukraina skaper kapasitetsutfordringer og flaskehalser hos internasjonale og norske leverandører. Dessuten har leveransetidene fra verftene og utstyrsleverandørene økt, påpeker konserndirektør Geir Tungesvik for Prosjekter, boring og anskaffelser.

– Mange har jobbet hardt for å realisere Wisting i henhold til planen, og beslutningen er krevende. Men i dagens leverandørmarked er det riktig å utsette en investeringsbeslutning for å sikre en økonomisk forsvarlig utbygging og robusthet i gjennomføringen av prosjektet. Når presset i leverandørmarkedet avtar, vil Wisting-prosjektet kunne gjennomføres på en god måte, sier han.

– Stopp også Rosebank

Miljøorganisasjoner er glad for at prosjektet settes på pause og håper det skrotes.

– Vi står midt i en klimakrise som blir verre hver dag, og selv om Equinor ikke nevner klima i sin avgjørelse, er dette en seier for klimaet, sier Tessa Khan, leder for miljøorganisasjonen Uplift, i en e-post til TV 2.

Uplift jobber for å stoppe Equinors Rosebank-oljefelt utenfor kysten av Shetland.

UTVIKLING: Rosebank er et olje- og gassfelt, og første produksjon forventes i 2026. Foto: Equinor

– Vi registrerer at Equinor begrunner avgjørelsen med global inflasjon, kostnadsvekst i den internasjonale leverandørindustrien, samt usikkerhet rundt rammebetingelser. Dette er utfordringer som også gjelder i Storbritannia, så vi håper dette betyr at Equinor vil se på Rosebank igjen, og avslutte prosjektet, sier Khan.

Olje- og gassfeltet Rosebank ble funnet i 2004. I august i år sendte Equinor en miljøerklæring til britiske myndigheter for utbyggingen av feltet, ifølge Reuters.

Første produksjon av feltet forventes i fjerde kvartal i 2026. En endelig investeringsbeslutning er ventet iførste kvartal i 2023.

Med beskjeder fra FN og det internasjonale energibyrået om at man ikke kan tillate nye oljefelt hvis man skal nå målene i Paris-avtalen, mener Khan at Wisting, Rosebank og prosjekter Equinor har i Canada, Argentina og Brasil må skrinlegges.

Bellona-leder Frederic Hauge kaller det en gledens dag og peker ikke minst på konsekvensene prosjektet har for klimaet.

– Wisting-feltet er både i konflikt med sentrale klimamål og ville ha truet store naturverdier. Likevel er det de geologiske forholdene som er det mest alvorlige da det er en svært tynn og ustabil geologi som medfører stor risiko. Bellona har tidligere advart om at dette vil fordyre prosjektet i forhold til hva Equinor har lagt til grunn, sier Hauge.

– Det er fantastiske nyheter for klima, natur og grønn omstilling at Equinor utsetter investeringsbeslutningen for Wisting, verdens nordligste oljefelt. Neste steg må bli å kaste hele prosjektet på historiens skraphaug, istemmer leder Frode Pleym i Greenpeace Norge.

Aasland: Forståelse

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier han har forståelse for at Equinor nå har behov for å se på mulighetene for å få ned kostnadene knyttet til utbyggingen.

– Det ser jeg på som en ansvarlig tilnærming til et så stort prosjekt. Samtidig er jeg glad for at Equinor sier at de ikke avlyser utbyggingsplanene, men at de utsetter dem, sier Aasland og legger til:

– Regjeringen er opptatt av at ressursene på sokkelen skal forvaltes godt, og Wisting er et funn som kan bidra til å videreutvikle petroleumssektoren på en måte som kommer samfunnet til gode. Derfor ser jeg fram til det videre arbeidet Equinor nå skal utføre.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier utsettelsen er forståelig, men hun er glad for at Equinor er bestemt på å gjennomføre utbyggingen.

– Det er viktig for å sikre langsiktig produksjon i Norges viktigste næring og at Norge skal konkurrere langt inn i fremtiden om å produsere mest mulig av oljen verden trenger på en mest mulig miljøvennlig måte, sier hun.

– Selv om det ikke har noe med denne beslutningen å gjøre, så ser vi en økende usikkerhet i oljenæringen som følge av regjeringens uklare signaler, og partier som vil oljenæringen til livs, gis mer makt og innflytelse, sier Listhaug videre.

Klimabombe

Hos Rødt er imidlertid tonen en annen. Partiet ser på utsettelsen som klok.

– Det er klokt ettersom Wisting både vil føre til store klimagassutslipp og nedbygging av natur med elektrifisering fra land. Det er et hull i hodet-prosjekt på alle måter, som bør legges dødt på lang sikt også, sier Sofie Marhaug som er 2. nestleder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Denne utsettelsen gjør at Wisting-prosjektet ikke lenger omfattes av oljeskattepakka som Stortinget vedtok under pandemien. Da er hele prosjektet totalt ulønnsomt og noe Norge etter all sannsynlighet kommer til å tape penger på, sier miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

Venstres Ola Elvestuen kaller beslutningen en gladmelding.

– Nå forventer jeg at de avslutter prosjektet helt, sier han.