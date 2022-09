Olje- og energiministeren: – Bare tre tiltak som virkelig monner

REDEGJØRELSE: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) holdt mandag en ekstraordinær redegjørelse for Stortinget om strømsituasjonen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Aasland stilte mandag til et ekstraordinært møte i Stortinget om strømkrisen.

Der trakk han fram behovet for langsiktige løsninger på situasjonen.

– På lang sikt er det bare tre tiltak som virkelig monner for å bedre situasjonen i den norske kraftforsyningen – mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energien vår, sa olje- og energiministeren i sin redegjørelse til de folkevalgte.

Ifølge ham burde flere tatt inn over seg de vanskelige avveiningene som må gjøres i energipolitikken.

– Energiens dilemma er, satt på spissen, at ingen vil ha vindkraft på land, ingen vil ha kraftmaster, ingen vil ha ny vannkraft og det er også skepsis til vindkraft til havs. Men alle vil ha nok og billig strøm, sa Aasland.

– Det er dessverre ikke mulig å få både ny og rimelig fornybar kraft i en skala som monner, uten at det får noen konsekvenser for natur og andre interesser.

Vil ha mer vindkraft på land

Ifølge Aasland vil et hovedgrep for regjeringen være å legge til rette for mer utbygging av vindkraft på land.

– Etter en pause på tre år åpnet departementet i april 2022 opp igjen for konsesjonsbehandling av nye vindkraftprosjekter. Vi skal lykkes der den forrige regjeringen feilet, sa han.

Vindkraft på land er ifølge Aasland den enkleste måten å få opp ny kraftproduksjon på. Men kommunene skal fremdeles ha siste ord.

EKSTRAORDINÆRT MØTE: Stortinget holdt mandag et ekstraordinært møte om strømsituasjonen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

For å flere til å si ja til vindkraft på land, vil regjeringen derfor legge til rette for at kommunene belønnes bedre for dette.

– Vindkraftsatsingen skal skje på lag med vertskommuner som stiller areal til disposisjon. Derfor skal de samtykke til behandling av konsesjonssøknadene. Regjeringen jobber også for at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vindkraftutbygging, får mer igjen og blir sikret en rettmessig del av verdiskapingen, sa Aasland.

Advarer mot pristak på gass

Aasland tok også opp diskusjonen som nå pågår i EU om et pristak på gass.

– I en del EU-land pågår det en diskusjon om at EU bør sette markedsmekanismen ut av spill for gass gjennom en form for prisregulering i engrosmarkedet, påpekte han.

Aasland understreket at dette ikke er et tiltak EU-kommisjonen har foreslått.

– Fra norsk side har vi klart frarådet et slik tiltak. Grunnene til dette er at det ikke vil løse utfordringene, altså knappheten på gass, sa olje- og energiministeren.

– Det vil derimot forsterke det underliggende problemet EU-landene har med for lite gass.

Polarisert debatt

I forbindelse med redegjørelsen er det ventet et renn av forslag fra opposisjonen som Stortinget må ta stilling til. Aasland vil ikke forskuttere utfallet, men slår alarm om tonen i debatten.

– Jeg syns hele energidebatten er polarisert, sier Aasland til TV 2.

Aasland svarer unnvikende på spørsmål om hvem han mener står bak polariseringen, men trekker fram diskusjonen om makspris på strøm som eksempel.

– Hadde makspris vært et virkemiddel som hadde fungert, så hadde vi selvfølgelig innført det. Men makspris vil overveiende sannsynlig medføre til at knappheten øker og situasjonen forverres, sier Aasland.

UENIG: Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug mener det er naturlig at strømdebatten preges av uenighet. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er spesielt Rødt og Fremskrittspartiet som har argumentert for makspris. Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug mener kritikken fra Aasland er for enkel.

– Det å snakke om tonen i debatten, det pleier å skje hver gang man ikke vil debattere sakens innhold, sier hun.

– Debatten er polarisert fordi det er uenighet om hva vi skal gjøre i kraftpolitikken. Da oppstår det to poler som kommer til uttrykk. Så må vi prøve å være saklige. Det oppfatter jeg at vi i Rødt er. Da må vi også tåle stor uenighet, ikke minst når prisene er så høye.

Ingen nye tiltak nå

Aasland selv har ingen nye forslag med seg inn i redegjørelsen til Stortinget.

Men flere saker er på vei til Stortinget:

Den 30. september vil regjeringen fremme to forslag for Stortinget som allerede er varslet. Det ene er økningen av strømstøtten til husholdninger fra 80 til 90 prosent, mens det andre er støtteordningene for næringslivet som ble presentert i forrige uke.

I tillegg kommer flere nye tiltak i forslaget til statsbudsjett for 2023, som legges fram 6. oktober, deriblant nye rammer for fastprisavtaler på strøm og en satsing på enøk-tiltak, det vil si tiltak for mer effektiv bruk av energien.

INGEN FORSLAG: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kommer ikke til å fremme nye forslag for Stortinget under det ekstraordinære strømmøtet i dag. Foto: Lise Åserud / TV 2

Regjeringen anslår at det i tillegg vil brukes om lag 44 millarder kroner på strømstøtte til husholdninger og bedrifter i 2022.

Aasland mener opposisjonens tilnærming til krisen er preget av splittelse.

– Det virker på meg også som at opposisjonen er veldig delt og egentlig ikke har noen felles løsninger på utfordringene, sier han.